Das erste C919 von CEA ist nach seinem ersten Auslandsdebüt zurück

Am 26. Februar um 12:51 Uhr landete das weltweit erste C919 von China Eastern Airlines (im Folgenden als „CEA“) unter der Flugnummer B-919A nach seiner erfolgreichen Ausstellung in der Flugshow Singapur vom Flughafen Changyi auf dem Internationalen Flughafen Shanghai Hongqiao. Der „One-Stop-Flug“ dauerte 5 Stunden. Dies markierte, dass das C919 von CEA sein erstes „Auslandsdebüt“ ganz erfolgreich erledigte.

Während der sechstägigen Flugshow Singapur wurde das C919 von CEA hauptsächlich für die Öffentlichkeit statisch präsentiert. Zu den Besuchern, die das Flugzeug zur Besictigung betreten, zählten professionelle Zuschauer, Flugzeugfans, Vertreter von Flugzeugherstellern, Luftverkehrsdienstleister sowie Führungskräfte und erfahrene Fachleute aus der Luftfahrtindustrie. Viele Gäste waren interessiert an den Details im Flugzeug und einige „Fans“ kamen sogar zwei- oder dreimal. Unter den Flügeln, neben den Rädern und vor der Nase von C919 standen die Besucher Schlange, um Fotos zu machen.

Es wurde berichtet, dass das weltweit erste C919 von CEA am 17. Februar um 1:49 Uhr vom Internationalen Flughafen Shanghai Hongqiao in Singapur eintraf, um gemeinsam mit anderen C919 und ARJ21 von COMAC und anderen Parteien an der Show teilzunehmen. Dies markierte den ersten Überseeflug vom in China hergestellten C919 und den ersten Auftritt chinesischer Zivilflugzeuge auf einer internationalen Luftfahrtmesse. Das C919 wurde gleichzeitig auf der Flugshow Singapur als „eines der am meisten erwarteten Produkte“ bewertet.