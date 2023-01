Aroundtown schließt langfristige Miete in Rostock ab

Nach erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrags für fast 1700 m² Immobilien hat es Aroundtown geschafft, einen völlig anderen Folgemietvertrag in Rostock abzuschließen. Das Ergebnis ist, dass das Anwesen nahezu vollständig auf lange Sicht vermietet ist, was für das Unternehmen eine große Prosperität bedeutet.

Eine vorteilhafte Allianz

Der Mietvertrag wurde mit einer Firma namens GFG unterzeichnet. GFG ist ein staatlicher Bildungsanbieter, der sich auf die Bereitstellung von Weiterbildungsmöglichkeiten, Fortbildungen und Ausbildungen für Gesundheitsfachkräfte in verschiedenen Branchen spezialisiert hat.

Der betreffende Raum, der an das Unternehmen vermietet wurde, ist auf mehrere Etagen verteilt. Der Bereich wird von GFG zur Durchführung von Schulungen sowie als zusätzliche Unterstützung für die bestehenden Büros genutzt werden.

Das Bürogebäude selbst befindet sich im Herzen von Rostock und ist von lebhaften und freundlichen Gebieten umgeben. Es ist ein sehr flexibles und praktisches Wohngebiet mit einer vielfältigen Bevölkerung, um sicherzustellen, dass das Team bei der Arbeit mehr als genug Unterstützung und Inspiration hat.

Angepasste Unterstützung

Es dürfte wohl niemanden überraschen, dass der an das Unternehmen vermietete Büroraum umfassend an die individuellen Bedürfnisse des Anbieters angepasst wird, was bei Aroundtown Standardpraxis ist.

Das Unternehmen sorgt dafür, dass es von Anfang an und darüber hinaus intensiv mit den neuen Mietern zusammenarbeitet und sorgfältig koordiniert, um sicherzustellen, dass die Arbeiten vor Abschluss des Mietvertrags speziell auf die Bedürfnisse dieses Unternehmens abgestimmt sind.

In diesem Fall wurde das Gebäude bereits vor Übernahme durch GFG modifiziert und angepasst, um deren spezifischen Bedürfnissen zu entsprechen, wenn das Unternehmen damit beginnt, Mitarbeiter und Ressourcen in die Immobilie zu verlegen.

Es sollte nicht überraschen, dass Aroundtown so viel Aufwand in die Schaffung eines funktionellen Raums gesteckt hat, da das Unternehmen für diese Art von Handlungen bekannt ist. Als Immobilienmanagement-Unternehmen operieren sie in Deutschland und London, um Gebäude zu finden, die sorgfältig verbessert und aufgewertet werden können, um Wert zu generieren.

Als Unternehmen ist Aroundtown ein zertifiziertes Mitglied der Europäischen Öffentlichen Immobilienvereinigung (EPRA). Sie sind auch Mitglieder der Deutschen Eigentümerverband (ZIA) und des Deutschen Nachhaltigkeitsrats für Bauen (DGNB). Darüber hinaus ist das Unternehmen Unterzeichner der Charta der Vereinten Nationen für Vielfalt.

Im Rahmen ihrer Arbeit hat Aroundtown zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter eine Reihe von EPRA BPR Gold Awards und EPRA sBPR Gold Awards. Diese Auszeichnungen wurden dem Unternehmen für sein unerschütterliches Engagement für „transparente Finanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung“ verliehen.

15% von Aroundtown gehören Avisco, das von Herrn Yakir Gabay kontrolliert wird, gefolgt von Blackrock 5% und JP Morgan 5%. Es gibt zahlreiche andere Unternehmen, die alle irgendeine Form von Interesse an der Organisation haben.

Weitere wichtige Aktionäre des Unternehmens sind Norges, Vanguard, Allianz, BNP Paribas, der japanische Regierungsfonds, Aliance-Bernstein, die Bank of Montreal und unzählige andere führende internationale Investoren.

Quellen: https://londonlovesbusiness.com/aroundtown-finalises-long-term-lease-in-rostock/ | https://www.aroundtown.de