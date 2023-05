DAK-Gesundheit Kaiserslautern

Fragen zur Sozialwahl? DAK-Gesundheit bietet Hotline

Wahlberechtigte Versicherte in der Region Kaiserslautern erhalten Informationen zur drittgrößten Wahl in Deutschland

Kaiserslautern, 04. Mai 2023. In der Region Kaiserslautern haben die Versicherten der DAK-Gesundheit in diesen Tagen die Wahlunterlagen für die Sozialwahl erhalten. In ganz Rheinland-Pfalz sind rund 274.300 Mitglieder der Kasse wahlberechtigt. Sie sind aufgerufen, bis zum 31. Mai den Verwaltungsrat der bundesweit drittgrößten Krankenkasse neu zu wählen. Die Ehrenamtlichen entscheiden über den Kurs der Kasse, verabschieden den Haushalt und sind als Parlament der Krankenkasse die Stimme der Versicherten. Für DAK-Versicherte wird es erstmals neben der Briefwahl die Möglichkeit geben, online zu wählen. Für alle Fragen rund um die Sozialwahl hat die DAK-Gesundheit eine Hotline geschaltet. Sie ist unter 040 325 325 640 zu erreichen (zum Ortstarif).

Zur Sozialwahl 2023 rufen die Ersatzkassen gemeinsam mit der Deutschen Rentenversicherung Bund auf. Die bundesweit 52 Millionen Wahlberechtigten bestimmen, wer in die Sozialparlamente einziehen und dort die wichtigen Entscheidungen treffen soll. Das Motto lautet: Wer Beiträge einzahlt, soll auch mitbestimmen. „Die Sozialwahl ist, nach der Bundestags- und der Europawahl, die drittgrößte bundesweite Wahl in Deutschland. Trotzdem ist vielen nicht bekannt, was dahinter steckt. Unsere Hotline bietet die Möglichkeit, sich zu informieren“, sagt Dirk Kaulen, Chef der DAK-Gesundheit in Kaiserslautern.

Die Sozialwahl-Hotline gibt Auskunft darüber, wer zur Wahl steht und wo die Kandidatinnen und Kandidaten über ihre sozialpolitischen Ziele informieren. Es wird auch erklärt, was bei der Briefwahl und der Onlinewahl zu beachten ist, wann die Wahlergebnisse feststehen und wie die DAK-Gesundheit über den Wahlausgang informiert. Die Hotline ist bis 31. Mai 2023 geschaltet (040 325 325 640, zum Ortstarif).

Mehr Information zur Sozialwahl bei der DAK-Gesundheit findet sich auch unter www.dak.de/sozialwahl.