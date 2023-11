3D-Anlagenplanung verspricht fortschrittliche Arbeitsweise

Moers – 22. November 2023: Die 3D-Anlagenplanung bringt viele Vorteile mit sich und ist mit einer modernen Software erschwinglicher denn je. Mit einem 3D-Anlagendesign werden Unternehmen in die Lage versetzt, viel genauere und effizientere Planungen zu erstellen.

3D-Anlagenplanung ist die Zukunft

Die Zukunft spielt sich im 3D-Planungsbereich ab. Denn 3D-Daten befähigen ein Anlagenplanungsteam, noch schneller und effizienter bei jedem einzelnen Projekt vorzugehen. Durch die Verwendung von 3D-Software können Anlagenplaner noch genauere Planungsdaten von Anlagen erstellen oder bestehende Anlagen noch besser dokumentieren. Für alle Beteiligten ermöglicht dies ein besseres Verständnis für die Planung. Darüber hinaus hilft es, weitere Analysen der Planung durchzuführen, denn moderne Planungssysteme können aus den 3D-Daten weitere Informationen wie Stücklisten oder Daten für spezifische Analysen (Belastung, Druck usw.) erzeugen. Und die Möglichkeiten nehmen jährlich zu, denn mit Cloud-Technologien, virtueller oder erweiterter Realität eröffnen sich immer mehr Potenziale für eine noch bessere und integrierte 3D-Anlagenplanung.

So wird die 3D-Anlagenplanung die Arbeitsweise revolutionieren

Unternehmen, die in der Entwicklung und Konstruktion von Anlagen jeglicher Art tätig sind, werden ihre Arbeitsweise bald ändern – und zwar zum Besseren. Mit der 3D-Anlagenplanung planen Konstrukteure und Ingenieure ihre Anlagen schneller und effizienter als je zuvor. Und so funktioniert es: Anstatt mit 2D-Zeichnungen zu arbeiten, kann in einer vergleichbaren Zeit ein 3D-Modell einer Anlage erstellt werden. So können Planer genauestens sehen, wie all die verschiedenen Elemente ihrer Anlage zusammenpassen. Zusätzlich liefert die 3D-Planung frühzeitig Warnungen über potenzielle Fehler oder Kollisionen, die bei der Planung aufgetreten sind. Dadurch sparen Planer nicht nur Zeit und Geld, sondern vermeiden auch potenzielle Sicherheitsrisiken. Wer seinen Anlagendesignprozess modernisieren möchte, für den ist die 3D-Planung der richtige Weg.

Die Zukunft der 3D-Anlagenplanung in der Industrie

3D-Anlagendesign ist die Zukunft der modernen Anlagenplanung. Es ermöglicht einen effizienteren und genaueren Designprozess sowie ein besseres Verständnis dafür, wie die Anlagen in der realen Welt funktionieren werden. Zusätzlich eröffnen die 3D-Daten Wege zu neuen Planungsprozessen, die zukünftig in der Mixed Reality stattfinden können. Bereits heute können 3D-Daten aus der Anlagenplanung in der virtuellen Realität immersiv betrachtet werden. Mit Hilfe der erweiterten Realität können Teile von Anlagen auf der Baustelle eingeblendet werden, um die 3D-Planung mit der Realität abzugleichen. Kunden und Lieferanten profitieren zusätzlich von Online-Meetings, die direkt in der 3D-Anlagenplanung stattfinden. Und das sind nur die Anfänge einer spannenden Welt, in der die 3D Anlagenplanung unsere Prozesse noch weiter verbessern und automatisieren wird.

Über CAD Schroer

CAD Schroer ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von Digitalisierungs- und Engineering-Softwarelösungen. Seit über 30 Jahren betreut CAD Schroer Kunden aus den Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus, der Automobil- und Zulieferindustrie sowie die öffentlichen Versorgungsunternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft. Mit mehreren Außenstellen und Tochterunternehmen in Europa und in den USA präsentiert sich das Unternehmen heute stärker und zeitgemäßer denn je.

Die Produktpalette von CAD Schroer umfasst Lösungen aus dem Bereich Konstruktion, Anlagenbau, Fabrikplanung und Datenmanagement. Unternehmen in der ganzen Welt vertrauen auf M4 DRAFTING, M4 PLANT, M4 ISO und M4 P&ID FX, um sich effizient und flexibel in einer integrierten Konstruktionsumgebung zwischen allen Phasen der Produkt- oder Anlagenentwicklung zu bewegen.

Im Produktportfolio von CAD Schroer befinden sich zudem Lösungen wie i4 AUGMENTED REVIEW, i4 AUGMENTED CATALOG und i4 VIRTUAL REVIEW, mit denen sich CAD-Daten direkt in die erweiterte (AR) oder virtuelle (VR) Realität transferieren lassen. Zusätzlich erarbeitet CAD Schroer gemeinsam mit seinen Kunden individuelle XR-Lösungen.

Darüber hinaus werden Kunden durch Serviceleistungen wie Consulting, Schulung, Wartung und technischen Support bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützt. Dies und eine individuelle Kundenpflege sorgen für höhere Wettbewerbsfähigkeit, geringere Kosten und für bessere Qualität.

CAD Schroer ist zusätzlich ein autorisierter PTC-Partner in den Bereichen Entwicklung, Schulung, Service und Vertrieb. Durch seine kompetenten und erfahrenen Mitarbeiter bietet der Software-Entwickler einen hohen Mehrwert für die komplette Bandbreite an Lösungen und Dienstleistungen im PTC-Produktumfeld.

