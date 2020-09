Automotive Embedded Systems Market-Aktuelle und Zukünftige Entwicklungen im Markt mit Auswirkungen von COVID-19

Das Automobilgeschäft ist wahrscheinlich eine der größten Volkswirtschaften der Erde, die jährlich Tausende und Tausende von Fahrzeugen produziert. Wie für verschiedene Branchen, wesentliche Verbesserungen in Funktionalitäten, Effizienz, Sicherheit, und so weiter werden von digitalen und software-Programm-Technologien angeboten. Ein automotive embedded system ist ein Computersystem, das direkt in ein automotive eingebettet ist, um zahlreiche Funktionen zu verwalten. Es ist ein Computersystem für elektronische Geräte, konstruiert mit der Absicht, den Mechanismus der Daten und Dienste zu verwalten. Software-Programm ist eine entscheidende Seite des automotive embedded Systems. Viele der automotive embedded Methoden sind für Vitalität und geringe Emissionen in Autos, übermäßige Zuverlässigkeit und Sicherheitsbedürfnisse eingesetzt. Automotive embedded methods sichert die höchsten Anforderungen an die Verbraucher, wenn es um Sicherheit, Komfort und sogar Preise geht. Anpassungen in der Systemstruktur, änderungen in der software – Programm-Wachstum und Verbesserung der eingebauten Anbieter würden neue alternativen auf dem Markt zu vermitteln.

Steigende Aufmerksamkeit auf die Auto-Sicherheitsmerkmale, steigende automatisierungsnachfrage, steigende Nachfrage der Kunden in Richtung Elektroautos, steigende Entwicklung der Fahrzeug-Elektrifizierung im Automobilgeschäft neben staatlichen Vorschriften über die Emissionen und erhöhte gaseffizienz gehören zu den wichtigsten Faktoren, die die expansion des globalen Automotive embedded system Marktes antreiben. Eine von vielen technologischen Ursachen für den Aufstieg des Automotive embedded Systems ist die Tatsache, dass die brandneuen hardware-und softwareprogrammtechnologien, die eingesetzt werden, die Einführung von features erleichtern, deren Wachstum teuer und sogar nicht möglich sein kann, wenn es nur mit mechanischer oder hydraulischer Technologie verwendet wurde. Nichtsdestotrotz ist die Lebensdauer elektronischer Systeme oft gering, der Energiebedarf übermäßig groß und das Systemdesign könnte sehr schwierig sein. Die Herstellung eines elektronischen Systems erfordert eine komplizierte Phase von Software-programmalgorithmen, die indirekt in übermäßiger batterieauslastung endet .Solche Elemente behindern die Marktentwicklung. Automotive embedded Methoden machen heutige Autos besonders produktiv, geschützt und bequem. Dennoch verbessern solche Methoden die Komplexität eines Autos enorm, und die Autohersteller kämpfen um die Sicherheit und Zuverlässigkeit.

USD im Jahr 2018 bewertet und wird sich voraussichtlich bei einem CAGR von 7,65% entwickeln, um USD 9,8 Milliarden bis 2026 zu erreichen.

Der Markt ist nach Typ, Bauteil, Anwendung, Fahrzeugtyp, elektrofahrzeugtyp und region segmentiert. Auf der Basis des Typs ist der Automotive embedded system Markt in embedded {hardware} und embedded software Programm unterteilt. Nach Anwendungstyp ist der Automotive embedded system Markt in multimedia, HMI & telematics, body electronics, safety & security und powertrain & chassis control segmentiert. Die Sicherheits-und Sicherheitssoftware wird wegen des steigenden Interesses an überlegenen Sicherheitsoptionen in Automobilen als der größte Teil des Automobil-embedded-systemmarktes geschätzt. Der chassis-Bereich besteht aus Methoden, deren Zweck es ist, die Interaktion des Autos mit der Autobahn zu verwalten. HMI-Methoden helfen bei der Interaktion zwischen Fahrer und Beifahrer mit einigen Funktionen im Automobil. Auf der Idee des Fahrzeugtyps ist der Automotive embedded system market in PKW und Nutzfahrzeuge unterteilt. Nach elektrofahrzeugtyp ist dieser Markt unterteilt in Batterieelektrofahrzeug, Plug-in-Hybrid – Elektrofahrzeug und Hybrid-Elektrofahrzeug. Nach Komponententyp ist der Markt in sensor, mikrocontroller (MCU), reminiscence gadget und transceiver segmentiert. Der sensor wird als die größte phase des Automotive embedded system Marktes prognostiziert. Die steigende Nachfrage von Elektroautos dürfte diesen Markt antreiben. Auf Basis der geografischen Fläche ist der Automotive embedded system Markt in Asien-Pazifik, Europa und Nordamerika segmentiert. Der Anstieg der Umsätze der Kunden, die Steigerung der Automobilproduktion in China und die Verbesserung der Vielfalt der Elektroautos in Japan haben zur expansion des Marktes für Automotive embedded system im Asiatisch-Pazifischen Raum geführt.

Schlüsselakteure Im Automotive Embedded Markt

-Bosch

-Kontinentales

-Panasonic

-Texas Instruments

-Mitsubishi Electric

-Denso

-Alpin

-Pionier

-Bose

-Delphi

-Kenwood

