Black Friday und Cyber Monday: satte Rabatte bei Elephant Robotics!

Für jeden Konsumenten steht der Frühling des Einkaufs ins Haus: Sowohl am Black Friday als auch am darauf folgenden Cyber Monday gewähren zahlreiche Händler ihren Kunden starke Preissenkungen auf ihre Produkte. Auch Elepahnt Robotics beteiligt sich an den Rabattaktionen und dies nicht nur für die entsprechenden zwei Tage. Vom 17.11. bis zum 25.11. gewährt der Anbieter aus der Branche der Robotertechnologie seinen Kunden zahlreiche Sonderangebote.

Unter diesen befinden sich unter anderem zwei Topseller aus dem Hause Elephant Robotics, die der international agierende Anbieter nicht nur auf der eigenen Shopify-Website zum Verkauf anbietet: die MetaCat und die MarsCat – interaktive Begleiter- und Roboter-KI-Katzen der neusten Genration. Diese Produkte sind im genannten Zeitraum mit einem Discount von beinahe 90 USD bzw. 400 USD erhältlich.

In den Genuss der Sonderangebote kommt man über verschiedene Wege

Die Artikel des Unternehmens, zu denen beispielsweise auch der in Zusammenarbeit mit M5Stack entwickelte Roboterarm MyCobot 280 gehört, sind sowohl während der Rabattwoche als auch außerhalb von Aktionszeiträumen via unterschiedlicher Portale zu bestellen. Selbstverständlich sind die Produkte auch per Amazon zu erwerben, wo MyCobot mit einem Rabatt von 10 % und die MetaCat mit einem Erlass von 30 % angeboten wird. MyCobot ist ein innovativer 6-Achsen-Roboterarm, der sich für verschiedene Anwendungen programmieren lässt. Der MyCobot Roboterarm wird zudem direkt aus Deutschland verschickt.

Einzigartige Technik zu einmaligen Aktionspreisen

Vertreten ist Elephant Robotics im Übrigen ebenfalls auf der Plattform AliExpress. Dort werden die Produkte mit Rabatten zwischen 10 % und 30 % angeboten. Wichtig zu wissen ist es, dass diese Sonderpreise nur bis einschließlich den 25. November gelten und anschließend ausschließlich zu den regulären Preisen verkauft werden.

Die Artikel sind natürlich vor allem für von Technik begeisterte Menschen ein Highlight. Deshalb bietet sich die Rabattwoche auch als Möglichkeit an, um die Chance für den Erwerb von Weihnachtsgeschenken zu nutzen. Bei der Produktionsfirma handelt es sich um ein seriöses und namhaftes Unternehmen, das in den vergangenen Jahren zu einem Leader auf dem Markt in seiner Branche avancieren konnte.

Mehr auf https://shop.elephantrobotics.com/en-de/pages/black-friday-super-sales-cyber-monday-deals