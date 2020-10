Dahoam – Immobilienmakler in München launcht neues Kundenportal

Die Dahoam Immobilien GmbH mit Sitz in Oberhaching ist spezialisiert auf die Vermarktung und den Verkauf von Eigentum in der bayrischen Landeshauptstadt, sowie dem Münchner Umland. Für die bundesweite Vermittlung von Immobilien steht den geprüften Maklern zusätzlich ein Pool an ausgewählten Kooperationspartnern zur Seite.



Zu einem guten Preis provisionsfrei, schnell verkaufen



Viele Immobilienbesitzer scheuen sich davor einen Makler zu beauftragen, um sich die lästige Maklerprovision zu sparen. Finanzielle Einbußen oder aber Verzögerungen im Verkaufsprozess können die unliebsame Folge sein.



Eine fachmännische Bewertung stellt daher eine der wichtigsten Grundlagen für einen erfolgreichen Abschluss dar. Bei den Immobilienmaklern aus München fällt dazu keine Provision für den Verkäufer an.



Sie begleiten ihre Kunden von Beginn an durch alle Schritte des Verkaufsprozesses und bieten durch ihre jahrelange Erfahrung eine hervorragende Marktkenntnis und verfügen über ein reichhaltiges Repertoire an Ressourcen um optimale Verkaufserlöse zu erzielen.



Infolgedessen wird bei der Vermarktung auf aktuelle Technik gesetzt: Flugdrohnen, Weitwinkelaufnahmen oder virtuelle Möbel sorgen für ein aussagekräftiges Exposé.



Spezialisierung auf das Münchner Umland



Die Quadratmeterpreise im Münchner Umland habe sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. Ein Ende des Trends ist nicht in Sicht. Um keine unnötigen finanziellen Einbußen zu erhalten, ist es umso wichtiger einen erfahrenen Partner an seiner Seite zu haben.



Als regionaler Immobilienmakler in Unterhaching und Taufkirchen bietet die Dahoam GmbH ihren Kunden professionelle und fachkundige Unterstützung rund um den Verkauf. Dabei wird besonderer Wert auf persönlichen Kontakt auf Augenhöhe gelegt, sodass die Makler ihren Kunden jederzeit für ausführliche Beratungsgespräche zur Seite stehen.

Pressekontakt:

Dahoam Immobilien GmbH

Holztstr. 16e

80241 Furth/Oberhaching

Tel.: 0800 24 84 267

Web: https://www.dahoam.immo