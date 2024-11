50.000 Tonnen Frischwaren von 1 Mrd. $in 10 Jahrennach China!

– Dank der von CEA mit großem Engagement betriebenen China-Chile-Luftseidenstraße

Gegen 10 Uhr am 20. November 2024 landete das „Gedenkflugzeug zum 10. Jahrestag des China-Chile-Express“ – ein Frachtflugzeug des Typs B777 von China Eastern Airline (im Folgenden als „CEA“) unter der Flugnummer B-220F – mit 76 Tonnen frischen chilenischen Kirschen an Bord in Shanghai, nach einer 25-stündigen Flugzeit auf der gesamten Strecke von 19.300 Kilometern aus der fernen chilenischen Hauptstadt Santiago mit Zwischenlandung in Los Angeles.

Mehr als 90 % der in Chile erzeugten Kirschen sind jährlich für den chinesischen Markt bestimmt, wovon der Großteil per Luftfracht von CEA transportiert wird. Neben den Frachtflugstrecken zwischen Chile und Shanghai, der Hauptbasis von CEA, betreibt die Fluggesellschaft auch die regelmäßigen Frachtflugstrecken mit festen Flugplänen zwischen Santiago und Chengdu sowie zwischen Santiago und Ezhou. Für die Erntezeit 2024-2025 der in Südamerika angebauten Kirschen beabsichtigt CEA, etwa 12.000 Tonnen Kirschen aus Chile zu importieren, davon 5.500 Tonnen per Luftfracht und 6.500 Tonnen per Seefracht.

Seit der Initiative „Ein Gürtel und eine Straße (Neue Seidenstraße)“ im Jahr 2013 beförderte CEA mit angemieteten Frachtflugzeugen bereits mehr als 200 Tonnen Kirschen und Blaubeeren aus Chile von Santiago nach Shanghai. Das erste im Besitz von CEA befindliche Frachtflugzeug wurde im Jahr 2014 für diese Frachtflugstrecke zwischen Chile und Shanghai eingesetzt, was den Start des zehnjährigen Bestrebens des Unternehmens im Bereich der Logistik für Frischwaren von Chile und Südamerika nach China symbolisiert.

Seit zehn Jahren arbeitet China Eastern Air Logistics, eine Tochtergesellschaft von CEA, vertrauensvoll mit südamerikanischen Exporteuren von Frischwaren zusammen und erzielt damit so eine Win-Win-Situation, wodurch die Zahl der Charterfrachtflüge von nur 2 im ersten Jahr auf rund 350 in diesem Jahr gestiegen ist, während die Palette an importierten Waren von nur Kirschen auf mehr als 10 verschiedene Produkte erweitert worden ist. Davon ist Lachs zu einem ganzjährig importierten Produkt geworden. CEA ist inzwischen damit zu einem der Hauptlieferanten für die Luftfracht von Kirschen aus Chile nach China und zum größten Lachsimporteur Chinas geworden. Basierend darauf erzielte das Unternehmen auf den Internationalen Importmessen Chinas eine Reihe von Verträgen für Kirschen mit einem Gesamtwert von 230 Millionen USD und viele Beschaffungsverträge für Lachs mit einem Gesamtwert von 500 Millionen USD.

Mit Hilfe von Tausenden von Frachtflügen, regulären kommerziellen Flügen und Seefrachtcharterschiffen wurden bereits mehr als 50.000 Tonnen landwirtschaftlicher Produkte wie Kirschen und Lachs aus Chile mit einem Gesamtwert von mehr als 1 Milliarde USD von CEA importiert. Dadurch kommen chinesische Verbraucher in den Genuss frischer chilenischer Produkte und die chilenische Landwirtschaft erhält die Möglichkeit, den chinesischen Markt zu ergreifen. Darüber hinaus sind über die „Luftseidenstraße“ nach China gelangte hochwertige chilenische Agrarprodukte inzwischen zu einem Symbol der chinesisch-chilenischen freundschaftlichen Zusammenarbeit geworden.

Berichten zufolge betreibt China Eastern Air Logistics derzeit 14 Frachtflugzeuge des Typs B777, welche 14 Frachtflugstrecken mit festen Flugplänen zu Zielen in den Ausländern und in den Regionen außerhalb Chinas wie Europa, den Vereinigten Staaten, Südostasien und Nordostasien abdecken. Neben den neuen Passagierflugstrecken zwischen China und Istanbul, Riad, Marseille usw. in den letzten Jahren nahm China Eastern Air Logistics im Juli dieses Jahres auch eine reine Frachtflugstrecke zwischen China und Budapest in Betrieb, mit einem geplanten Angebot von drei Flügen pro Woche, um das Flugroutennetz der Luftseidenstraße weiter zu optimieren.