ARENTI OPTICS MIT INTERNATIONAL RENOMMIERTEN IF DESIGN AWARDS AUSGEZEICHNET

Die Arenti Optics Series wurde von der iF International Forum Design GmbH mit dem international renommierten iF Design Award 2021 ausgezeichnet. Dies ist ein weiterer international anerkannter Designpreis, den Arenti nach dem Red Dot Award gewonnen hat.

Der iF Design Award ist seit 1954 ein weltweit anerkanntes Markenzeichen für exzellentes Design. Die Marke iF Design ist international als Symbol für herausragendes Design etabliert. Der iF Design Award ist einer der wichtigsten Designpreise der Welt. Es zeichnet Designleistungen in allen folgenden Disziplinen aus: Produkt-, Verpackungs-, Kommunikations- und Service-Design , Architektur und Innenarchitektur sowie professionelles Konzept, User Experience (UX) und User Interface (UI).

Arenti ist eine AIoT-Smart-Home-Marke für Endverbraucher, die Smart-Home-Produkte und -Lösungen wie Überwachungskameras, Video-Türklingeln, Babyphone usw. mit Funktionen für Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen anbietet. Die Smart Home-Überwachungskameraserie von Arenti Optics besteht aus hervorragenden Kameras, die eine Komplettlösung für alle Anforderungen bieten – von der Überwachung im Innen- und Außenbereich bis zur Bewegungserkennung von Personen und Haustieren. Das Design der Serie zielt darauf ab, die Benutzererfahrung zu verbessern. Von der einfachen Einrichtung bis hin zu einer wirklich drahtlosen Bedienung nach der Einrichtung. Die Designphilosophie überdenkt die Kamera als Teil der Architektur und des Interieurs. Mit einer elegant einfachen und modernen Ästhetik passt die Indoor-Serie bequem in jedes moderne Interieur, während die Outdoor-Serie als Teil des Außenbeleuchtungssystems konzipiert ist.

Arenti legt großen Wert auf Forschung und Entwicklung sowie auf technologische Innovationen. Jedes Jahr investiert Arenti eine große Menge an Talenten und Geldern in Forschung und Entwicklung. Nach mehreren Jahren der Entwicklung waren die Investitionen von Arenti in Forschung und Entwicklung und Innovation fruchtbar:

1. AI-Algorithmus

Die von Post-Doc geleitete Forschungs- und Entwicklungsabteilung optimiert und trainiert weiterhin KI-Algorithmen wie die Erkennung menschlicher Formen, die Erkennung menschlicher Gesichter, die Erkennung von Weinen und das Scannen von QR-Codes, um eine höhere Genauigkeit zu erzielen.

2. Industriedesign und Struktur

Die Kombination der weltweit führenden ID-Designer und eines professionellen MD-Teams mit mehr als zwanzigjähriger Branchenerfahrung basiert auf einem Familiendesign, um den Verbrauchern verschiedene Formen hochwertiger Produkte anzubieten.

3. Hardwareplattform

Arenti-Produkte wurden von weltweit zig Millionen Anwendern verifiziert und kombinieren die weltweit führende Low-Power-Technologie, die Unterstützung mehrerer Chip-Plattformen, die Zusammenarbeit mit weltbekannten SoC-Lieferanten und den Einsatz fortschrittlicher Technologien wie Starlight Full Color, um ein großartiges Produkt zu erzielen Stabilität und Zuverlässigkeit.

4. Softwareplattform

Arenti verfügt über Software-Funktionen für alle Prozesse, eingebettete Software, Cloud-Plattform, APP und Server, die alle unabhängig voneinander entwickelt wurden und das weltweit führende Niveau erreichen. Das Unternehmen beherrscht die Kerntechnologie und bietet Anwendern weiterhin Produkte mit neuartigen Funktionen und hervorragender Leistung. Gleichzeitig legt das Unternehmen großen Wert auf die Integration in ökologische Peripherieprodukte, die Smart-Home-Sprachassistenten von Drittanbietern unterstützen können. Gleichzeitig ist es einer der Hersteller von Überwachungskameras, die Smart-Voice-Assistenten wie z als Alexa und Google Assistant gleichzeitig.

Arenti ist eine weltweit bekannte Smart-Home-Marke mit Sitz in Amsterdam, Niederlande. Arenti ist bestrebt, globalen Benutzern einfachere, sicherere und intelligentere Produkte und Lösungen für die Sicherheit zu Hause mit der perfekten Kombination aus modernstem Design, fortschrittlicher Technologie und benutzerfreundlichen Funktionen anzubieten.

Arenti Smart Home-Produkte bieten ein Höchstmaß an Leistung, Haltbarkeit und Vielseitigkeit. Durch die Anerkennung der herausragenden Forschungs- und Entwicklungsleistungen des Unternehmens wird Arenti weiterhin bestrebt sein, Produkte zu innovieren, die ein Höchstmaß an Leistung und Design vereinen.