CBD richtig Anwenden

Bei CBD handelt es sich um ein nicht psychoaktives Cannabinoid das aus weiblichen Hanfpflanzen gewonnen wird. Es kann bei vielen verschiedenen Erkrankungen angewendet werden. Zudem wird aktuell die antipsychotische Wirkung erforscht. Es ist also ein natürliches Mittel, das vielfältig angewendet werden kann. Aktuell gibt es CBD Produkte in vielen verschiedenen stationären Einzelhändlern zu kaufen und natürlich ist auch das Onlineangebot an CBD Produkten sehr umfassend. Man kann es also über verschiedene Wege legal kaufen und bei Problemen konsumieren.

Da es auf den meisten CBD Produkten keine genaue Dosieranleitung gibt, stehen viele unerfahrene Menschen vor einer schwierigen Entscheidung. Wie viele Tropfen Öl, wie viele Kapseln oder auch wie viel CBD Liquid muss ich über den Tag hinweg einnehmen, damit es seine volle Wirkung entfalten kann. Zudem haben natürlich viele unerfahrene Anwender auch Angst, falsch zu dossieren.

Über CBD Produkte gibt es viele Empfehlungen, Ratschläge im Internet und zudem gibt es CBD in verschiedenen stärken, was die Dossierung noch komplizierter macht. Worüber man sich keine Sorgen machen braucht, ist das man von einer Überdossierung high werden könnte. Im CBD das im Handel erhältlich ist, ist so gut wie kein psychoaktiver Stoff vorhanden. Dies wird auch von den Behörden streng kontrolliert und reglementiert.

Um CBD richtig zu Dossieren muss man vor allem auch auf den eigenen Körper hören. Jeder Körper besitzt ein eigenes Endocannabinoid System. Dieses regelt unter anderem die eigene Stimmung, schlaf und Appetit. Mit CBD wirkt man auf das körpereigene Endocannabinoid System ein, ohne dass man einen unterwünschten Rausch-Effekt bekommt.

Wie ermittelt man seine eigene CBD Dossierung?

Was ist der Grund für die Einnahme? Möchte man Schmerzen, Schlafstörungen oder eine bestimmte Krankheit mit CBD behandeln?

Wie sind die eigenen körperlichen Voraussetzungen? Je nach Körpergewicht und Stoffwechsel kann die Dossierung unterschiedlich hoch oder niedrig sein.

Je nachdem welches CBD Produkt man einnimmt und wie hoch die jeweilige Konzentration des Wirkstoffes ist die Dossierung unterschiedlich.



Wie man sehen kann ist die CBD Dossierung bei jedem Menschen unterschiedlich und ganz individuell. Eine „Standard Anwendungsformel“ gibt es also nicht. Wenn man sich mit dem Thema aber etwas eingehender befasst und man auf seinen eigenen Körper hört, kann man schnell herausfinden, wie man CBD für dich selbst am besten dossiert. Mehr Informationen über verschiedene PBD Produkte und die Anwendung von CBD bekommt man auf der Webseite der CBD Bibel unter der Adresse https://cbd-bibel.de

Hier findet man im Ratgeber auch einen sehr ausführlichen Artikel über die richtige Dosierung von CBD Produkten.

