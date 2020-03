Akos Forgacs veröffentlicht neue Single „Dmo Sesh 1“

Musik hat die Kraft, uns in eine andere Zeit und an einen anderen Ort zu versetzen. Akos Forgacs ist ein international bekannter Bassist, der seit über 10 Jahren in der Musikszene aktiv ist. Seitdem er in jungen Jahren mit der Musik begonnen hat, hat Akos Forgacs große Freude und Zufriedenheit darin gefunden, Musik zu machen und sie mit Fans und Menschen auf der ganzen Welt zu teilen.

Akos Forgacs ist ein in New York City ansässiger E-Bassist. Er ist in Serbien aufgewachsen und bewies als erster E-Bassist schon in jungen Jahren sein Können und das auf stets hohem Niveau.

Seine neue Single „Dmo Sesh 1“ klingt sehr ausgewogen und melodisch. Der Souund ist sehr weich und ideal für eine angenehme Chillout Atmosphäre.

Akos Forgacs wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet, darunter auch mit einem Preis des nationalen Streicherkammerorchester-Wettbewerbs. Im Jahr 2012 zog Akos in die Vereinigten Staaten, um das angesehene Berklee College of Music zu besuchen. In Berklee hatte Akos die Gelegenheit, eng mit vielen unglaublichen Künstlern zusammenzuarbeiten. Nach Abschluss seines Studiums am Berklee College of Music zog Akos nach New York City, wo er als Bandleader und Sideman einen vollen Terminkalender hat.

Mehr auf:

https://store.cdbaby.com/cd/akosforgacs

https://www.akosforgacs.com