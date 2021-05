CROMAS arbeitet mit vollem Herzblut für das, woran es glaubt

Lacke sind nicht gleich Lacke.

Diese Philosophie hat CROMAS zum Kompetenzführer in Sachen Holzschutz und Holzlacke gemacht. Denn wer von seiner Arbeit begeistert ist, macht keine halben Sachen. Deshalb stellen wir an uns selbst höchste Ansprüche in puncto Forschung und Produktion, kompetente Beratung und tadellosen Service.

Davon profitieren auch unsere langjährigen Kunden. Deshalb sind wir auf eines besonders stolz: Kein Unternehmen wird von Lieferanten, Partnern und Kunden häufiger empfohlen als CROMAS!

Innovation und Forschung spielen für uns eine zentrale Rolle: 10 % unseres Umsatzes investieren wir jährlich in die Entwicklung neuer und verbesserter Produkte und innovativer Technologien. Mehr als zwei Drittel der rund 10.000 Artikel werden auf wasserverdünnbarer Basis hergestellt. So vermeiden wir den Einsatz von Lösungsmitteln und leisten einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.

Lacke sind nicht gleich Lacke – Statt Weiß- und Pastellfarben hat sich Cromas auf die Entwicklung professioneller Speziallacke spezialisiert, die das Aussehen und die Haptik jeder Oberfläche komplett verändern können.

Das Unternehmen wurde vor 10 Jahren in der Nähe von Mailand gegründet, wo die “Saloni del Mobile” und der “Fuorisalone” der anerkannteste Schmelztiegel für neues Design im Bereich Möbel und Zubehör sind.

UNSER EXPERTISE

Aufbauend auf über 10 Jahren Wachstum und Entwicklung des Farbengeschäfts. Informiert durch unsere globale Reichweite und unser Verständnis der Kundenbedürfnisse auf dem globalen Markt.

UNSERE MENSCHEN

Flexibel und zuverlässig – wir denken mit und sind da, wenn Sie einen Partner brauchen. Angetrieben von unserer Leidenschaft und Neugierde, Ihnen bei der Lösung Ihrer nächsten Herausforderung zu helfen.

CROMAS – Innovative Beschichtungstechnik für perfekte Oberflächen

Industrie, Handwerk und Heimwerker – unsere Kunden profitieren vom umfassenden CROMAS-Know-how und unserer langjährigen Erfahrung in der Beschichtungstechnik zur Oberflächenveredelung. Für industrielle Anwendungen bieten wir innovative Anlagen zur Nasslack- und Pulverbeschichtung. Handwerker nutzen unsere zuverlässigen und wirtschaftlichen Geräte im Einsatz mit verschiedenen Technologien zum Auftragen von Farbe und Putz. Für Heimwerker hat CROMAS eine ganze Reihe von anwenderfreundlichen Renovierungsprodukten entwickelt. Oberflächentechnik von CROMAS überzeugt durch Innovationen, Qualität und Effizienz. Unsere Kollektionen umfassen: Variazioni metalliche, Esperienze Metalliche und Istinti materici.

Wir bieten auch Speziallacke wie Phosphoreszierender Lack, Thermosensitiver Lack, Holografischer Lack, Krakelee Lack, Falten-Lack, Magnetlack, Fluoreszierender Effektlack. Wir bieten auch Materiallacke wie Rosteffektlack, Corteneffektlack, Tafeleffektlack, Altbronze-Effekt ist ein Lack, etc.

Machen Sie alles rund um Sie

Sie möchten Ihre Wände und Decken mit Farbe auffrischen oder neugestalten? Sie wollen Ihre Türen, Möbel in Haus und Garten oder Ihren Zaun streichen?

Verwirklichen Sie Ihre Ideen rund um das Thema Farbe streichen ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack. Sie haben Spaß daran, wollen aber auch Dann liegen Sie mit Produkten von CROMAS immer richtig.

CROMAS bietet innovative Beschichtungstechnologien zur Oberflächenveredelung mit Pulver- und Flüssiglacken, Farben und anderen flüssigen Materialien. Unsere Kunden aus Industrie, Handwerk und Heimwerken profitieren von der umfassenden Kompetenz, dem weltweiten Service und der jahrzehntelangen Erfahrung eines der führenden Hersteller im Markt der Oberflächentechnik.

Mit dem Geschäftsbereich Industrial Solutions ist CROMAS einer der weltweit führenden Anbieter von Systemen und Komponenten in der industriellen Oberflächentechnik mit umfangreicher Erfahrung in den unterschiedlichsten Branchen.

Ob Oberflächen für Holzwerkstücke, Kunststoff- und Metallteile in Fahrzeugen, dauerhafter Korrosionsschutz oder Haushaltsgeräte – wir bieten die ideale Lösung für Ihre individuelle Anwendung.