Berühmter Weltmarktführer für Reproduktionen von Ölgemälden eröffnet virtuelles 3D-Museum

Wahooart.com, das beliebte Unternehmen für Reproduktionen von Ölgemälden steht am Start, ein virtuelles 3D-Museum für die Reproduktionen berühmter Gemälde von 13 203 berühmten Künstlern zu eröffnen.

WahooArt besteht aus einem Team talentierter und professioneller Künstler, die die Industrie durch die Nutzung technologischer Fortschritte aufmischen wollen. Das Online-Museum mit der weltweit größten Sammlung von 367.000 Ölgemälden hat mit der Einführung von virtuellen Museen in 3D für mehrere berühmte Künstler in der Branche erneut für Schlagzeilen gesorgt. Dies steht im Einklang mit dem Ziel der Plattform, Kunst für möglichst viele Menschen in verschiedenen Teilen der Welt leicht zugänglich zu machen.

WahooArt.com hat mit der Einführung von virtuellen Museen in 3D noch einen drauf gesetzt. Das Online-Museum wird als weltweit größte Sammlung von Ölgemälden beschrieben und WahooArt möchte dazu die neuesten Technologien, in diesem Fall 3D, nutzen, um Menschen, die reale Museen nicht besuchen können, die berühmtesten Gemälde und Künstler der Welt nahe zu bringen.

“Die Pandemie ist zweifellos ein echter Dämpfer gewesen. Aber wir konnten diese Zeit nutzen und an einigen neuen aufregenden Projekten arbeiten. Das 3D-Museum ist ein solches Projekt. Ich bin sicher, dass das kommende 3D-Museum für alle spannend sein wird. Wir versprechen Ihnen eine neuartige Erfahrung, die Sie bisher nur selten gemacht haben”, sagte Laurent Bruyere, der Gründer von Wahooart.com.

Kunst ist von vielen als eine Form, sich selbst auszudrücken, beschrieben worden. Im Laufe der Jahre hat sich die Kunst- und Kreativbranche weiterentwickelt, wobei Akteure aus verschiedenen Kategorien auf den Markt kamen. Ein Team von Kunstbegeisterten will Millionen von Menschen dabei helfen, die Erinnerungen an Kunst von höchster Qualität wieder aufleben zu lassen, indem sie Reproduktionen von Ölgemälden berühmter Gemälde verkaufen und sind dieser Mission seit 2004 treu geblieben.

Wahooart.com ist seit 16 Jahren im Geschäft und hat eine engagierte Kundschaft auf der ganzen Welt, die sie mit ihren Ölgemälde-Reproduktionen bedient. Sie ähneln den Originalen bis ins kleinste Detail, abzüglich des hohen Preises. Das Unternehmen macht bildende Kunst für Menschen mit Stil und dem feinen Gespür eines Weltklassekünstlers zugänglich.

Über WahooArt.com

Wir sind auf Ölgemälde spezialisiert. Da Qualität äußerst wichtig ist, kann die Erstellung unserer Reproduktionen bis zu zwei Wochen dauern. Wir können Gemälde in allen Größen gestalten. Mit unseren talentierten Ölbildmalern bieten wir 100% handgemalte Ölgemälde mit diversen Themen und Stilrichtungen an. Die meisten unserer Ölbildmaler sind in Schulen und Colleges sorgfältig geschult und ausgebildet worden. Dies hilft uns dabei, alle Aufträge in den klassischen Stilrichtungen zu Ihrer Zufriedenheit zu bearbeiten. WahooArt.com hat 10 Jahre Erfahrung im Ölgemälde-Bereich. Falls Sie nicht 100% zufrieden sind, werden wir 100% Ihrer Bestellung zurückerstatten.

