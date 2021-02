Aroundtown emittiert Perpetual Notes mit niedrigem Kupon im Wert von 600 Millionen Euro

Aroundtown hat eine unbefristete Anleihe im Wert von 600 Mio. € mit dem niedrigsten Kupon begeben, den das Unternehmen je angeboten hat. Die Nachfrage der Investoren nach der Emission war sehr hoch und wurde durch Bookbuilding im Wert von 2 Mrd. € unterstützt, wodurch die Emission um mehr als das Dreifache überzeichnet wurde.

Während des Bookbuilding-Prozesses ist es Aroundtown gelungen, die Rendite aufgrund der starken Nachfrage deutlich zu senken. Mit einem Abschlag von 0,5% ergab sich ein Endkupon von 1,625%. Das erste Kündigungsdatum für die Anleihen wurde für Juli 2026 festgelegt. Obwohl Aroundtown zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit hat, die Anleihen zum Nennwert zurückzuzahlen, ist es nicht dazu verpflichtet, dies zu tun.

Das Unternehmen wird einen Teil des Emissionserlöses für die Rückzahlung eines Teils seiner Perpetual Notes mit einem Kupon von 3,75 % verwenden. Diese Anleihen waren die ersten Perpetual Notes, die von Aroundtown im Jahr 2016 ausgegeben wurden, und ihr erstes Kündigungsdatum ist im Januar 2023. Der Umstand, dass es Aroundtown gelungen ist, den Kupon seit der ersten Emission der unbefristeten Anleihen erheblich zu senken, ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen sein Finanzprofil drastisch verbessert hat, was zu einer hohen Nachfrage nach seinen Wertpapieren geführt hat.

Zu den Hauptinvestoren, die sich an dieser Emission beteiligt haben, gehören DWS (DB), Union Investment, PGIM, Generali Insurance, Allianz Global Investors, Neuberger-Berman, Bank of Singapore, Amundi Asset Management, Bank National Suisse, Oddo, BNP-Paribas, Pramerica, ADIA, Henderson, Invesco und mehrere andere große globale Investoren.

Perpetual Notes werden von einem Unternehmen zur Stärkung seiner Bilanz und seiner Eigenkapitalbasis eingesetzt. Sie ähneln gewöhnlichen Aktien insofern, als sie kein Fälligkeitsdatum haben, während Kupons auch nach dem Ermessen des Unternehmens aufgeschoben werden können. Die Anleihen können vom Unternehmen nach eigenem Ermessen zu bestimmten Terminen zurückgekauft werden. Aroundtown nutzt die Perpetual Notes gemäß seiner Finanzpolitik als eine vielfältige Kapitalquelle.

S&P bewertet Aroundtown SA mit BBB+ und ist damit das am höchsten bewertete und größte börsennotierte Unternehmen für Gewerbeimmobilien in Deutschland. Die Aktien werden unter dem Symbol AT1 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Aroundtown investiert in qualitativ hochwertige Immobilien, die Erträge erwirtschaften und ein Wertsteigerungspotenzial haben. Diese befinden sich in zentralen Lagen von Großstädten in Europa, hauptsächlich in Deutschland und den Niederlanden.

Aroundtown wurde vom Immobilienmagnaten Yakir Gabay gegründet. Die von Yakir Gabay geführte Holdinggesellschaft Avisco besitzt einen Mehrheitsanteil von 10% an dem Konglomerat, gefolgt von Blackrock mit 5%. Weitere namhafte Aktionäre sind BNP Paribas, Japans staatlicher Investmentfonds, Norges, State-Street, Vanguard, Aliance-Bernstein, die Bank of Montreal, Dekabank, Allianz und viele andere führende globale Investoren.

Quelle: https://www.tribunebyte.com/aroundtown-issues-e600m-in-low-coupon-perpetual-notes/