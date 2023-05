DAK-Gesundheit Kaiserslautern

DAK-Gesundheit sucht in Kaiserslautern Gesichter für ein gesundes Miteinander 2023

• Krankenkasse setzt Wettbewerb für Engagement in den Bereichen Gesundheit und Pflege fort

• Für Mehrheit der Bevölkerung hat sich Zusammenhalt in den vergangenen drei Jahren verschlechtert



Kaiserslautern, 19. Mai 2023. Die DAK-Gesundheit sucht in Kaiserslautern „Gesichter für ein gesundes Miteinander“. Der Wettbewerb der Krankenkasse soll den sozialen Zusammenhalt stärken. Zum dritten Mal können sich Einzelpersonen oder Gruppen bewerben, die sich mit ihren Projekten beispielhaft in den Bereichen Gesundheit, Prävention und Pflege engagieren. Bei dem Wettbewerb, den in Rheinland-Pfalz Familienministerin Katharina Binz als Schirmherrin unterstützt, können sich Interessierte bis zum 15. September unter www.dak.de/gesichter online bewerben. Auf Landes- und Bundesebene werden Geldpreise vergeben. Eine aktuelle Forsa-Umfrage* im Auftrag der DAK-Gesundheit zeigt: 70 Prozent der Menschen in Deutschland finden, dass sich der Zusammenhalt und das Zusammenleben in der Gesellschaft in den vergangenen drei Jahren verschlechtert haben. Drei von vier Befragten glauben, dass sich ein besseres soziales Miteinander auch positiv auf die Gesundheit der Menschen auswirken kann.



„Unser Wettbewerb soll verdeutlichen, wie wichtig Zusammenhalt und ein guter Umgang miteinander für unsere Gesundheit sind“, sagt Kristina Schneider, stellvertretende Leiterin des Servicecentrum der DAK-Gesundheit in Kaiserslautern. „Unsere Umfrage zeigt auch, dass sich jede und jeder zweite Befragte schon jetzt für eine Verbesserung beim Zusammenhalt und Zusammenleben einsetzt. Ein weiteres Viertel würde dies zukünftig gerne tun. Das wollen wir fördern und suchen deshalb die Gesichter in Kaiserslautern, die für ein gesundes Miteinander stehen.“



Beim Wettbewerb „Gesichter für ein gesundes Miteinander“ sucht die DAK-Gesundheit 2023 erneut Menschen, ehrenamtliche Projekte und Initiativen, die sich im Bereich der Gesundheitsförderung und der Prävention engagieren und so ein gesundes Miteinander fördern. Angesprochen sind Einzelpersonen und Gruppen, aber auch Verbände und Organisationen sowie Betriebe. Bei den gesuchten Projekten kann es sich zum Beispiel um spezielle Bewegungsangebote für Kinder oder ältere Menschen handeln, um Schulaktionen zur Suchtprävention oder interaktive Anti-Stress-Kurse in Betrieben. In diesem Jahr steht zudem die ehrenamtliche Pflege besonders im Fokus: Für diesen Bereich wird ein Sonderpreis ausgelobt.



Wettbewerb erfolgt zweistufig

Nach dem Einsendeschluss am 15. September 2023 ermittelt zunächst eine Jury in mit Heike Raab, Staatssekretärin und Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa und Medien, und dem Comedian, Musiker und Radio-Moderator Sven Hieronymus die besten drei „Gesichter für ein gesundes Miteinander“. Diese gewinnen jeweils 750 Euro (Platz 1), 500 Euro (Platz 2) und 300 Euro (Platz 3). Der Sonderpreis für pflegende Angehörige ist mit 500 Euro dotiert. Danach kommen alle Landessiegerinnen und -sieger in die Endausscheidung. Dort kürt eine unabhängige Jury unter Vorsitz von DAK-Chef Andreas Storm die Gewinnerprojekte 2023. Alle Unterlagen für den Wettbewerb und das Anmeldeformular finden Interessierte unter: www.dak.de/gesichter.



Die DAK-Gesundheit ist mit 5,5 Millionen Versicherten eine der größten Krankenkassen in Deutschland.



* Für die repräsentative Umfrage „Gesundes Miteinander“ hat das Forsa-Institut für die DAK-Gesundheit bundesweit 1.003 Menschen über 18 Jahren befragt.