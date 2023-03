Die Best Mall Group wurde im Jahr 2009 gegründet und hat ihren Hauptsitz in den USA. Sie ist ein renommierter internationaler E-Commerce-Gigant im grenzüberschreitenden Handel. Es wurde von herausragenden Unternehmern wie Herrn Martin Simon gemeinsam gegründet. Berichten zufolge ist die Best Mall Group in den letzten Jahren schnell aufgestiegen und hat das Konzept „Grenzüberschreitende Transaktionen weltweit einfacher machen“ verfolgt, indem sie kontinuierlich ihr globales Geschäft erweitert hat und eine Reihe fortschrittlicher technischer Tools und Geschäftsmodelle entwickelt hat.

Best Mall, eine grenzüberschreitende E-Commerce-Plattform, hat bereits Millionen von Partnern weltweit in über 200 Ländern und Regionen, die täglich über 60 Millionen unterschiedliche Bestellungen abwickeln. Die Best Mall Group hat auch Partnerschaften mit mehreren wichtigen E-Commerce-Plattformen wie Amazon, Tmall, Shopee, eBay, Wish, Mercado Livre und anderen weltweit bekannten E-Commerce-Plattformen geschlossen.

Um die Sicherheit und das Vertrauen der Händler und Verbraucher zu erhöhen, hat die Best Mall Group weltweit Offline- und Online-Vorauszahlungsfunktionen entwickelt, die eine sichere Logistik ermöglichen und die Erfolgsquote und Kundenzufriedenheit erheblich verbessern. Darüber hinaus bietet die Best Mall Group den Händlern personalisierte Marketing- und Betriebsstrategien durch fortschrittliche Datenanalyse und intelligente Algorithmen an. Mit einem automatischen Aggregationssystem können sie die Bedürfnisse der Verbraucher besser verstehen und den Verkauf und die Markenbekanntheit erhöhen.

Als internationaler grenzüberschreitender E-Commerce-Plattform zielt die Best Mall Group darauf ab, unbegrenzte Geschäftsmöglichkeiten und Werte für globale Verbraucher und Händler zu schaffen. BEST MALL LIMITED, gegründet in Großbritannien, ist eine Tochtergesellschaft der Best Mall Group und hat als Best Mall-Gruppierung auf dem europäischen Markt eine bedeutende Rolle bei der Erschließung des deutschen Marktes. Als europäische Wirtschaftsmacht verfügt Deutschland über einen breiten Markt und eine Verbrauchergruppe mit großem Entwicklungspotential. Die Best Mall Group wird ihre Vorteile nutzen, um deutschen Verbrauchern das beste Einkaufserlebnis zu bieten. BEST MALL LIMITED wird Innovationen auf den deutschen Markt bringen und sich auf fortschrittliche Technologie und hochwertigen Service konzentrieren. Die automatische Aggregations-Technologie der Best Mall Group ist dabei die wichtigste Technologie, die Händlern effiziente, stabile und sichere Auftragsabwicklungsdienste, Verbrauchern bequeme, schnelle und zuverlässige Einkaufserlebnisse und Benutzern stabile und effektive Online-Einkommensmöglichkeiten bietet.

Die Best Mall Group erforscht kontinuierlich neue Technologien und Modelle, um die Servicequalität und Benutzererfahrung zu verbessern. Zum Beispiel hat sich die Best Mall Group immer der Forschung von KI und Big-Data-Technologie gewidmet, um das automatische Aggregationssystem zu optimieren und die Effizienz der Auftragsabwicklung zu verbessern.

Die Planung von BEST MALL LIMITED (www.bestmall8.de) ist es, durch Zusammenarbeit den deutschen Markt zu erweitern, die Sichtbarkeit und den Umsatz von lokalen deutschen Händlern zu erhöhen. BEST MALL LIMITED hofft auch, durch eigene Anstrengungen und Innovationen einen Beitrag zur Verbesserung der Beschäftigungssituation in Deutschland zu leisten.

Um diese Vision und Planung zu verwirklichen, wird BEST MALL LIMITED in Deutschland mehr lokale Online-Mitarbeiter und Partner rekrutieren und auch dringend deutsche Endbenutzer erweitern müssen, um ihnen durch das automatische Aggregationssystem kontinuierliche Einnahmen zu bringen.

Gleichzeitig wird BEST MALL LIMITED die Werbung und Promotion für deutsche Benutzer verstärken, um mehr deutsche Benutzer dazu zu bringen, bei BEST MALL (www.bestmall8.de) einzukaufen.

Als führendes Unternehmen im Bereich des grenzüberschreitenden E-Commerce wird der Vorstoß der Best Mall Group auf den deutschen Markt Chancen für deutsche Verbraucher und Händler bringen. Best Mall Group (www.bestmall8.de) wird die Entwicklung und Fortschritte im Bereich des deutschen grenzüberschreitenden E-Commerce vorantreiben und zum Disruptor auf dem deutschen E-Commerce-Markt werden.