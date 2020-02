2schneidig@school: Der März bricht Rekord

Projektmarathon im März: Im kommenden Monat ist Martin Rietsch alias 2schneidig mit einer außergewöhnlich geballten Antirassismus-Projektreihe unterwegs. Im Rahmen seines 2schneidig@school-Programms ist der erfolgreiche Wertecoach fast täglich in einer anderen Schule mit seiner Kampagne „Against Racism – for a better tomorrow“ zu Gast, um mit zahlreichen Jahrgängen verschiedener Bildungsniveaus ein Zeichen für Respekt und Menschenwürde zu setzen.

Seit Beginn seiner musikalischen Karriere ist 2schneidig vielfach engagiert. Er ist Initiator von Kampagnen zur Sucht- und Gewaltprävention, gegen Mobbing und Cybermobbing sowie gegen Rassismus. Im Rahmen seiner bundesweiten Schulprojektarbeit gestaltet er als Wertecoach und ausgebildeter Präventionsberater Workshops und Projekttage mit Schülern aller Jahrgangsstufen. Auch international ist 2schneidig zu Gast in Schulen – wie z.B. gerade in der letzten Woche in drei Schulen in Jerusalem.

Auf Augenhöhe spricht er Alltagsherausforderungen und Unsicherheiten Heranwachsender an. Er ermutigt sie, auch mal entgegen von Gruppenzwängen Nein zu sagen. Er stärkt sie in ihrem Selbstbewusstsein und fördert Sozial- und Lebenskompetenzen Als authentisches Vorbild versteht er es, Schüler für präventive Themen zu öffnen und das Ganze auch noch mit viel Spaß zu verbinden.

So leitet der Künstler und Antimobbingcoach ergänzend zu den Projektinhalten Breakdance-, Beatboxing- oder Songwritingeinheiten an, um Respekt untereinander zu fördern und individuelle Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Gelerntes dann auch noch auf einer Bühne vor Publikum zu präsentieren, ist für viele Schüler ein unvergessliches Erlebnis, das zur Nachhaltigkeit der Werteinhalte beiträgt.

In den kommenden Märzwochen steht für 2schneidig eine kompakte Schultour mit Antirassismustrainings an. Mit Fokus auf den nordrhein-westfälischen Märkischen Kreis wird er fast täglich zu großen Schülergruppen sprechen und deckt dabei eine Vielzahl von Schulformen ab: von Gymnasien über Berufskolleg, bis hin zu Gesamt-, Sekundar-, Real-, Haupt- und Förderschulen. Kinder und Jugendlich wird er dabei altersgerecht für Themen und Herausforderungen rund um unsere vielfältige Gesellschaft sensibilisieren, mit ihnen Vorurteile reflektieren und sie zum Perspektivwechsel anregen.

Das Engagement von Martin Rietsch fand bereits mehrfach Anerkennung mit Sozial- und Integrationspreisen. Mit dem Fair Play Preis des Deutschen Sports ehrten das Bundesinnenministerium, der DOSB und der VDS seinen herausragenden Einsatz in der Sonderkategorie Integration. Der damalige Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière übergab den Preis für das vorbildliche gesellschaftliche Engagement.

www.2schneidig.com