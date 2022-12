Der berühmte italienische Komponist Aria veröffentlicht ein neues Weihnachtslied

Die neue Veröffentlichung von Aria (alias Mariano Schiavolini) ist A Christmas Letter. Dieser mitreißende, zu Herzen gehende Song stärkt die Liebe und Verbundenheit in einer Zeit, in der Weihnachten aufgrund der jüngsten weltweiten Ereignisse eine neue Bedeutung und Wichtigkeit erlangt hat.



Im April 2022 veröffentlichte Aria The Next Life, ein Lied, das der Umwelt und bedrohten Tieren gewidmet ist. The Next Life wurde 200.000 Mal gestreamt, über eine Million Mal angesehen und erreichte die Charts in Italien und Australien.

A Christmas Letter ist ein klassischer Song im Motown/Gospel-Stil, der zusammen mit dem Video in Südafrika in den historischen Downtown-Aufnahmestudios in Johannesburg aufgenommen wurde. Gemischt wurde es von Jack Rouben aus Los Angeles (I Will Survive – Gloria Gaynor, Aretha Franklin, Celine Dion, Earth, Wind & Fire). An den Aufnahmen waren die afroamerikanische Sängerin Sherita-O, die bereits auf Boney M’s neuestem Album zu hören war, das City of Prague Philharmonic Orchestra und der mazedonische Kinderchor Heruvimi beteiligt. Der Text wurde von der Autorin Nicolette Turner aus Cambridge geschrieben.



Das Stück ist den Frauen und ihren Kindern gewidmet. An einem so wichtigen Tag sind viele Frauen aus beruflichen Gründen unterwegs und müssen ihre Familien zurücklassen. Unsere Herzen sind bei denjenigen, die der Gemeinschaft wichtige Dienste leisten müssen: Krankenhausmitarbeiter, Hotelangestellte, Künstler, die oft weit weg von zu Hause auftreten müssen, und viele andere. Es ist auch ein Lied für den Frieden, etwas sehr Aktuelles und Wichtiges; denken Sie an die Frauen in der Ukraine.



A Christmas Letter ist heute im Radio zu hören und steht in den Online-Shops zum Download bereit.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=b2Pzf9Nntko



SONG: https://open.spotify.com/album/3159ZMJpHbgZWCEAXDWN8b?si=UjdbdqKhTU2iZfk0K8m3RQ&nd=1



https://www.facebook.com/ariathecomposer



https://www.instagram.com/ariathecomposer/



https://www.youtube.com/@user-ez4or3wz4w



https://www.ariamusicworld.com/



https://open.spotify.com/artist/6lco834ehS7Dtha6bS7AUy?si=EPC9Iv9nSYqtnT6VZx3kSg&nd=1

Lieder Kredit:

Künstler: Aria

Featuring: Sherita-O, und das Philharmonische Orchester der Stadt Prag Text von Nicolette Turner

Gemischt von Jack Rouben: https://soundbetter.com/profiles/171051-jack-rouben

Bearbeitet von Andres Mayo: https://soundbetter.com/profiles/20352-andres-mayo

Orchesterleiter: Adam Klemens

Erste Violinistin: Lucie Svehlova

Aufgenommen in den Smecky Music Studios in Prag Orchestriert, arrangiert und produziert von Mariano Schiavolini.