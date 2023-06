Ampace stellte die Kunlun-Serie von Ultra-Langzeit-Lithium-Batterien

Im Jahr 2023 werden Billionen von Energiespeichern im In- und Ausland, auf der Seite der Energieerzeugung und auf der Seite der Nutzer, eine starke Wachstumsdynamik in der Welt entfalten. Am 24. Mai präsentierte sich Ampace Xiamen Contemporary Amperex Technology Limited (im Folgenden Ampace genannt) erstmals auf der 16. Internationalen Ausstellung für Solarenergie und intelligente Energie (SNEC) in Shanghai. Das Unternehmen präsentierte eine breite Palette von Energiespeichersystemen mit den Leitprinzipien „hohe Sicherheit, langer Zyklus und niedrige Temperaturbeständigkeit“, brachte die 15.000-fache Ultra-Langzeit-Zyklus-Lithiumbatterie der Ampace Kunlun-Serie auf den Markt, unterzeichnete vier Industrieketten und gewann die SNEC-Auszeichnung „Top Ten Highlights“ für Energiespeicher. Drücken Sie den „Fast Forward“-Knopf der Energiespeicherstrategie, um die Transformation und Vernetzung der globalen Energiestruktur zu erleichtern.

Die „Kohlenstoffneutralität“ beschleunigt den Wandel der Energiestruktur und stellt größere Herausforderungen dar, da Photovoltaik, Windkraft und andere neue Energiequellen ihren Anteil am traditionellen Stromnetz allmählich erhöhen. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Energiespeicherkennzahlen, was die Ära der optischen Speicheranbindung beschleunigt hat. Da das Energiespeichersystem allmählich in den Hauptmarkt integriert wurde, sind auch die Anforderungen an die Spitzenlastregulierung, die Frequenzregulierung, die Echtzeit-Strompreise, die Nachfrageregelung und andere zusammengesetzte Betriebsbedingungen sowie die Anforderungen an die Lebensdauer gestiegen. Die Lösung für dieses Problem besteht darin, den traditionellen Engpass bei der Batterielebensdauer zu überwinden.

Ampace stellte die Kunlun-Serie von Lithiumbatterien mit 15.000-facher Zyklusdauer auf der Veranstaltung zur Einführung neuer Produkte unter dem Motto „New Energy Smart Storage, Gathering Energy Security“ vor, die die Industriegrenze für die Zyklusdauer von Lithiumbatterien überschreitet und den neuen Standard für die Lebensdauer von Energiespeichern neu definiert. Auf der Konferenz beschrieb der Direktor für Forschung und Entwicklung von Ampace, Dr. Yuan Qingfeng, die technologischen Herausforderungen und Durchbrüche bei der Entwicklung dieses bahnbrechenden Produkts. Ampace Kunlun Serie ultra-lange Zyklus Lithium-Batterie mit mehr als das Doppelte des Durchsatzes von herkömmlichen Zellen, Zykluszeiten Durchbruch 15.000 mal ≥ 80% SOH, 20.000 mal ≥ 70% SOH, um die Verdoppelung der Lebensdauer der Lithium-Batterie für Energiespeichersysteme zu erreichen, um die Lebensdauer von Photovoltaik-Anlagen mehr als 20 Jahren entsprechen, können die Kunden Schmerzpunkt der Notwendigkeit, die Batterie während des Betriebszyklus von Licht Speicherprojekte zu ersetzen lösen, und eine 30-prozentige Senkung der Stromkosten über den gesamten Lebenszyklus hinweg erreichen, was kommerziellen und industriellen Nutzern von Energiespeichern hilft, die neuen Anwendungsherausforderungen von Licht und Speicherung mit gleicher Lebensdauer und mehreren täglichen Zyklen erfolgreich zu meistern, das grundlegende Paradoxon zwischen Systemlebensdauer und Systemlebenszykluskosten zu lösen und den Marktwert von Energiespeicherprodukten erheblich zu steigern.

Was die technologische Innovation betrifft, so verwenden die Lithiumbatterien der Kunlun-Serie von Ampace zum ersten Mal eine neue Vorlithierungs-Technologie, um einen „Lithium-Akku“ zu bauen, der die Ergänzung der im System verlorenen Lithium-Ionen realisiert; was die chemische Systeminnovation betrifft, so verwenden die Lithiumbatterien der Kunlun-Serie von Ampace die branchenweit erste Formel sowohl für den Graphit als auch für den Elektrolyt, um den Verlust von Lithium-Ionen zu verlangsamen. Der neue Graphit hat eine stabilere Struktur, die die freie Deinterkalation von Lithium-Ionen während des Zyklus ermöglicht und die Bildung neuer Grenzflächen und den Verbrauch aktiver Lithium-Ionen reduzieren kann; der neue Elektrolyt enthält die von Ampace selbst entwickelten Additive, die einen dichten und gleichmäßigen Schutzfilm auf der Graphitoberfläche bilden, um den Verlust von Lithium-Ionen während des Zyklus zu reduzieren.

Dr. Yuan Qingfeng erklärte, als er über die Bedeutung des Namens der Ampace Kunlun-Batterie sprach: „Kunlun-Batterie, benannt nach der Drachenvene, bedeutet ‚Langlebigkeit‘ und spricht über die ultralange Zyklustechnologie, die einen Durchbruch in der Industrie erzielt; außerdem ist Kunlun auch als ‚Vorfahre der zehntausend Berge‘ bekannt, mit Kunlun als Anführer, der den Ursprung seiner Vorfahren zurückverfolgt, ist es der neue Beginn der Legende der Ampace-Batterieserie.“

Dr. Yuan Qingfeng sagte außerdem: „Das Forschungs- und Entwicklungsteam von Ampace hat immer das Ziel von ‚extremer Leistung‘, ‚extremer Sicherheit‘ und ‚extremer Erfahrung‘ verfolgt. Dieses Mal haben wir die Führung übernommen, indem wir die Zykluslebensdauer des chemischen Systems von Lithiumeisenphosphat auf 15.000 Mal ≥ 80% SOH, 20.000 Mal ≥ 70% SOH gebrochen haben; dies ist nicht nur ein neuer Meilenstein für Ampace im Streben nach ultimativer wissenschaftlicher Forschung, sondern auch eine erfolgreiche Umsetzung des Markenkerns ‚kontinuierliche Verbesserung und ultimative Erforschung‘ als Maßstab für ein neues Energieunternehmen.“

Ampace gewann den Excellence Award for Energy Storage Technology mit seiner Kunlun-Serie von ultra-langzyklischen Lithium-Ionen-Batterien, die von der Industrie für ihre technologische Innovation und Pionierarbeit anerkannt wurden, und wurde eingeladen, eine Grundsatzrede bei den „Top Ten Highlights“ der SNEC zu halten, die zeitgleich mit der Ausstellung stattfanden. Die Auszeichnung „Top Ten Highlights“ zielt darauf ab, Wissenschaft und Technologie hervorzuheben, technische Innovationen im Bereich der optischen Wasserstoffspeicherung zu fördern und die Initiative für künftiges Wachstum zu ergreifen.

Während der Messe unterzeichnete Ampace zudem nacheinander strategische Kooperationsvereinbarungen mit Jiangsu RCT Power Technology Co., Ltd, Guangdong Ruiding Power Technology Co., Ltd, Shanghai Chelion America Energy Technology Co., Ltd und Vertiv Technology Co. (je nach Zeitpunkt der Unterzeichnung).

Zhu Yansong, Präsident der Energiespeicherabteilung von Ampace, sagte: ‚Mit Technologie den Markt erobern‘ hilft Ampace dabei, auf dem Weg der Energiespeicherung ‚die Stadt zu erobern‘. Während dieses Prozesses hat Ampace das Vertrauen vieler Kunden gewonnen. Während dieser Messe sind die intensiven Vertragsabschlüsse mit 4 Industrieunternehmen nur die „Miniaturausgabe“ des schnellen Wachstums. In der Zukunft werden wir weiterhin die Transformation von Chinas neuer Energie mit technologischer Innovation unterstützen und eine bessere Energiezukunft für Kunden schaffen. „

Als Joint-Venture-Unternehmen von CATL und ATL, zwei globalen Lithium-Batteriegiganten, erforscht und übertrifft Ampace weiterhin die branchenführende Technologie, die von der Muttergesellschaft seit mehr als 20 Jahren entwickelt wurde. Neben der „Long-Cycle“-Technologie konzentrierte sich Ampace auf dieser Messe auch auf die Kerntechnologien „hohe Sicherheit“ und „niedrige Temperaturbeständigkeit“ und griff damit direkt die drei wichtigsten Entwicklungsprobleme der Energiespeichertechnologie auf, um die Energiespeicherung in das Zeitalter der hohen Leistung und hohen Sicherheit zu führen.

Die Sicherheitstechnologie von Ampace folgt dem Sicherheitskonzept für den gesamten Lebenszyklus. Sie beginnt mit dem Nachdenken über die Batteriesicherheit in der Phase der Kundennachfrage und zieht sich durch den gesamten Lebenszyklus von der Entwicklung, der Herstellung, dem Transport, der Nutzung und der Außerbetriebnahme der Batterie. In der Entwicklungs- und Herstellungsphase verwendet Ampace sicherere und stabilere Materialien sowie eine saubere und feine Prozesskontrolle. Die Ausfallrate der Batterien liegt bei nur einer von einer Milliarde und damit weit unter derjenigen der führenden Wettbewerber. Von der genetischen Ebene des Batteriematerials an wird sichergestellt, dass das System eigensicher ist. Während der Nutzung der Batterie verlängert das selbst entwickelte BMS-System von Ampace die Lebensdauer der Batteriezelle durch präzise Strategien, nutzt eine hochpräzise Lithium-Analyse-Erkennungstechnologie, um Kurzschlussrisiken und Anomalien in der Batteriezelle im Voraus zu erkennen, und überwacht die Sicherheit der Batteriezelle in Echtzeit durch Cloud-Computing-Technologie.

In Bezug auf die Tieftemperaturbeständigkeit hat Ampace die erste Eisspitzenbatterietechnologie eingeführt, die ein normales Laden und Entladen in einer Umgebung mit extrem niedrigen Temperaturen von -20 ℃ ermöglicht. In den Hauptwachstumsmärkten für Haushaltsstromspeicher, wie Nordamerika und Europa, stellt das extreme Wetter mit starkem Schneefall extrem hohe Anforderungen an die Tieftemperaturleistung von Batterien. Die meisten derzeit auf dem Markt befindlichen Batterietechnologien sind jedoch nicht in der Lage, Lade- und Entladevorgänge unter 0 Grad durchzuführen, was dazu führt, dass die Produkte „eingefroren“ werden und sogar Sicherheitsprobleme verursachen. Ampace durchbricht die Tieftemperatureinschränkungen von Energiespeicherbatterien von den Materialien bis hin zu den Struktursystemen durch innovative negative Elektrodenmaterialien, positive Elektrodenstrukturen, Elektrolyte und Elektrodentechnologien.

Das neue Energiespeichergeschäft von Ampace umfasst Energiespeicher für Haushalte, industrielle und kommerzielle Energiespeicher, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, tragbare Energiespeicher und andere Bereiche. Die Produkte umfassen Lithium-Eisen-Phosphat, Lithium-Mangan-Oxid, ternäres System und andere chemische Systemzellen, Module, Batterien Racks/Batterien und verteilte Outdoor-Energiespeichersysteme sind derzeit im Dienste der wichtigsten Kunden in den Vereinigten Staaten, Japan, Deutschland, der Europäischen Union, Australien, China und anderen Ländern und Regionen. Unter ihnen ist die Energiespeicherung in Haushalten einer der Schlüsselmärkte für Ampace, und ihr globaler Marktanteil hat 30% überschritten.

Hinter dem beschleunigten Aufbau der Energiespeicherspur stehen die Unterstützung des Lithiumbatterie-Giganten Gene und ein profunder technischer Hintergrund. Als Joint Venture zwischen CATL und ATL steht die Gründung von Ampace nicht nur für die Kombination starker Unternehmen in den Bereichen Technologie, Ressourcen, Produktion, Dienstleistungen usw. sowie für komplementäre Vorteile, sondern auch für die Konzentration auf die langfristige Entwicklung und strategische Auslegung mittelgroßer Lithiumbatterien in den drei Hauptbereichen Energiespeicherung, Mini-Autos und Hochleistungsprodukte. Im Bereich der Mini-Autos ist der Marktanteil der Lithium-Batterie für Elektromotorräder von Ampace am höchsten. Im Bereich der Hochleistungsprodukte hat Ampace die weltweit größten Lieferungen von Drohnenbatterien erreicht.

Ampace hat sich zum Ziel gesetzt, die Hauptquelle für die Verbesserung der Erfahrung von Energiespeicherprodukten zu werden. Durch die Schaffung eines industriellen Innovations-Ökosystems „Powered by Ampace“, das Kunden mit „extremer Sicherheit“, „extremer Leistung“ und „extremer Erfahrung“ versorgt, wird Ampace weiterhin eine neue grüne Energie-Ökologie mit globalen Partnern aufbauen. In der Zukunft wird Ampace sich weiterhin der Erforschung des Wertes von elektrischer Energie widmen, sich auf diversifizierte Energielösungen konzentrieren und ein besseres Leben mit grünen Energielösungen mit dem ultimativen Benutzererlebnis ermöglichen.

Über Ampace

Als weltweit anerkannter Anbieter von Lithiumbatterien verfügt AMPACE, in das ATL und CATL gemeinsam investiert haben, seit mehr als 20 Jahren über die führende Technologie und Erfahrung im Bereich Lithiumbatterien, verfügt über erstklassige Produktionsbedingungen und investiert mehr als 10 Mrd. RMB in eine Produktionsfläche von 1.670 mu. Darüber hinaus hat AMPACE eine Reihe von maßgeblichen Zertifizierungen erhalten, wie z. B. CNAS/ISO17025 und IATF16949.

AMPACE konzentriert sich auf die Forschung und Innovation von Spitzentechnologien für Lithiumbatterien und verfügt über ein F&E- und Fertigungssystem für die gesamte Produktkette „Zelle-BMS-Batteriepaket“. AMPACE unterstützt verschiedene Branchen, darunter Energiespeicher, Drohnen, Staubsauger, Elektrowerkzeuge und Elektrofahrzeuge, und bietet weltweit führenden Unternehmen Lithiumbatteriedienstleistungen an, wobei die branchenführende Lithiumbatterietechnologie zum Einsatz kommt.