CAHE veranstaltet 2022 jährliches internationales Forum zur Hochschulbildung in Zusammenarbeit mit HUST

Das 2022 Annual International Forum on Higher Education, das von der China Association of Higher Education (CAHE) in Zusammenarbeit mit der Huazhong University of Science and Technology (HUST) veranstaltet wurde, fand online und offline/ in einem Hybridformat statt.

Unter dem Motto „Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit und nachhaltige Entwicklung der Hochschulbildung“ umfasste das Forum drei parallele Sitzungen: Forum der Universitätspräsidenten, Forum der Wissenschaftler und Forum der Doktoranden sowie weitere Nebenveranstaltungen wie das UNESCO-Unterforum und der amerikanisch-chinesische Universitätsdialog mit dem Ziel, eine internationale akademische Austauschplattform für die Hochschulbildung zu schaffen.

Sun Yao, stellvertretender Bildungsminister, hielt die Eröffnungsansprache. Er wies darauf hin, dass die Förderung der nachhaltigen Entwicklung des chinesischen Hochschulwesens sich auf die wichtige Aufgabe konzentrieren sollte, Talente zu kultivieren und die Studierenden dazu anzuleiten, die Liebe zum Vaterland, das Streben nach einer starken Nation und den Dienst am Staat bewusst in die Bemühungen um den Aufbau eines großen modernen sozialistischen Landes zu integrieren und zu einer neuen Generation heranzuwachsen, die die Verantwortung für die Verwirklichung der nationalen Verjüngung übernehmen kann; Er schlug vor, die wichtigsten strategischen Bedürfnisse des Landes proaktiv anzugehen, Projekte mit Schwerpunkt auf strategischen, bahnbrechenden und übergreifenden Themen durchzuführen, Forschung für Durchbrüche in Kerntechnologien zu betreiben, die Vorteile von Disziplinen und Talenten für eine effektiver organisierte Forschung zu nutzen und zum Aufbau von Eigenständigkeit und Selbstverbesserung in Wissenschaft und Technologie beizutragen; Sun betonte auch, die Öffnung der Hochschulbildung weiter zu vertiefen, die Öffnung auf hohem Niveau in allen Aspekten, auf allen Ebenen, auf breiter Ebene und in proaktiver Weise zu fördern, den Austausch und die Zusammenarbeit mit Universitäten und Forschungseinrichtungen von Weltrang zu verstärken, sich intensiv in der globalen Bildungspolitik zu engagieren, die Zusammenarbeit mit der UNESCO und anderen multilateralen Institutionen zu verstärken und die chinesische Weisheit zur nachhaltigen Entwicklung der globalen Hochschulbildung beizutragen.

Hubei ist eine Schlüsselprovinz für die Hochschulbildung in China, und die wertvollste Ressource sind die Ressourcen der Hochschulbildung. Shao Xinyu, stellvertretender Gouverneur der Volksregierung der Provinz Hubei und Mitglied der Chinesischen Akademie der Ingenieurwissenschaften (CAE), sagte, Hubei werde sich bemühen, die Fähigkeiten der Hochschulbildung in den Bereichen Demonstration und Beratung, originelle Innovation, Entwicklungsdienstleistung, Talentförderung und internationaler Austausch zu verbessern und die Hochschulbildung der Provinz Hubei durch dieses Forum zu stärken, um die Mission der Hochschulbildung beim Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit zu erfüllen.

Die Hochschulbildung spielt eine grundlegende und bahnbrechende Rolle beim Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit, und die Universitäten sollten sich der neuen Aufgabe unserer Zeit stellen. You Zheng, Präsident der HUST und Mitglied des CAE, sagte, die HUST werde sich weiterhin der Welt öffnen, die praktische und freundschaftliche Zusammenarbeit mit hochrangigen Hochschulen und Forschungsinstituten im In- und Ausland fortsetzen, die globale Kompetenz der Studierenden, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Wissenschaftler, den internationalen Einfluss der Akademiker und die internationale Attraktivität der HUST kontinuierlich steigern und einen angemessenen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Hochschulbildung sowie zum Austausch und gegenseitigen Lernen der menschlichen Zivilisationen leisten.

Du Yubo, Präsident des CAHE und ehemaliger stellvertretender Bildungsminister, erläuterte in seinem Grundsatzreferat mit dem Titel „Förderung der nachhaltigen Entwicklung der Hochschulbildung, gemeinsamer Aufbau einer Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft für die Menschheit“ drei Bedeutungen der nachhaltigen Entwicklung der Hochschulbildung: Hochschulbildung als nachhaltige Entwicklung, Hochschulbildung für nachhaltige Entwicklung und Hochschulbildung für nachhaltige Entwicklung. Er wies darauf hin, dass die chinesische Regierung sich verpflichtet hat, der Bildungsentwicklung Vorrang einzuräumen, und große Veränderungen in der nachhaltigen Entwicklung der Hochschulbildung erreicht hat. Mit Blick auf die Zukunft schlug er vor, ein chinesisches Paradigma der Hochschulbildung zu schaffen, die Qualitätsentwicklung der Hochschulbildung zu beschleunigen, die strategischen Bemühungen um die Digitalisierung der Hochschulbildung voranzutreiben und ein neues Muster des internationalen Austauschs und der Zusammenarbeit zu entwickeln, um so einen neuen und größeren Beitrag zum Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit zu leisten.

Während des Forums nahmen Präsidenten und Wissenschaftler von in- und ausländischen Universitäten wie der HUST, der Jilin University, der Shanghai Jiao Tong University, der Lanzhou University, der University of Macau, der Westlake University, der Xiamen University, der University of Science and Technology of China, der Dalian University of Technology, der Northeast Normal University, der Tsinghua University, der Wuhan University of Technology, der Huazhong Agricultural University, der Central China Normal University, der China University of Geosciences (Wuhan), der Hubei University, Hubei University of Economics, University of Queensland, Nagoya University, University of Manchester und University of Birmingham sowie Experten und Wissenschaftler von internationalen Organisationen und Bildungseinrichtungen wie die Vertreter des American Council on Education, des UNESCO Beijing Cluster Office, des OECD Education Directorate, der Association of Pacific Rim Universities, der Association of Arab Universities und der World Federation of United Nations Associations hielten Vorträge aus den jeweiligen Perspektiven.

Das Forum brachte mehr als 100 Teilnehmer aus über 20 Ländern und Regionen zusammen, darunter China, die USA, das Vereinigte Königreich und Australien.

