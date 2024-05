Autohaus: Mehr Anfragen, mehr Umsatz durch S³-System

Autohäuser stehen häufig vor der Herausforderung unterschiedlicher Verkaufsleistungen ihrer Autoverkäufer und Webseiten, die mehr informieren als verkaufen. Etwa 20% der Verkäufer machen 80% des gesamten Umsatzes. Michael Rosolski präsentiert sein innovatives S³-System, das diese Probleme löst und Autohäusern ermöglicht, ihre Verkaufszahlen signifikant zu steigern.

Michael Rosolski: Ein Angebot, das überzeugt

Michael Rosolski verspricht Autohäusern innerhalb von fünf Tagen zusätzlich 1-3 echte Kaufanfragen pro Tag und eine Umsatzsteigerung von bis zu 20%. „Im Internet haben wir nur drei Sekunden Zeit, um einen Besucher davon zu überzeugen, auf der Webseite zu bleiben. Wenn die Webseite in dieser kurzen Zeit keine erkennbare Lösung für das Problem des Besuchers bietet, ist der Besucher für immer verloren“, fügt Rosolski hinzu.

Von Informationsplattformen zu Verkaufsinstrumenten: Autohäuser im Wandel

Viele Autohaus-Webseiten fungieren lediglich als Informationsquellen und nicht als effektive Verkaufsinstrumente. Michael Rosolski setzt sich zum Ziel, dies zu ändern. Mit seinem S³-System by Michael Rosolsk kreiert er handlungsorientierte Webseiten, die Besucher zu Käufern konvertieren. Diese Webseiten sind darauf ausgelegt, das Interesse der Besucher innerhalb der ersten drei Sekunden zu wecken und sie zu einer konkreten Handlung, wie beispielsweise der Kontaktaufnahme, zu motivieren.

„Die meisten Webseiten versäumen es, den Besuchern in den ersten Sekunden einen klaren Nutzen zu bieten. Dies führt dazu, dass potenzielle Kunden abspringen“, erklärt Rosolski. „Mein System gewährleistet, dass die Webseite zu einem effektiven Verkaufsinstrument wird.“

Das S³-System: Steigerung von Kaufanfragen und Umsatz

Das S³-System by Michael Rosolski hilft Autohäusern, ihre Verkaufszahlen signifikant zu steigern. Es nutzt innovative Internet-Akquisekanäle, die weniger Wettbewerb und somit höhere Erfolgschancen bieten, anstelle der üblichen Plattformen wie mobile.de und autoscout24.de.

Ablauf eines exemplarischen Projekts

Ein typisches Projekt mit dem S³-System by Michael Rosolski umfasst drei Phasen und dauert etwa vier Monate:

Phase 1: Aufbau von Internet-Akquisekanälen abseits des Wettbewerbs.

Phase 2: Entwicklung einer handlungsorientierten Website.

Phase 3: Erfolgreiche Schulung des Verkaufsteams für das neue Vertriebssystem und den neuen Akquisekanal.

Messbare Erfolge und Branchenführerschaft

Michael Rosolski zählt zu den führenden Experten für Neukundengewinnung in der Automobilbranche. Autohäuser nehmen bis zu zwölf Monate Wartezeit für ein 30-minütiges Beratungsgespräch in Kauf, um von seinem einzigartigen Wissen zu profitieren. Studien belegen, dass die Mehrheit der Autohäuser die automatisierte Neukundengewinnung über das Internet als immer wichtiger erachtet.

Über Michael Rosolski

Michael Rosolski startete seine Karriere als Werkstudent in einem Autohaus für EU-Nutzfahrzeuge bis 7,5t. Durch seine kreativen Fähigkeiten und Expertise im digitalen Marketing erzielte er rasch Erfolge und spezialisierte sich auf das deutlich profitable Internet-Marketing. Heute unterstützt er Autohäuser dabei, ihre Verkaufszahlen durch innovative Marketingstrategien und effektive Schulungen weiter zu maximieren.

Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Beratungsgesprächs besuchen Sie bitte www.autohaus-neukunden.de/

Michael Rosolski ist ein führender Verkaufs- und Marketingexperte mit über 12 Jahren erprobter Praxis-Erfahrung. Er hat das innovative S³-System von Michael Rosolski entwickelt, das Autohaus-Webseiten in effektive Verkaufsinstrumente verwandelt. Sein System steigert durch gezielte Optimierung und innovative Akquisekanäle signifikant die Verkaufsanfragen und Umsätze.

