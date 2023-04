Momentâ „¢: Una Software que cambia de paradigma Cravings Amantes Reducir Monitor Oportunidad & Ahorrar dinero Calidad Energía Entre ellos

La rápida variación: más de 7 millones de hombres y mujeres buscando hombres en Culiacán Rosales tienen utilizado de vanguardia aplicación también conocido como minuto para reducir propio personal visualización. La aplicación mantiene pestañas en cuántas veces clientes obtener particular teléfonos móviles y exactamente cómo muy largo se desplazan y deslizan cada día. Second también ofrece útil programas y familia tablas de clasificación para inspirar, educar y asistencia hombres y mujeres porque ellos intentar separar de su teléfonos celulares y volver a conectarse con respecto a seres queridos. Segundo está ahora disponible en iTunes y estará en breve lanzamiento en Google Gamble.

Nosotros nos reímos mucho a través del 2017 „Jumanji“ secuela, pero un chiste me hizo reírme justo después de lo cual me hizo pensar. Alex Vreeke, es decir ya ha estado atrapado en Jumanji mundo durante 2 décadas, escucha a uno de sus amigos explorar cuánto extraña la dama teléfono, y él requiere, „¿Realmente lo hace teléfono sugerir algo más en el futuro ? „

Sí, ciertamente realmente lo hace. Dos décadas en el pasado, un teléfono terminó siendo uno cosa con la que siempre mantenerse en contacto con alguien . Hoy un teléfono es en realidad mucho más que eso. Smartphones son incorporados para cada cosa que hacemos (desde buscar direcciones para ubicar around qué edad ese cierto actor es en realidad), y su propia alta velocidad tecnología ha hecho nuestra vida cotidiana ​​mucho más fácil en muchos técnicas. Sin embargo también puede tomar propio interés y obstaculizar todas nuestras conexiones.

A veces personas llegar a ser tan adicto a sus particulares dispositivos que ellos saltar aparecer up-and construir relaciones las personas que las rodean ellas. Ellos descuidan IRL amigos y familia usuarios desde que están ocupados persiguiendo ama, aplastar dulces, y buscar arriba exes en redes sociales.

Una aplicación innovadora etiquetada como segundo está encendido un propósito alterar esos pobres comportamientos educar personas acerca de cómo típicamente usan sus propios dispositivos.

La aplicación ayuda a mantener seguimiento de con qué frecuencia elige sube tu teléfono así como cómo mucho pantalla de visualización tiempo log on por día. Más de 7 millones de consumidores instalado segundo y aceptado la tarea colocar su teléfonos lejos y tallar alrededor más debido a sus amigos miembros.

Momento existe en iTunes sin costo. Android consumidores pueden unirse aquí mismo to get el primero en llegar entender cuando segundo lanzamientos en Google Play.

Minuto Salud Inc. creador Kevin Holesh informado usted esta entusiasmo proyecto proporciona impulsó a nivel nacional discusión cómo utilizamos propios teléfonos crear nuestras vidas ​​mucho mejor así como cómo no usando nuestros propios teléfonos podría hacer nuestra vida diaria ​​mejor. „Ayuda tener el hablar comenzó“, él mencionado. „puede usar segundo hablar como algunos o un hogar acerca de cuándo y cómo tienes la intención de usar tu teléfonos móviles y empezar a ser el uno con el otro „.

Ayudarle supervisar las Horas asignado a el teléfono

El teléfono inteligente adicción se ha convertido en progresivamente común en la sociedad moderna. Psicología hoy en día creído que alrededor del 40 % de Los estadounidenses experiencia nomofobia, o quizás el miedo de convertirse sin un teléfono inteligente. Podría verdaderamente relacionarme únicamente con ese. Estoy siempre desplazándome, deslizando, publicando y jugando en mi teléfono en mi tiempo. Cuando suena una notificación o una llamada telefónica entra, mi mano personal inmediatamente se sacude responder.

Un investigación encontró que lo convencional teléfono inteligente individuo toca su teléfono celular 2,617 ocasiones cada uno y todos los días. La frecuencia más alta de usuarios agarrar su particular celular teléfonos más de 5400 veces casi todos los días. Basado en una estudio de Badoo, el común soltero millennial gasta aproximadamente 10 muchas horas una semana en emparejamiento aplicaciones solo. Ellos inician sesión estas programas alrededor de 10 veces al día.

Qué acción no constantemente resultado en satisfacción, aunque – y varios jóvenes necesidad un método de suprimir sus únicos prácticas y volver a comprometerse ayudado por el mundo real. En realidad, {la mayoría de|la mayoría|muchos de los 7 millones de minuto clientes tienden a ser razonablemente joven – 60 por ciento de clientes tienen entre 15 y treinta años antiguo.

Mucho Momento clientes tienen gastaron los la mayoría de (si no todos) con respecto a permanece en el globo posterior a Internet, y entonces ellos mirar valor de paso de durante una hora, casi todos los días, o un íntimo fin de semana.

Segundo suministros un camino hacia reducir pantalla de visualización tiempo y centrarse más sobre tradicional interacciones que en el web tareas. Su pantalla rastreador de tiempo permite usuarios saber cómo a menudo eligen su particular teléfono, cantidad de tiempo que invierten en su particular teléfono, y qué aplicaciones utilizan normalmente. Ese comprensión puede ser sorprendente o desconcertante (yo odio considerar cuánto tiempo yo gastamos en mi fb newsfeed), sin embargo también puede alentar visitantes a hacer algo y romper sus propios terribles comportamientos.

„junto con monitoreo rutinas, el formación elemento le proporciona estrategias procesables para recablear esos hábitos „, Kevin mencionó. „Ofrecemos pautas y clases observar esas personas utilizan sus únicos dispositivos mucho menos y conectar con personas a su alrededor ellos „.

Aumentando sus Entrenamiento Herramientas para complementar Familias

Kevin mencionado estaba influenciado generar Momento 5 años hace como él notó él con su cónyuge resultó ser gastando tarde después de tarde sentado en silencio ya que ellos estaban fijos a su teléfonos. „Éramos comercialmente colectivamente, pero habíamos sido en realidad planetas aparte, „el chico dijo. „conseguir una aplicación diseñador, nosotros mirar cada problema a través de tazas, entonces yo creé Momento rastrear nuestros propios pantalla tiempo „.

Kevin desarrolló una forma fácil de monitorear su pantalla algún tiempo descubierto había estado gastando un promedio de tres varias horas casi todos los días en su teléfono. Esa amplia variedad lo sorprendió y solidificó su compromiso con generar un gran cambio. Él y su increíble esposa han trabajado en colocando sus propios teléfonos móviles caídos durante su tardes juntos, además de su conexión tiene se benefició consecuentemente.

Hoy Kevin sueños llevar esas clases a parejas, individuos y hogares en todas partes. Ellos tienen actualmente desarrollado un completo monitoreo programa para identificar el problema, y luego él en ampliar entrenamiento métodos ayudar resolver la dificultad . Él dijo todos nosotros creciendo minuto instructivo llegar es su principal prioridad inmediatamente.

El minuto equipo en realidad ofreciendo algo de TLC hacia coaching parte y incluyendo instructivo cursos para guiar clientes en su viaje a incluso más fructífero y menos dependiente de la tecnología horarios. Moment lanzará cuatro programas próximo algunos meses. Los clases se prestar atención a seguimiento descanso hábitos y aumento conciencia con respecto cómo teléfono móvil uso puede disminuir duración y de primera categoría tuyo dormir.

Momento suministros información y recomendaciones, y habilita usuarios decidir por sí mismos consejos implementar esa datos su vidas. „Nosotros función con ella juntos en lugar de usando un enfoque parental „, Kevin mencionó. „Estamos ayudando personas disminuir visualización tiempo. Normalmente, Momento ayuda individuos salvarse 60 minutos de visualización tiempo casi todos los días, recortando uso en un 30 porcentaje „.

Colectivamente nuevo informativo característica, Momento alienta consumidores reducir lazos junto con el técnico globo de vez en cuando para que ellos ciertamente residir en el minuto.

Casi 10,000 escritores Dar el Aplicación 4.5 estrellas

Momento tiene una calificación de 4.5 estrellas en iTunes, y su particular 9,900 críticas son típicamente positivos consejos y éxito historias. „Yo completamente apreciado esta software, y tiene ahora guardado yo mismo mucho tiempo „, dijo Ryker H. „Yo moví usando mi celular durante aproximadamente tres muchas horas al día bajar seriamente a menos de una hora un día „.

„Se realizado hacer yo consciente de mi rutinas. Yo personalmente tomar el tiempo no para tomar mi personal teléfono a mi lado en todas partes yo movimos, “ escrito Jessica Wang en una reivew de MamaMia en el aplicación. „La realidad es que el aplicación no operar si no lo hace hacer. Exactamente qué minuto puede hacer pero es proporcionarle el fresco, difícil irrefutable información que usted es gastando demasiado tiempo en su teléfono celular. „

Dispositivo inteligente dependencia en realidad algo que solo afecta una generación o edad demográfico. Es universal en miembros de la familia globalmente. Minute puede atraer estas personas uso de su Familia Leaderboard, un gráfico colectivo que mantiene personas responsables de su particular teléfono inteligente uso.

Mamás y papás no son el único real los interesado en compartir la software a través de sus individuos. Algunos jóvenes también oído hablar de beneficios de desenchufar. Una niña de 15 años instalado Momento junto con arriba un grupo familiar cuenta para inspirar ella mamás y papás poner abajo su dispositivos cuando fueron residencia juntos.

Segundo es estudiar apropiado junto con sus consumidores y hacer uso de su creciente riqueza de información para encontrar out cómo pueden transformar teléfonos inteligentes prácticas y aumentar consumidores ‚personal placer.

„Tenemos el inusual oportunidad de expandir nuestro beneficios al ayudar gente „, Kevin declaró. „el negocios recompensas tienen línea con su clientes ‚intereses, básicamente asombroso „.

Están ahora viviendo en el Momento Con el your You Love

Un teléfono celular de 1998 en realidad desde otra ubicación como un teléfono móvil estos días. Mi muy primero móvil no podría también solo tomar imágenes, y que yo a menudo olvidé mantener a mi lado . Ahora, mi teléfono nunca ha sido con respecto a arm llegar a, y yo también uso para cada cosa. Se me recibe yo mismo justo arriba cada mañana, y también cuenta arriba mi personal entrenamiento metas durante la noche. Lo haría antes dejar la casa sin calzado que sin mi teléfono.

Siempre que yo en lugar de mi teléfono celular, yo a veces siento como si estoy faltando cualquier cosa. Pero, en realidad, lo contrario debería ser verdadero. Convertirse en tu teléfono te hace pasar por alto mundo real así como el gente en el espacio a tu lado. Esa divulgación trajo Kevin para desarrollar una aplicación para demostrar hombres y mujeres exactamente cómo teléfono inteligente uso puede robar invaluable horas de sus vidas.

Momento usa analítico datos y mental conocimientos simplemente ayudar parejas, individuos, y personas disminuir propio diario pantalla. El equipo de la software defensor para establecer su teléfono inteligente a un lado así usted dormir mucho mejor, amar mucho mejor y quedarse mucho mejor.

„He descubierto una gran cantidad en mi propia existencia sobre cómo disminuir visualización en algún momento ser más para el momento „, Kevin dijo. „No puedes resolver un problema si no puede calcular, y eso es exactamente qué en realidad segundo podría haber lograr. „