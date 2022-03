Colozoo Grafikmarker mit Doppelspitze 80er Set – Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, das Sie für ein Markerset auf Alkoholbasis bekommen werden

Egal, ob Sie ein erfahrener Maler oder ein kompletter Anfänger sind, lesen Sie weiter, um zu verstehen, warum dieses Marker-Set Ihr nächstes sein sollte.

80 kräftige Farben, jede mit eigenem Code, einer Doppelspitze mit normaler Meißelspitze und einer speziellen flexiblen Pinselspitze, die die meisten Grafikmarker nicht haben.

Das Set wird in einer perfekt gestalteten Stofftasche geliefert, die das Sortieren und Transportieren der Marker erleichtert und so dafür sorgt, dass man länger Freude an ihnen hat.

Ein zusätzlicher farbloser Blender, zusätzliche austauschbare Spitzen und ein ergonomisch geformter Griff, der bequem zu halten ist.

Alles, was ein Zeichner braucht

Das Colozoo Grafikmarker-Set wurde entwickelt, um alle Bedürfnisse junger Zeichenkünstler zu erfüllen. Mit der Meißelspitze lassen sich gerade Linien präzise zeichnen, und mit der flexiblen Pinselspitze lassen sich tolle Schriftzüge erstellen oder größere Flächen ohne Probleme ausmalen. Zusätzlich zu den 80 lebendigen Farben erhalten Sie einen farblosen Blender, der Ihnen hilft, die Farben gleichmäßig zu vermischen und ein paar zusätzliche austauschbare Spitzen, die Sie verwenden können, wenn die alten abgenutzt sind.

Die Colozoo Skizzenmarker eignen sich perfekt für Manga, Architekturskizzen, Porträts, Mandala-Malerei oder jeden anderen farbenfrohen Malstil, der Ihnen in den Sinn kommt.

Nachdem Sie dieses Produkt ausprobiert haben, die kräftigen Farben, die breite Farbpalette, die tolle Pinselspitze und das ergonomische Design des Griffs entdeckt haben, werden Sie sich fragen, warum jemand so viel Geld für ähnliche Produkte von Top-Marken bezahlen muss.

Das Colozoo Grafikmarker-Set entspricht allen europäischen Vorschriften und ist unbedenklich im Gebrauch. Am besten geeignet für junge Künstler ab 14 Jahren https://www.amazon.de/dp/B09V5HL4NB.