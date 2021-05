Der Experte für Qualitätsbeurteilung aus China, Vietnam und Indien

Nur einige Fachleute gelten in der Industrie als qualifiziert genug, um die Qualität bestimmter Produkte zu beurteilen. Diese Fachleute sind in der Regel als Qualitätsingenieure oder Gutachter bekannt, die mit Hilfe bestimmter Tests den Wert und die Qualität ableiten können, wie sie von ihren Kunden vorgegeben werden. Ein Qualitätssachverständiger achtet von Anfang an auf feine Details, die die meisten Menschen einfach ignorieren. Um ein Qualitätsgutachter zu sein, muss man nicht unbedingt ein Experte für ein bestimmtes Produkt sein. Alles, was er braucht, ist eine spezielle Ausbildung, um Qualitätskontrollen auf der Grundlage eines von seinen Kunden geforderten Bewertungsberichts durchzuführen. Das ist die Arbeit eines Qualitätsgutachters aus China, Vietnam und Indien ,der mit QCChina verbunden ist.

Die Rolle von QCChina bei der Durchführung von professionellen Qualitätsprüfungen

QCChina ist auf die oben genannten Qualitätsverfahren spezialisiert, bei denen die Qualität eines Kundenprodukts durch mehrere Tests geprüft, bewertet und eingeschätzt wird. Das Verfahren beginnt mit einem professionellen Besuch in einer Fabrik und den folgenden Schritten:

Sammeln von Informationen über den Lieferanten

Handhabung von Stichproben aus dem Bestand des gelagerten Produkts

Ein Experte kann verschiedene Stufen der Beurteilung durchführen

Danach wird der Inspektionsprozess eingeleitet, bei dem ein Qualitätsgutachter von QCChina prüft:

Menge des bereitgestellten Produkts

Beim Import von Kleidung und Textilien importieren from China, If, Vietnam and Bangladesh ist es die Aufgabe eines Qualitätsprüfers, die Spezifika der Produktmenge zu gewährleisten.

Spezifikationen des Produkts

Vor allem beim Import von Möbeln importieren aus China, Vietnam und Indien müssen die Produkte laut Qualitätsprüfern die richtigen Spezifikationen haben, sonst kann es zu Verlusten kommen.

Etiketten und Markierungen vorhanden

Etiketten und Kennzeichnungen müssen überprüft werden, um sicherzustellen, dass nur genaue und wahrheitsgemäße Informationen an die Käufer des Produkts weitergegeben werden.

Akzeptanz-Qualitätsgrenze (oder AQL)

AQL kann als eine Punktzahl für jedes industrielle Produkt gesehen werden, das die Qualitätskontrollen bestehen muss.

Qualität des Pakets

Verpackungen sollten mit Bedacht ausgewählt und dann von Qualitätssachverständigen geprüft werden, die auch die besten Praktiken in der Verpackungsindustrie kennen.

Experten von QCChina führen in der Regel Tests auf der Grundlage der Anforderungen ihrer Kunden durch. Es hängt von der Art des Produkts ab, ob es weitere Prüfungen erfordert. Nach Abschluss der Prozedur wird dem Kunden ein Bericht ausgehändigt, der genauere Informationen über ein Produkt enthält als ein SpecSheet. Kunden können ihre Produkte auch überprüfen lassen, falls es Hinweise auf Mängel gibt. Besuchen Sie https://www.qcchina.nl/de/die-arbeit-eines-qualitaetsgutachters/, um mehr zu erfahren.

Vorteile eines guten Qualitätsmanagements

Qualitätsprüfungen zeigen an, ob ein Produkt verbessert werden muss oder nicht.

Ein Qualitätsgutachter spart Unternehmen Zeit und Geld.

Qualitätskontrollen durch einen spezialisierten Qualitätsgutachter erhalten hochwertige Produkte

