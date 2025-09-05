2025 rangiert Tongwei sich zum 3. Mal in Folge auf Fortune Global 500

Tongwei hat sich erneut einen Platz in der Liste Fortune Global 500 im Jahr 2025 gesichert und liegt nun auf Platz 479. Damit ist das Unternehmen zum dritten Mal in Folge auf der Liste vertreten. Als Unternehmen mit zwei Schwerpunkten – grüne Energie und grüne Landwirtschaft – ist Tongwei weiterhin führend in zwei Branchen, die für eine nachhaltigere Zukunft von entscheidender Bedeutung sind.

Zu Tongweis Hauptgeschäftsfeldern zählen im Bereich grüne Energie hochreines Polysilizium, Solarzellen und Solarmodule, während im Bereich grüne Landwirtschaft Aquafuttermittel und Aquakultur im Mittelpunkt stehen. Es ist eines der wenigen Unternehmen weltweit, das in beiden Sektoren Anerkennung findet. Die wiederholte Aufnahme in die Liste Fortune Global 500 unterstreicht die solide finanzielle Leistung, das stetige Wachstum und das langfristige Engagement für Innovationen von Tongwei.

Die Liste Fortune Global 500 wird jährlich von der Zeitschrift Fortune veröffentlicht und listet die größten Unternehmen der Welt nach ihrem Gesamtumsatz auf. Im Jahr 2025 wurde die Eintrittsschwelle auf 32,2 Mrd. USD angehoben, was die diesjährige Liste wettbewerbsintensiver denn je macht.

Tongwei ist weiterhin führend in der globalen Solarlieferkette. Im Jahr 2024 war das Unternehmen Nr. 1 auf dem Weltmarkt für hochreines Polysilizium und stand das achte Jahr in Folge an der Spitze der weltweiten Auslieferungen von Solarzellen. Die kumulierten Zellenauslieferungen haben mittlerweile 300 GW überschritten. Auch das Geschäft mit Solarmodulen verzeichnet ein rasantes Wachstum: Die Auslieferungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt, wodurch Tongwei zu den globalen Top 5 in diesem Sektor gehört.

Die Technologie spielt eine Schlüsselrolle für diesen Erfolg. In den letzten drei Jahren hat Tongwei mehr als 11 Milliarden Yuan in Forschung und Entwicklung investiert. Ein wichtiger Meilenstein war die Eröffnung seines Globalen Innovations- und Forschungszentrums im Jahr 2024. Im Jahr 2025 führte das Unternehmen die nächste Generation seiner Solarmodulserie TNC 2.0 ein. Diese Module sind für hohe Leistung, hohen Wirkungsgrad und starke Langlebigkeit konzipiert, wodurch Kunden ihre Systemkosten senken und die langfristige Energieerzeugung steigern können.

Tongweis Solarmodule wurden zudem von unabhängigen Prüfstellen für ihre Zuverlässigkeit ausgezeichnet. Im „2025 Kiwa PVEL Zuverlässigkeitswertungsliste für PV-Module“ war Tongwei eines von nur zwei Unternehmen unter den globalen Top10-Modulherstellern, das in allen sieben Testkategorien beste Noten erzielte – eine Auszeichnung, die das Unternehmen damit bereits zum zweiten Mal in Folge erhielt.

Heute werden Tongweis Solarprodukte in über 70 Länder und Regionen geliefert. Die wachsende internationale Präsenz des Unternehmens sowie die enge Zusammenarbeit mit lokalen Partnern haben das Kundenvertrauen weltweit gestärkt.

Während die Welt auf eine kohlenstoffarme Zukunft hinarbeitet, unterstreicht die wiederholte Aufnahme Tongweis in die Fortune Global 500 die Stärke seiner grünen Entwicklungsstrategie. Mit Fokus auf Qualität, Innovation und globalen Partnerschaften bleibt das Unternehmen seinem Engagement für saubere Energie und einer nachhaltigeren Welt verpflichtet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tongwei Co., Ltd.

Website: https://en.tongwei.cn