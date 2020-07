Auslandsreisekrankenversicherung – medizinische Notwendigkeit des Rücktransports

Ein fremdes Land zu besuchen, ist für viele Menschen, unabhängig von ihrem Alter, eine aufregende Erfahrung; manche Menschen fühlen sich vielleicht nervös, ihre Komfortzone wegen all der Unbekannten zu verlassen. Es gibt paar Dinge, die man beachtet sollten, wenn man ins Ausland reist, z.B. die kulturellen Unterschiede, die Unterbringung, die Währung, das Transportwesen und das Leben im Allgemeinen,.

Sind Sie bereit, die Rechnung für eine medizinische Notfall-Evakuierung im Wert von 200.000 Euro bei Ihrer nächsten Reise zu bezahlen? 50 % der Deutscher können die Kosten für eine medizinische Notfall-Evakuierung im Wert von 500 Euro nicht decken, daher besteht die Möglichkeit, dass eine medizinische Notfall-Evakuierung Ihren Geldbeutel stärker belastet.

Glücklicherweise können Sie eine Reiseversicherung abschließen, die Sie aus der Gefahrenzone und zur nächstgelegenen geeigneten medizinischen Einrichtung bringen kann, wenn Sie während Ihrer Reise auf eine Notfallerkrankung oder -verletzung stoßen.

Was ist der Versicherungsschutz für Notfallhilfe und Transport?

Wenn Sie während Ihrer Reise schwer erkranken oder sich verletzen und vor Ort keine geeignete Versorgung zur Verfügung steht, bietet die Leistung “Notfallhilfe und Transport” Versicherungsschutz, damit Sie in die nächstgelegene medizinische Einrichtung gebracht werden können, die für Ihre Versorgung ausgerüstet ist.

Was ist eine Rückführung?

Die Repatriierung deckt die Kosten für den Transport nach Hause, wenn dies medizinisch notwendig erscheint, nachdem ein medizinischer Notfall stabilisiert wurde, oder für die Rückführung von Überresten in Deutschland, wenn ein versicherter Reisender auf seiner Reise verstorben ist. Es gelten die Bedingungen und Konditionen.

Medizinische Repatriierung: Wenn jemand auf der Reise verletzt wird oder erkrankt, wird er je nach Situation vor oder nach der Behandlung medizinisch nach Hause oder in Deutschland zurückgeführt. Dazu gehört auch ein medizinischer Transport, falls erforderlich.

Repatriierung der sterblichen Überreste: Wenn das Schlimmste passiert und ein versicherter Reisender auf einer Reise außerhalb Deutschland stirbt, transportiert dieser Dienst die Überreste zurück nach Hause.

Lohnt sich eine Reiseversicherung?

Falls Sie es noch nicht bemerkt haben, der Abschluss einer Reiseversicherung bzw. medizinischer Rückholdienst bei Auslandsreisen lohnt sich immer.

Zusätzlich zu den medizinischen und finanziellen Vorteilen, der medizinischen Evakuierung im Notfall und der Rückführung der sterblichen Überreste bieten Reisekrankenversicherungen viele wertvolle Leistungen, wie z.B. Hilfe rund um die Uhr und sogar einen Besuch am Krankenbett. Hier sind einige der wichtigsten Gründe, warum sich eine Reiseversicherung lohnt:

Reisekrankheiten

Viele junge Menschen, die ins Ausland reisen, gehen zum ersten Mal von zu Hause weg. Die neue Umgebung, mit der sie konfrontiert werden, dürfte für sie anfangs schwierig sein, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen, was sie anfällig für die Ansteckung mit verschiedenen Krankheiten macht. Zum Beispiel werden viele Reisende krank oder bekommen eine Lebensmittelvergiftung, nur weil sie Lebensmittel essen, die sie nicht zu verdauen gewohnt sind, oder nicht abgefülltes Wasser trinken. Eine Reisekrankenversicherung kann in solchen Situationen wirklich helfen, indem sie Sie mit medizinischer Versorgung und vorgeschlagenen lokalen Ressourcen versorgt.

Die beste Reisekrankenversicherung auswählen?

Es gibt viele Reisekrankenversicherungen auf dem Versicherungsmarkt, so dass die Entscheidung für eine davon etwas verwirrend ist. Am besten fangen Sie damit an, die Website des Maklers zu besuchen und nach Angeboten für verschiedene Produkte zu suchen.