China Eastern unterzeichnete auf der CIIE höchste Verträge aller Zeiten

Am 6. November unterzeichnete China Eastern auf der 6. China International Import Expo (CIIE) mehrere Aufträge mit einem Gesamtbetrag von mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar, was den höchsten Stand in der Geschichte erreicht.



China Eastern unterzeichnete 14 Kaufverträge im Bezug auf Beschaffung und Wartung von Flugzeugmaterialien und Triebwerken, Versorgung mit Flugkraftstoffen, Verpflegung am Bord, Import mehrerer Waren wie Meeresfrüchte und landwirtschaftlichen Produkte sowie Import von Dienstleistungen nacheinander mit 13 Lieferanten des zivilen Luftfahrtbereichs aus 9 Ländern und Regionen, darunter Honeywell, GE Aviation, dnata Catering, China Aviation Oil (Singapore) usw.



Als die größte Fluggesellschaft mit dem Sitz in Shanghai nimmt China Eastern seit sechs Jahren in Folge an der CIIE teil und fungiert dort als „unterstützendes Kernunternehmen“, „Käufer“, „Dienstleistungsanbieter“ und „designierte Fluggesellschaft“, um CIIE zu unterstützen und den Prozess zu garantieren.



Berichten zufolge plant China Eastern, 246 inländische und internationale Ziele in der kommenden Saison anzubieten, darunter 181 inländische, 6 regionale und 59 internationale Ziele. Das von China Eastern aufgebaute und barrierefreie Streckennetz ermöglicht es, das Tempo der CIIE zu beschleunigen und globalen Partnern bei der gemeinsamen Nutzung der Chancen der CIIE zu unterstützen.