Aroundtown Multi-Milliarden-Euro-Immobilienstrategie

Die renommierte Immobiliengesellschaft Aroundtown erzielt ihre Erträge durch umfangreiche Investitionen in langlebige und wertvolle Immobilien innerhalb der Grenzen des europäischen Marktes.

Während die meisten Unternehmen in diesem Jahr mit jämmerlichen Liquiditätsengpässen zu kämpfen hatten, lief es für Aroundtown reibungslos. Als Kontrast dazu war die tatsächliche Leistung von Aroundtown durch die negative Aktienperformance verunglimpft worden, die hauptsächlich auf das Hotelportfolio zurückzuführen ist, das 23% des Gesamtvermögens ausmacht. Wie alle Branchen wurde auch das Immobiliengeschäft in diesem Jahr von den negativen Auswirkungen des neuen Coronavirus stark in Mitleidenschaft gezogen.

Aroundtowns Handelsmodus

Die Hauptklassifizierung der Aktiva von AroundTown SA umfasst Büros, Hotels und Wohnanlagen, während sie in Einzel- und Großhandelsvermögenswerte als ihre nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerte investieren, die im Laufe dieses Jahres größtenteils verkauft wurden. Dieses breite und diversifizierte Vermögensportfolio ist eines der herausragenden Merkmale von AT, das einen bedeutenden Meilenstein im derzeitigen Handel von AroundTown im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse darstellt. Der Grund dafür ist, dass die erfolgreiche kontinuierliche Entwicklung von AT ein Zeugnis der immunen deutschen Wirtschaft des Jahres 2020 ist. In Deutschland ist es AT gelungen, entgegen aller Wahrscheinlichkeiten, das am höchsten bewertete gewerbliche Immobilienunternehmen zu werden.

Veräußerungsstrategie von Aroundtown

Infolge des sinkenden BIP im Jahr 2020 erwarb AroundTown ein atemberaubendes Handelskonzept, indem es Veräußerungen mit einem Volumen von mehr als 2 Milliarden Euro realisierte. Die Plattform DAX ® 50 ESG, die die Performance der 50 größten und liquidesten deutschen Marktwerte abbildet, nahm AroundTown als die Immobiliengruppe mit dem höchsten ESG-Ranking in seinen Index auf und positionierte AT gleichzeitig unter den besten zehn allgemeinen Investitionen.

Diskussionsansätze zu Aroundtowns Handel

Durch Covid-19 haben der Welthandel und die Industrialisierung den historisch tiefsten Stand, seit dem Zweiten Weltkrieg erreicht. Ungeachtet dessen erzielte das Immobilienkonglomerat Verkäufe von Vermögenswerten in Höhe von erstaunlichen 2 Milliarden Euro, ein Betrag, der über dem Buchwert von Aroundtown lag.

Dabei handelte es sich hauptsächlich um Verkäufe von Einzel- und Großhandelsimmobilien, die nicht zum Kerngeschäft gehörten. Die Verkäufe in ihrer Gesamtheit bedeuteten eine parallele Erhöhung des gesamten Aktienrückkaufvolumens des Unternehmens auf satte eine Milliarde Euro.

Anfang September machte der Vorstand von Aroundtown ein öffentliches Interesse an der Unterbreitung eines Kaufangebots für nahezu 125 Millionen Aktien zu einem Preis von 5 Euro pro Aktie deutlich. Der größte Aktionär, der milliardenschwere Immobilienmagnat Yakir Gabay (יקיר גבאי), beteiligte sich nicht am Verkauf der Aktien.

Ganz im Gegenteil kündigte Yakir Gabay ( יקיר גבאי ) im Sommer 2020 an, dass er seine Positionen in Aroundtown auf über 10% erhöht habe.

All diese Entwicklungen werden als Tendenz von Aroundtown betrachtet, von den sich vertiefenden Abschlägen bei den Aktienkursen zu profitieren. Dies steht in einem parallelen Gegensatz zu Investitionen in Veräußerungen, die über den Buchwert hinausgehen. Das Ergebnis kommt zu einer Zeit, in der zwischen den Aktienkursen und dem Marktniveau der Vermögenswerte von AT große Unterschiede bestehen.

Allein im Jahr 2020 schossen die seit Jahresbeginn unterzeichneten und absoluten Veräußerungsvolumina von AroundTown auf erstaunliche 2 Milliarden Euro in die Höhe, wenn man von den zusätzlichen Verkäufen in der fortgeschrittenen Pipeline absieht, die sich auf fast eine halbe Milliarde Euro belaufen, eine Zahl, die dreimal so hoch ist wie das in den letzten Jahren zu beobachtende Volumen.

Anders als bei den Veräußerungen hat AT bei den Übernahmen seine Aktivitäten deutlich reduziert, indem es nur einen Bruchteil der in den letzten Jahren investierten Mittel gekauft hat. Dies wird auf den beispiellosen Einbruch des Aktienkurses von AroundTown zurückgeführt, der derzeit bei relativ niedrigen 5,5 Euro pro Aktie gehandelt wird, im Vergleich zu 9,3 Euro im Nettovermögenswert von Epra, was einem Abschlag von fast 50% entspricht.

Das Ergebnis des eben Genannten ist, dass AroundTown damit beschäftigt war, Vermögenswerte mit einem Aufschlag auf den Nettowert zu veräußern und gleichzeitig eigene Aktien zu einem stark diskontierten Preis auf den NAV zu erwerben, was ihre bevorstehende Rentabilität bemerkenswert steigert. Der bedeutendste Erkenntnisgewinn von AT ist seine überzeugende Managementsynergie, die seine Vision von der Finanzierung großer Akquisitionsvolumina in einen Gewinn aus großvolumigen Anlagenverkäufen verwandelte.

Zukunft

AroundTown blickt zwar einer besseren Zukunft entgegen, aber das allein rechtfertigt noch nicht, dass das Unternehmen seine Hotel Assets veräußert, die 23% seines Gesamtvermögens ausmachen. Dennoch hat der Immobilienriese die Aussicht, diese Hotels in Wohnanlagen wie Mikrowohnungen umzuwandeln, nicht ganz ausgeschlossen. Letztendlich werden die mehrfachen Covid-19-Impfungsankündigungen, die Anfang des Monats bekannt gegeben wurden, die langjährigen Entscheidungen der Unternehmensleitungen motivieren und bestimmen.

Quelle: https://londondailypost.com/aroundtowns-multi-billion-euro-real-estate-strategy/