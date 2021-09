CNT verwendet Blockchain-Technologie, um die „Kohlenstoffneutralisierung“ zu unterstützen

In einem kritischen Moment, in dem Umweltprobleme zunehmend das Überleben der Menschheit beeinträchtigen, erkennt die Welt, dass die „Kohlenstoffneutralisierung“ eine notwendige Stufe ist, um die globale Erwärmung zu verlangsamen. Statistiken zeigen, dass sich mehr als 120 Länder und zwei Drittel der Volkswirtschaften der großen Transformation der „Kohlenstoffneutralität“ angeschlossen haben.

Gegenwärtig gilt der CO2-Emissionshandel als wirksames Instrument, um mit dem Marktmechanismus dem Klimawandel zu begegnen. Durch die Kohlendioxid-Emissionsquote des wichtigsten Treibhausgases können Regierungsstellen die Gesamtmenge der CO2-Emissionsquote steuern, sodass die in den Markt einbezogenen Emissionskontrollunternehmen durch die CO2-Emissionsquote begrenzt werden, und dann durch die Einführung des Handels Mechanismus kann eine optimale Ressourcenallokation erreicht werden. Daher haben viele Länder die Eco-Chain-Allianz initiiert, um sich auf die Anwendung von Blockchain in wichtigen Anwendungsszenarien wie dem ökologischen Netzwerk für den Kohlenstoffhandel zu konzentrieren. Man kann sagen, dass die Blockchain-Technologie einen großen Anwendungswert hat, um das Ziel der CO2-Neutralisierung in der Zukunft zu erreichen.

Die CNT-Stiftung etabliert ein CO2-Handelsabkommen, ein öffentliches Blockchain-System, das sich auf CO2-Neutralität und CO2-Emissionshandel konzentriert. Die CNT Foundation glaubt, dass die Blockchain-Technologie die grundlegenden Widersprüche auf dem CO2-Emissionsmarkt besser lösen kann. In ähnlicher Weise können der CO2-Emissionshandel und der CO2-Ausgleich die negativen Probleme mildern, die der Konsensmechanismus der Blockketten-POW für die externe Umwelt mit sich bringt.

Durch die Blockchain-Technologie kann CNT eine Rückverfolgbarkeitsanwendung für die gesamte Lieferkette einrichten und den CO2-Fußabdruck der Lieferanten vollständig bewerten, um zu beurteilen, ob er in sein eigenes Lieferkettensystem integriert werden kann. Unternehmen in der Lieferkette können auch ihre CO2-Emissionsleistung durch Rückverfolgbarkeitsdaten erfassen und analysieren, um die CO2-Emissionen zu reduzieren, die Energieeffizienz zu verbessern und das Geschäft zu optimieren, um eine CO2-Neutralisierung zu erreichen.

Die Anwendung der Blockchain-Rückverfolgbarkeit kann auch die Transparenz der Industrie- und Lieferkette verbessern. Mit transparenten und zuverlässigen Daten können Unternehmen eine effektive CO2-Offenlegung vornehmen und entsprechende CO2-Kompensationssysteme formulieren, um die echte CO2-neutrale Lieferkette und die negative CO2-Lieferkette zu realisieren.

Mithilfe von Blockchain- und Datenschutz-Computing-Technologie können Informationen verifiziert, aber unsichtbar gemacht werden. Durch die private Schlüsselsignaturberechtigung des Dateneigentümers kann das Datenzugriffsrecht vorübergehend bestimmten potenziellen Partnern, vor- und nachgelagerten Unternehmen und externen Regulierungsbehörden zur Überprüfung von CO2-Emissionen gewährt werden. Alle quantifizierbaren CO2-Emissionsdaten können auf diese Weise sicher ausgetauscht werden.

Sobald die Bedenken hinsichtlich der Unternehmensdatensicherheit ausgeräumt sind, können CO2-Emissionsdaten auf industrieller Ebene verbreitet und weitergegeben werden, und der Wert der Daten kann wirklich erschlossen werden. Dies wird den Prozess zur Erreichung des Ziels der CO2-Neutralität vorantreiben.

Wenn wir die Treibhausgasemissionen reduzieren wollen, um einen Temperaturanstieg von zwei Grad und einen noch schlimmeren Klimawandel zu vermeiden, müssen wir grundlegende technologische Innovationen vornehmen. Obwohl Emissionshandelsmärkte potenzielle Lösungen darstellen, müssen sie verbessert werden, um ein gewisses Maß an sinnvoller Emissionsreduzierung in Bezug auf Markteffizienz und Marktgröße zu erreichen. Obwohl die Blockchain-Technologie diese Märkte theoretisch verbessern kann, wurden keine geeigneten Netzwerke entwickelt, die diese Markttransformation fördern können. Darüber hinaus hat das Blockchain-Netzwerk (die beliebteste Blockchain in der Vergangenheit) kein Design, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Im Sinne der Dezentralisierung und Nachhaltigkeit hat sich das CO2-Handelsabkommen daher zu einem Blockchain-Kohlenstoffsenken-Handelsnetzwerk mit CO2-Neutralisierung als Kernstück entwickelt.

Durch die Aktivierung des CO2-Handelsabkommens tragen die Kunden im Netzwerk durch ihre Transaktionsgebühren zu ihrer CO2-Neutralisierung bei. Die Transaktionsgebühren werden konzentriert, um echte und überprüfbare CO2-Senken-Assets zu kaufen und dann die CO2-Trace des CO2-Handelsabkommens auszugleichen, um deren Deneutralisierung, CO2-Handel, CO2-Neutralisierung und Speicherung von CO2-Assets sicherzustellen. Der Prozess ist transparent und wird von verschiedenen Akteuren der Community-Governance überwacht, darunter CNT-Inhaber, Verifier Nodes und gewählte Ausschussmitglieder, die ermutigt werden, die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Netzwerks zu gewährleisten.

Die Umsetzung der „CO2-Neutralisierung“ ist einer der großen Zukunftstrends. Als neue Generation subversiver Kerntechnologie nach Dampfmaschine, Strom und Internet wird die einzigartige Persönlichkeit der Blockchain eine Schlüsselrolle im CO2-Handelsmarkt spielen. Durch die Anwendung der Blockchain-Technologie könnte das Ausmaß des globalen CO2-Handelsmarktes in naher Zukunft Billionen Dollar überschreiten. Man kann sagen, dass es noch viel Raum für Entwicklung gibt.