Kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng bằng ô tô mà bạn nên “bỏ túi”

Thực hiện một chuyến du lịch Đà Nẵng bằng ô tô là ý tưởng không tồi để chinh phục “thành phố đáng sống nhất Việt Nam”. Nếu đi xe máy quá nguy hiểm, đi xe khách lại không được tự do thì ô tô là lựa chọn hợp lý nhất trong trường hợp này. Tuy nhiên trước khi đi bạn hãy “bỏ túi” những kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng bằng ô tô mà Sigo sắp đề cập đến sau đây.

Có nên đi du lịch Đà Nẵng bằng ô tô không?

Với nhiều người đi du lịch Đà Nẵng bằng ô tô là hình thức có vẻ tốn kém và mất thời gian. Tuy nhiên dù đi bằng phương tiện nào cũng có ưu và nhược điểm riêng. Để trả lời cho câu hỏi có nên đi du lịch bằng ô tô không thì bạn cần tìm hiểu kỹ cách đi này có ưu nhược gì, từ đó cân nhắc cho phù hợp.

Nói về ưu điểm trước, nếu đi du lịch bằng xe ô tô riêng bạn sẽ có được những khoảng thời gian thoải mái và tự do nhất. Đây là điều mà các phương tiện công cộng không bao giờ có được. Bạn có thể dừng nghỉ ở bất kỳ đâu, không phải phụ thuộc vào tài xế, tránh được những rủi ro thường gặp khi đi xe khách.

Bên cạnh đó ô tô là phương tiện an toàn, dù di chuyển trong thời tiết nắng nóng hay mưa gió cũng rất thuận tiện và dễ chịu. So với đi phượt bằng xe máy thì ô tô có tính an toàn hơn nhiều.

Về nhược điểm, giá thuê xe ô tô tự lái bao giờ cũng cao hơn so với đi xe máy hay xe khách. Trong quá trình di chuyển bạn cũng phải tốn chi phí đổ xăng, phí cầu đường. Tuy nhiên nếu đi với nhóm bạn hay gia đình thì tính ra giá thuê xe không quá đắt đỏ đâu.

Từ những điều này bạn hãy tự đưa ra câu trả lời cho mình có nên đi du lịch Đà Nẵng bằng ô tô không nhé.

Kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng bằng ô tô

Trên thực tế không ít người đã thực hiện những chuyến du lịch bằng ô tô từ Sài Gòn, Hà Nội đến Đà Nẵng. Nếu bạn cũng đang muốn trải nghiệm thì hãy lưu lại những kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng bằng ô tô sau đây:

Nên đi vào mùa khô

Đà Nẵng có thời tiết chia ra làm 2 mùa là mùa mưa và mùa khô. Mùa khô bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 7, còn mùa mưa kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12. Nếu muốn có một chuyến đi suôn sẻ, khám phá được nhiều địa điểm và tham gia nhiều hoạt động vui chơi, ăn uống thú vị thì bạn nên đi vào mùa khô.

Tầm tháng 3 đến tháng 6 Đà Nẵng có phần hơi hanh hao, khó chịu. Tuy nhiên đây lại là thời điểm trời nắng trong, biển xanh và đẹp. Lên kế hoạch đi ngắm biển trong thời gian này là hợp lý đấy.

Thuê xe ở nơi uy tín

Nếu bạn có sẵn xe nhà thì mọi chuyện đơn giản rồi, nhưng trong trường hợp không có xe vẫn muốn đi du lịch bằng ô tô thì hãy thuê xe ô tô tự lái đà nẵng. Các dịch vụ cho thuê xe tự lái rất phát triển, bạn dễ dàng chọn được một chiếc xe phù hợp với nhu cầu và túi tiền của mình.

Kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng bằng ô tô là không nhất thiết phải chạy xe ngay từ đầu, bạn có thể sử dụng phương tiện khác để đến Đà Nẵng, và bắt đầu thuê ô tô để di chuyển trong suốt hành trình. Dù lựa chọn phương án nào thì cũng hãy tìm một đơn vị cho thuê uy tín, có đầy đủ hợp đồng, giấy tờ nhé.

Kiểm tra xe kỹ càng

Vì đi du lịch đường dài bằng ô tô nên bạn cần kiểm tra xe thật kỹ càng trước khi đi để tránh tình trạng hư hỏng giữa chừng nhé. Khi nhận xe tốt nhất nên chạy thử một đoạn ngắn, xem hệ thống phanh, lốp có ổn không. Ngoài ra bạn nên chia hành trình ra từng đoạn ngắn, có thời gian để xe nghỉ, không nên đi liên tục.

Lên kế hoạch chi tiết

Bạn hãy thiết kế cho mình một lịch trình chi tiết trước khi đi. Ví dụ sẽ tham quan những địa điểm nào, sắp xếp đi trên cùng một tuyến đường để tiết kiệm thời gian di chuyển và chi phí xăng dầu. Ngoài ra khi lên kế hoạch trước bạn cũng có thể thong thả để liên hệ thuê xe sớm, tiết kiệm chi phí và tránh được tình trạng hết xe.

Những lưu ý khi đi du lịch Đà Nẵng bằng ô tô

Ngoài những kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng bằng ô tô trên đây thì còn có một số điều bạn cần lưu ý khi thực hiện chuyến đi này:

Đảm bảo tuân thủ đúng luật an toàn giao thông.

Nếu là chuyến đi đường dài thì nên có ít nhất 2 tài xế để đổi tài cho nhau.

Tìm hiểu trước về đường đi, note lại những nơi sửa xe trên đường để phòng trường hợp xe hư.

Nếu thuê xe tự lái trong trường hợp xe hư hỏng hay va quẹt thì phải báo ngay cho chủ xe, không được tự ý mang xe đi sửa.

Chỉ lựa chọn thuê có đầy đủ giấy tờ, bảo hiểm, lưu ý đọc kỹ hợp đồng trước khi ký kết.

