CrossFit in Berlin – Training, Kurse und Anleitung

Crossfit Icke bietet für Sportbegeisterte CrossFit in Berlin Schöneberg an. Das Team bietet alle Arten von Training und persönliche Betreuung in kleinen Gruppen an. Die Trainer stehen mit Workouts, verschiedenen Kursen und auch mit Ernährungsgrundlagen zur Verfügung und bieten jede Art von Unterstützung. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.crossfiticke.com/

CrossFit in Berlin – für Einsteiger und Athleten

Diejenigen, die neu sind und die anspruchsvollen Techniken des Crossfits erlernen müssen, werden in den Fundamental-Kursen umfassend angeleitet. Es gibt spezielle zielgerichtete Trainings, die in kleinen Gruppen durchgeführt werden. Das Training wird von fachkundigen Trainern geleitet, die auf die Bedürfnisse der Teilnehmer eingehen. Es werden verschiedene Kurse angeboten, die sowohl für Sportler als auch für Anfänger geeignet sind.

Die Personal Trainer arbeiten mit den Kursteilnehmern zusammen und helfen bei der Entwicklung eines optimalen Trainings. Sie helfen auch bei der Erstellung von Ernährungsplänen. Es wird ein 1:1-Training angeboten, damit die Schüler motiviert sind, an ihrer Fitness zu arbeiten, und damit sie ihre Fitnessziele rechtzeitig erreichen können. Das Training ist sehr flexibel und die Schüler können in ihrem eigenen Tempo lernen.

Neben den verschiedenen Kursen erhalten die Teilnehmer auch eine Anleitung zu den Grundlagen der Ernährung. Sie lernen, welche Art von Ernährung sie während ihrer CrossFit-Trainingseinheiten in Berlin einhalten sollten.

Über CrossFit Icke:

CrossFit Icke bietet eine Reihe von CrossFit-Trainingskursen an. Die Kurse sind sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Sportler geeignet. Es gibt auch einen Probemonat und ein Probetraining, damit die Teilnehmer erfahren, was sie in den Kursen erwarten können.

Kontakt:

Icke Lifestyle Performance GmbH

Naumannstraße 79, Haus 38

D – 10829 Berlin

Telefon: +49 30 60 26 85 65

E-Mail: kontakt@crossfiticke.com