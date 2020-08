Aufrechterhaltung der Lebensmittelsicherheit mit Förderbändern aus Edelstahl

In den letzten Monaten hatte die Lebensmittelindustrie mit einer Reihe von Produktrückrufen zu kämpfen. Während einige dieser Rückrufe auf bakterielle Verunreinigungen zurückzuführen waren, die sich durch schlecht inspizierte Produkte ausbreiteten, wurden andere Rückrufe aufgrund von Produktkontaminationen durch fehlerhafte Verarbeitungsanlagen eingeleitet.

Jeder Produktrückruf ist ein verheerender Verlust für einen Hersteller. Die finanzielle Belastung durch den Rückruf kontaminierter Materialien, die unnötige Verschwendung verlorener Produkte und die potenzielle Gefahr, die diese Produkte für die Verbraucher darstellen, erfordern strenge Sicherheitsstandards für jedes automatisierte Lebensmittelverarbeitungssystem. Minderwertige Ausrüstungsmaterialien, wie Kunststoff- oder Gummiförderbänder, können ein unnötiges Risiko für die Produktqualität darstellen. Aufgrund von Alterung und wiederholtem Gebrauch können sie ausfransen und Partikel erzeugen, die Lebensmittel direkt kontaminieren können. Sie können auch “ausgasen”, was sich auf den Geschmack von Lebensmitteln auswirkt. Darüber hinaus sind Gummi- und Plastikbänder anfällig für physische Schäden, die Gruben, Risse oder Risse erzeugen, in denen Chemikalien, Allergene oder Ansteckungen eitern können.

Edelstahl ist ideal für Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung

Förderband aus lebensmittelechtem Edelstahl

Endlose Metallbänder haben eine flache, nicht poröse Oberfläche und nehmen keine Bakterien auf.

Fördersysteme aus massivem Edelstahl sind eine langlebige, genaue und wiederholbare Materialwahl für Lebensmittelverarbeitungssysteme. Metallförderbänder benötigen keine Schmierung und sie gasen nicht aus, so dass keine Gefahr für den Produktgeschmack besteht. Außerdem fransen sie nicht aus und erzeugen keine Partikel, die Lebensmittel kontaminieren und Verbraucher gefährden können.

Die Aufrechterhaltung von Standards für Sauberkeit und Desinfektion ist mit Förderbändern aus Edelstahl einfach. Die feste, nicht poröse Oberfläche von endlosen Metallbändern ist resistent gegen Bakterien und bietet eine insgesamt sauberere Oberfläche für den Transport von essbaren Materialien. Dank ihrer Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Korrosion können Edelstahl-Fördersysteme auch leicht mit jeder beliebigen Reinigungsmethode wie Chlorwäsche, Hochdruckdampf, Hochdruckreiniger und mehr gereinigt werden. Edelstahl-Fördersysteme von Belt Technologies sind speziell für einen leichten Zugang konzipiert, so dass OEMs bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten Zeit sparen können.

Erzielen Sie optimalen Produktdurchsatz und Effizienz

Die Auslegungs- und Konfigurationsoptionen für Lebensmittelverarbeitungssysteme aus Edelstahl sind vielseitig. Antihaftbeschichtungen oder Perforationen können hinzugefügt werden, um die Effizienz und Produktqualität zu verbessern. Förderbänder können auch mit Anbaugeräten für eine genauere Platzierungsindexierung ausgestattet werden. Alle Edelstahlbänder haben den doppelten Vorteil, dass sie bei hohen Temperaturen arbeiten und korrosionsbeständig sind, was langfristige Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Die Einbeziehung von Edelstahl in Ihr automatisiertes Lebensmittelverarbeitungssystem garantiert hygienische, effiziente und zuverlässige Ergebnisse bei der Produktqualität. Unsere Ingenieure können Metallbänder problemlos so konstruieren, dass sie in jedes bestehende automatisierte Lebensmittelverarbeitungssystem passen und dieses aufrüsten. Wir können kundenspezifische Fördersysteme aus Edelstahl konstruieren und herstellen, die auf Ihre einzigartige Lebensmittelverarbeitungsanwendung zugeschnitten sind. Von gefrorenen Lebensmitteln wie Eiscreme und Tiefkühlpizza bis hin zu Kochprozessen für rohes Fleisch eignen sich Edelstahl-Metallförderbänder hervorragend zum Kochen, Einfrieren und Handhaben von essbaren Produkten.