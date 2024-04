CEA-Erstflug „Shanghai-Marseille“ am 2. Juli

China Eastern Airlines hat geplant, die Direktverbindung von Shanghai nach Marseille am 2. Juli 2024 offiziell zu eröffnen. Die neu eröffnete Strecke wird von Shanghai Airlines, einer Tochtergesellschaft von China Eastern Airlines, unter der Flugnummer FM871/FM872 mit drei Hin- und Rückflügen pro Woche, also dienstags, freitags und sonntags, bedient. Der ganze Flug dauert ca. 12 Stunden. Es bietet Passagieren eine „vollständige Online“-Internetverbindung an Bord.

Shanghai liegt im Osten Chinas, an der Mündung des Jangtse-Flusses, gegenüber dem Pazifischen Ozean. Sie ist eine der Städte mit der aktivsten wirtschaftlichen Entwicklung, dem höchsten Grad an Offenheit und der stärksten Innovationsfähigkeit in China, was ihr den Titel „Wohnzimmer der Welt“ und „Erste Anlaufstelle für den Inbound-Tourismus in China“ gegeben. Marseille ist die zweitgrößte Stadt Frankreichs, der größte Hafen Südeuropas und ein wichtiges Zentrum für Schifffahrt und Handel im Mittelmeergebiet. Sie liegt an der weltberühmten Côte d’Azur in Provence. 1987 wurden Shanghai und Marseille Partnerstädte.

Dieses Jahr markiert den 60. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Frankreich. Außerdem ist dieses Jahr das Jahr für Kultur und Tourismus zwischen China und Frankreich. Am 9. April veröffentlichte Shanghai den Aktivitätsführer „Get Together in Shanghai“ (2024) und lud Länder aus der Welt ein, an 70 erstklassigen Kultur-, Sport-, Tourismus-, Geschäfts-, Ausstellungs- und anderen Aktivitäten teilzunehmen. Marseille wird vom 28. Juli bis 8. August auch Gastgeber des Segelwettbewerbs der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris sein.

Die Eröffnung dieser Strecke ist die erste direkte Flugverbindung für die beiden Partnerstädte in China und Frankreich und China Eastern Airlines wird auch die erste Fluggesellschaft sein, die diese Strecke eröffnet. Derzeit sind Flugtickets im Verkauf. Wenn Sie nach Shanghai (China) und Marseille (Frankreich) fliegen möchten, können Sie sich auf der offiziellen Webseite und APP von China Eastern Airlines anmelden, um mehr darüber zu erfahren und Tickets zu kaufen.