Der  Nansha-Plan  versammelt große Köpfe Together schafft ein Paradies für junges Unternehmertum und Beschäftigung￼

Nansha, Provinz Guangzhou

Vor kurzem hat der Staatsrat den Gesamtplan zur Förderung der umfassenden Zusammenarbeit zwischen Guangdong, Hongkong und Macao durch weitere Vertiefung der Öffnung im Bezirk Nansha in Guangzhou (im Folgenden als Nansha-Plan bezeichnet) veröffentlicht. Der Nansha-Plan wird sich auf den Aufbau einer Kooperationsplattform für das Unternehmertum und die Beschäftigung junger Menschen konzentrieren und eine Vielzahl günstiger Maßnahmen für Jugendlicheaus Hongkong und Macao einführen. Darüber hinaus wird der Nansha-Plan weiterhin eine unternehmerische Basis für Jugendliche in Hongkong und Macao programmieren und aufbauen und den „Aktionsplan zur vollen Ausschöpfung der Vorteile von Guangzhou als nationale Zentralstadt zur Unterstützung der Entwicklung von Hongkonger und Macao-Jugendlichen in Guangzhou“ umsetzen. In naher Zukunft wird Nansha ein „Paradies“ des Unternehmertums und der Beschäftigung für Jugendliche in Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay Area werden.

(Untertitel) Arbeiten in Frieden und Zufriedenheit: Verschiedene wirksame Maßnahmen, die Nansha zu einem fruchtbaren Boden für die Förderung der Jugend in Hongkong und Macao machen

„Es wird erwartet, dass die Umsetzung des Nansha-Plans mehr Menschen aus Hongkong und Macao anziehen wird, um Unternehmen in Nansha zu gründen.“ Nach der Veröffentlichung haben Jugendliche aus Hongkong und Macao, vertreten durch Yang Mei, Vorsitzender des International Artwork Tax Return Product Center in der Greater Bay Area, ihre Bekräftigung der Talentpolitik im Nansha-Plan zum Ausdruck gebracht .

Zum Beispiel glaubt Sun Hongrui, ein junger Mann aus Hongkong, der als General Manager der International Youth Innovation Community von Guangdong, Hongkong und Macao (Nansha City) tätig ist, dass Nansha Plan mehr Talente an diesen Ort locken kann. Li Baiheng, ein junger Mann aus Hongkong und Gründer der Guangzhou Baijing Culture Communication Co., Ltd., sagte übrigens, dass der Nansha-Plan mehr Möglichkeiten für die Jugendentwicklung bietet.

Durch die Teilnahme an der Kultivierung des „Innovation and entrepreneurship playground“ für Jugendliche in Guangdong, Hongkong und Macao glaubt Li Yaopeng, ein junger Mann aus Hongkong, Service Specialist des TIMETABLE Business Inkubators, dass der Nansha-Plan Unternehmen hilft, finanzielle Unterstützung effektiv übermehrere Kanäle zu erhalten. In der Zwischenzeit sagte Herr Zeng Xiangsheng, der Gründer und CEO von Guangzhou Talent Education Technology Co., Ltd. und ein junger Mann aus Hongkong, dass der Nansha-Plan ein enormes Potenzial für die industrielle Zusammenarbeit zwischen Guangdong, Hongkong und Macao freigesetzt hat.

Der Inhalt des Nansha-Plans wurde auf einer Pressekonferenz des Informationsbüros des Staatsrates am 24. Juni vorgestellt. Bis2025 wird der institutionelle Mechanismus der gemeinsamen wissenschaftlichen und technologischen Innovation in Nansha, Guangdong, Hongkong und Macao weiter verbessert, die industrielle Zusammenarbeit wird ausgebaut und das regionale Innovations- und Industrietransformationssystem wird in einer primären Phase eingerichtet. Gleichzeitig wird Nansha mit der weiteren Verbesserung der Zusammenarbeit in den Bereichen Jugendentrepetition und Beschäftigung und der beschleunigten Bündelung hochwertiger öffentlicher Dienstleistungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung zu einem neuen Zuhause für die Jugend in Hongkong und Macao werden, um in Frieden und Zufriedenheit zu leben und zu arbeiten.

Guo Lanfeng, einBeamter der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, sagte, dass sich der Nansha-Plan auf eine Reihe von Schlüsselbereichen wie wissenschaftliche und technologische Innovation, Beschäftigung, Öffnung, Regelkonvergenz und Stadtentwicklung konzentriert und fünf Aufgaben entsprechend festlegt. Die P lan verdeutlicht die Vertiefung der umfassenden Zusammenarbeit zwischen Guangdong, Hongkong und Macao in Nansha und setzt sich dafür ein, Nansha in Guangzhou zu einem wichtigen Träger und einer Unterstützung für eine bessere Integration Hongkongs und Macaus in die Gesamtentwicklungdes Landes zu machen.

Um eine kollaborative Plattform für junges Unternehmertum und Beschäftigung zu schaffen, eine der fünf Schlüsselaufgaben, schneidet der Nansha-Plan eine Reihe von Maßnahmen an. Zum Beispiel schlägt der Plan vor, dass berechtigte Einwohner aus Hongkong und Macao, die nach Nansha kommen, um Unternehmen zu gründen, von der lokalen Start-up-Subvention unterstützt werden sollten und von den lokalen Unterstützungsmaßnahmen wie Start-up-Garantiedarlehen und Diskontzinsen profitieren sollten.

Zum anderen Beispiel können unternehmerische Teams, die vom „Youth Development Fund“ und der „Creative Smart Initiative“ der Regierung von Hongkong und dem „Youth Entrepreneurship Aid Scheme“ der Regierung von Macao finanziert wurden, direkt für die Politik zur Unterstützung des Unternehmertums von Nansha in Frage kommen. Mit anderen Worten, unabhängig davon, ob unternehmerische Teams aus Hongkong und Macao von der Unterstützung der SAR-Regierungen profitiert haben oder nicht, sind sie herzlich eingeladen, ihr Glück in Nansha zu versuchen und mehrere Entrepreneurship-Politikpakete zu erhalten.

Xie Baojian, D-Stellvertreter D. I. des Hong Kong and Macao Economic Research Institute, School of Economics der Jinan University, glaubt, dass diese Initiativen das Festland mit Hongkong und Macao in Bezug auf Jugendinnovations- und Unternehmerprojekte verbinden, was die gegenseitige Anerkennung erleichtert. Auf der einen Seite motivieren diese Maßnahmen Jugendliche in Hongkong und Macao zu Innovationen und zur Gründung von Unternehmen und ermutigen sie, sich durch Projekte am Bau der Greater Bay Area zu beteiligen. Auf der anderen Seite bietet es mehr Möglichkeiten für junge Studenten in Hongkong und Macao, die an Universitäten auf dem Festland in Bezug auf Beschäftigung und Unternehmertum studiert haben.

(Untertitel) Leben in Frieden und Zufriedenheit: Ziel ist es, ein „neues Zuhause für Einwohner von Guangdong, Hongkong und Macao“ zu bauen

Als eine der fünf Hauptaufgaben des Nansha-Plans zeigt „Etablierung eines Paradigmas für qualitativ hochwertige Stadtentwicklung“, dass Nansha die Zusammenarbeit mit Hongkong und Macao in den Bereichen Stadtplanung und -bau, Smart City Management, Umwelt- und Umweltschutz fördern wird. Ziel ist es, das städtische Governance-System und die Mobilität zu modernisieren, um einen qualitativ hochwertigen Lebenskreis zu schaffen, der zum Leben, Arbeiten und Reisen geeignet ist. Im Gegenzug wird der Bau eines „neuen Hauses, das für Einwohner von Guangdong, Hongkong und Macao geeignet ist“, auch den Bau eines bevorzugten Ortes für Jugendliche aus Hongkong und Macaos Innovation und Unternehmertum beschleunigen.

Aus der Perspektive der Einwohner von Hongkong und Macao glaubt Fang Zhou, Forschungsdirektor des Hong Kong „One Country, Two Systems“ Research Center, dass das Plan-Programm im Detail alle Aspekte der Hongkonger umfasst, die nach Nansha kommen, einschließlich Studium, Arbeit, Innovation, Unternehmertum, Gesundheitsversorgung, Ruhestand und Lebensunterstützung. Einrichtungen. Es misst den Dienstleistungen für die Einwohner von Hongkong und Macao, die im Mainlan d leben und arbeiten, große Bedeutung bei, was die Fürsorge der Zentralregierung für ihren Lebensunterhalt zeigt.

Zum Beispiel: Einwohner von Hongkong und Macao, die in Nansha arbeiten, werden von dem Teil der Einkommensteuer befreit, der die Steuer von Hongkong und Macao übersteigt; der Plan unterstützt die Regierung der Sonderverwaltungszone Hongkong bei der Umsetzung des „Greater Bay Area Youth Employment Plan“ und der Bereitstellung von Subventionen für Hongkongs Universitätsstudenten, die in Nansha arbeiten. ; öffentliche Einrichtungen, Körperschaften und staatliche Unternehmen in Nansha werden versuchen, qualifizierte junge Talente aus Hongkong und Macao zu beschäftigen; Universitäten, die in Nansha gegründet wurden, werdenden Einschreibungsmechanismus für Hongkonger und Macao-Kandidaten unter Bezugnahme auf die unabhängige Zulassungsmethode der Sun Yat-sen University und der Jinan University verbessern und so die Einschreibungskanäle für Studenten aus Hongkong und Macao weiter ausweiten; Lehrer in Hongkong und Macao werden ermutigt, sich auf freie Stellen in der Grund- und Sekundarschule auf dem Festland zu bewerben, und der Kinderbetreuungsdienst für Kinder im Alter von 0-3 Jahren wird gefördert.

Laut Fang Zhou werden diese Initiativen der Einrichtung eines „neuen Zuhauses für die Bewohner von Guangdong, Hongkong und Macao“ förderlich sein. Insbesondere die bevorzugte persönliche Steuerpolitik wird die Einwohner von Hongkong und Macao stark ermutigen, in Nansha zu arbeiten.

Es wird berichtet, daß die bevorzugte „persönliche Steuerpolitik von 15 %“, die derzeitvon den neun Festlandstädten in der Greater Bay Area umgesetzt wird, drei Einschränkungen aufweist. Erstens, „die Rückgabe der Steuer kommt nach Zahlung der Steuer“; zweitens müssen diese Einwohner von Hongkong und Macao mindestens ein Jahr lang arbeiten; drittens sollten sieals High-End- und gefragte Talente identifiziert werden.

Fang Zhou stellt eine weitere wichtige „Fun Fact“ vor. Die 15% werden nur von Personen mit einem persönlichen Einkommen von mehr als 2 Millionen US-Dollar in Hongkong erhoben, während andere nach einem progressiven Steuersystem mit einem niedrigeren effektiven Satz besteuert werden. Tatsächlich sind viele Menschen aus Hongkong und Macao, die auf dem Festland arbeiten, keine Gutverdiener.

Daher hat die neue Politik, die durch den Nansha-Plan umgesetzt wurde, entsprechende Durchbrüche erzielt: Die Besteuerung entspricht dem Standard von Hongkong und Macao und der Besteuerungsprozess wird vereinfacht; die neue Steuerpolitik wird alle Einwohner von Hongkong und Macao abdecken, die in Nansha arbeiten; die Besteuerung von Hongkongern und Macao mit niedrigem und mittlerem Einkommen wird zu einem niedrigeren Steuersatz e, die nicht mehr auf 15% beschränkt ist. Es besteht kein Zweifel, dass diese Durchbrüche für die Einwohner von Hongkong und Macao attraktiver sind als je zuvor.

(Untertitel) Innovation in Frieden und Zufriedenheit: Schaffen Sie eine treibende Kraft für Innovation in der Greater Bay Area durch die Sammlung von Talenten

In Bezug auf die im Nansha-Plan vorgeschlagenen Projekte sagte Guo Yonghang, stellvertretender Sekretär des CPC Guangzhou Municipal Committee und d Mayor, dass Nansha mit den zunehmenden Stärken und der politischen Unterstützung auf dem Weg ist, sich zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und mit den richtigen Leuten zu öffnen und zu entwickeln.

Nach mehr als einem Jahrzehnt der Exploration und Transformation hat Nansha ein koordiniertes Entwicklungsmuster gebildet, das „One Center Plus Three Areas“ ist: das State Level New Area, die Pilot Free Trade Zone, die Demonstration Zone of Guangdong-Hong Kong-Macao Comprehensive Cooperation und das Sub City-Center von Guangzhou mit der Funktion eines Gateway-Hubs. Im Laufe der Zeit wurde Nanshas Position in der nationalen, provinziellen und kommunalen Strategie kontinuierlich verbessert.

Das florierende Humankapital führt zu besserer Innovation und Erfolg in allem. In den letzten Jahren hat der Nansha District seine geografischen, strategischen und Öffnungsvorteile voll ausgeschöpft und ständig Talente aus Hongkong und Macao gesammelt, um den Fluss von Talenten in der Greater Bay Area zu fördern. Zum Beispiel wird in Nansha der „Aktionsplan zur vollen Ausspielung der Vorteile von Guangzhou als nationale Zentralstadt zur Unterstützung der Entwicklung der Jugend von Hongkong und Macao in Guangzhou“ umgesetzt, der den Jugendlichen aus Hongkong und Macao umfassende Dienstleistungen bietet, um „Spaß am Reisen, Lernen, Arbeiten, Schaffen und Leben“ zu haben. Es fördert nicht nur die umfassende Interaktion, den Austausch und die Integration junger Menschen in Guangdong, Hongkong und Macao, sondern ist auch bestrebt, Nansha als erste Wahl für Unternehmerziele für Jugendliche in Hongkong und Maca o in der Greater Bay Area und als Transitpunkt für ihre Integration in die nationale Entwicklung aufzuwerten.

In der Zwischenzeit konzentriert sich der Bezirk Nansha auf den Aufbau einer Plattform für unternehmerische Dienstleistungen, die Einführung der TIMETABLE GD, HK und Macao Entrepreneur Base in Innovation Bay und die aktive Verbesserung des Aufbaus eines Clusters von Innovations- und Unternehmerbasen für Jugendliche in Hongkong und Macao mit Schwerpunkt auf der GD, HK und Macao (International) Youth Entrepreneur Hub und die GD, HK und Macao Youth Cultural and Creative Start-up Community.

Um die Gewinnung von ausländischen Talenten zu beschleunigen, konzentriert sich der Nansha-Distrikt auf die Einführung, Kultivierung, Aufrechterhaltung und sinnvolle Nutzung internationaler Talente. Durch die Unterstützung von Innovation und Unternehmertum, Umzugsinfrastruktur und „Nanny“ -Service bietet Nansha District Allround- und Ganzkettenunterstützung für Talente, um das junge Unternehmertum in allen Bereichen zu beleben.

Darüber hinaus bietet Nansha auch aktiv umfassende Dienstleistungen für Talente an und optimiert weiterhindie Innovations- und Unternehmerökologie. Zum Beispiel übernimmt es die Führung bei der Entwicklung eines „förderlichen Umfelds für Talente„, der Einrichtung des ersten „One-Stop-Service-Fensters für internationale Talente in der Greater Bay Area“ in China und dem Aufbau der internationalen Talentstation in der Greater Bay Area (Guangdong) usw. In der Zwischenzeit hat sie ein umfassendes System der Talentwohnungsgarantie „Wohngemeinschaftswohnungen + Talentwohnungen + Wohngeld“ eingerichtet und solche Garantiemaßnahmenwie die Talentkarten-Servicegarantie auf Provinz-, Gemeinde- und Bezirksebene eingeführt. Nansha versucht, die „Sorgen“ der Talente, die sich in Nansha niederlassen wollen, zu lindern und den Ort zum fruchtbaren Boden für die Verwirklichung von Träumen zu machen.

„Als Demonstrationszone für eine umfassende Zusammenarbeit zwischen Guangdong, Hongkong und Macao verfügt Nansha nicht nur über reiche Landressourcen, eine hervorragende ökologische Umgebung und einen immer bequemeren Transport, sondern auch über viele erfolgreiche Erfahrungen in Zusammenarbeit mit Hongkong und Macao.“ Mao Yanhua, Direktor des Instituts für regionale Offenheit und Zusammenarbeit der Sun Yat-sen Universität, sagte, dass zusätzlich zu den oben genannten Vorteilen Nanshas umfassende Ausrichtung auf grenzüberschreitende Beschäftigung, Bildung und Ruhestand den Nansha-Plan für Jugendliche aus Hongkong und Macao attraktiver macht, um an der Entwicklung der Greater Bay Area teilzunehmen.

Es kann vorhergesagt werden, dass der Nansha-Plan dazu beitragen wird, Nansha zu einer eröffnenden internationalen Plattform mit great minds t ogether zu machen. Nansha ist auf dem Weg, global zu werden und eine neue treibende Kraft in der Greater Bay Area zu entwickeln.