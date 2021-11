Das Black Friday Angebot von Joule Performance

Zug, Schweiz – November 2021 – Joule Performance feiert «Black Performance Weeks». Die Schweizer Manufaktur offeriert einen Gaming PC der im Black Friday Angebot günstiger ist als seine einzelnen Komponenten und legt die Kalkulation transparent offen. Allerdings ist das Angebot anzahlmässig begrenzt. Schnell zugreifen lohnt sich.

Auf der Black Performance Weeks Landing Page finden sich Sonderpreise zu den Joule Performance Mauspads wie auch Gaming Stühle, bei denen es sich jedoch nur um ein begleitendes Angebot handelt. Besondere Beachtung gilt dem Gaming PC mit einer besonderen Botschaft. Angesichts der aktuell herrschenden Marktsituation mit überteuerten Grafikkarten kann man hier nämlich von einem frühzeitigen Weihnachtsgeschenk an alle PC Gamer sprechen.

Joule Performance behauptet nicht nur den günstigsten Gaming PC zum Black Friday zu haben, viel mehr kommuniziert die Schweizer Manufaktur den offenen Preisvergleich transparent für alle und wirbt mit «wenn Marke Eigenbau teurer ist». Um die Aussage zu unterstreichen wurde der angebotene Gaming PC mit identischen aber auch teilweise günstigeren Alternativen im Preisvergleich zusammengesetzt und gegenübergestellt. Alle Informationen sind auf der offiziellen Aktionsseite einzusehen: https://bit.ly/3CGjrnP

Ein Blick darauf bestätigt die Aussage. Stand heute ist der angebotene Gaming PC zum Preis von 1399 EUR rund 300 EUR günstiger als alle Einzelteile im Preisvergleich zusammen. Inklusive Zusammenbau, Versand und 2 Jahren Garantie.

Der Gaming PC aus der «Joule Force» Serie verdient sich die Bezeichnung als solches und weist eine erstaunlich performante Ausstattung zum gelisteten Preis auf. Neben dem Intel Core i7-10700F sorgt auch die verbaute NVIDIA RTX 3070 Grafikkarte als XC3 Ultra Gaming Modell von EVGA für die Action auf dem Bildschirm. Die 16GB DDR4-3200MHz Arbeitsspeicher stammen von Corsair aus der Serie Vengeance LPX. Als Speichermedium kommt eine 1TB große Samsung 870 QVO SSD zum Einsatz, die nach Belieben später mit einer M.2. SSD auf dem ASUS TUF Gaming B460M-Plus Mainboard erweitert werden kann. Gekühlt wird die Hardware neben der Standard-Ausstattung des Corsair Carbide 175R Gehäuses mit einem zusätzlichen Lüfter, sowie dem bewährten Arctic Cooling Freezer 34 Tower-Kühler für den Prozessor.

Joule Performance erweitert die transparente Kommunikation und benennt die zu erwartende Leistung in den Auflösungen Full-HD, WQHD und 4k sowie auch der Geräuschentwicklung des Gaming PCs zum Spiel “Marvel’s Guardians of the Galaxy”.

Auf Grund der zeitigen Vor-Produktion einer limitierten Menge für die Lagervorhaltung, wurde der Gaming PC noch mit Windows 10 Home vorinstalliert. Jedoch sind alle Kriterien für Windows 11 erfüllt, sodass ein Upgrade mit der Freigabe von Microsoft problemlos und kostenfrei möglich sein wird.

Wer sich bei diesem Gaming PC angesprochen fühlt, sollte schnell zuschlagen. Das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht und ist ab Lager verfügbar