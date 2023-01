HCLTech und ODP arbeiten bei IT- und digitalen Transformationsdiensten zusammen￼

Primärer IT-Partner unterstützt die Geschäftsstrategie von The ODP Corporation



NOIDA, Indien, 10. Januar 2023 — HCL Technologies (HCLTech), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, wurde von The ODP Corporation (ODP), einem führenden Anbieter von Produkten, Dienstleistungen und Technologielösungen über eine integrierte Business-to-Business-Vertriebsplattform (B2B) und Omnichannel-Präsenz, als primärer IT-Partner ausgewählt. Die Zusammenarbeit für den End-to-End-IT-Betrieb und die unternehmensweite digitale Transformation wird die Geschäftsstrategie von ODP in den Bereichen Office Depot, ODP Business Solutions und Veyer unterstützen.



Im Rahmen der Vereinbarung nutzt HCLTech seine Fähigkeiten auf den Gebieten Automatisierung und künstliche Intelligenz (KI), um einen effizienten IT-Betrieb mit personalisierten und intuitiven IT-Services zu ermöglichen. ODP wird außerdem von der umfassenden Erfahrung von HCLTech bei der Anwendungsmodernisierung und der Umgestaltung von Betriebsmodellen profitieren. Damit entwickelt sich das Unternehmen zu einer agilen, produktzentrierten IT-Organisation weiter.



„Im Einklang mit unserem Ansatz eines kostengünstigen Geschäftsmodells und der neuen Struktur mit vier Geschäftsbereichen freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit HCLTech, einem IT-Unternehmen von Weltrang“, sagt Gerry Smith, Chief Executive Officer von The ODP Corporation. „Dies unterstützt unsere sich entwickelnden IT-Anforderungen und -Prioritäten. Die umfassende IT-Expertise von HCLTech bietet mehr Flexibilität und differenzierte IT-Fähigkeiten, um unsere Transformation zu beschleunigen. Zudem können wir damit unsere Dienstleistungen für unsere Kunden heute und in Zukunft erweitern.“



„Die Einbindung des Know-hows von HCLTech auf den Gebieten digitale Transformation und IT-Modernisierung in die robusten Abläufe von The ODP Corporation wird eine stärkere und flexiblere Grundlage für ODP schaffen“, sagt C Vijayakumar, Chief Executive Officer & Managing Director von HCLTech. „Dies geschieht angesichts des ständigen technologischen Fortschritts sowie der sich ändernden Anforderungen und Erwartungen der Verbraucher. Wir freuen uns darauf, die Weiterentwicklung der IT-Fähigkeiten und -Services von ODP voranzutreiben und neue Branchenmaßstäbe in Bezug auf Betriebs- und Kundenerfahrung zu setzen.“





Über HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 219.000 Mitarbeitern in 54 Ländern. Es bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Digital, Engineering und Cloud an und setzt dabei auf ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und Produkten. Das Unternehmen arbeitet mit Kunden aus allen relevanten Branchen zusammen, darunter Finanzdienstleistungen, Fertigung, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter, Biowissenschaften sowie Gesundheitswesen und öffentlicher Dienst. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den letzten 12 Monaten bis zum September 2022 auf 12,1 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen gibt es auf hcltech.com.



