Der Nansha-Plan belebt die wissenschaftliche und technologische Innovation von GBA, Nansha aus Guangzhou ergreift die Initiative zur Entwicklung zukünftiger Industrien

Kürzlich hat der Staatsrat den Gesamtplan zur Förderung der umfassenden Zusammenarbeit zwischen Guangdong, Hongkong und Macau durch die weitere Vertiefung der Öffnung im Bezirk Nansha in Guangzhou herausgegeben (im Folgenden als Nansha -Plan bezeichnet ). Gemäß der in dem Plan erwähnten Schlüsselentwicklungsrichtung, dass Nansha versucht, eine industrielle Kooperationsbasis für wissenschaftlich-technische Innovation zu errichten, wird Nansha ein Innovationszentrum für Meereswissenschaften und -technologie in Südchina errichten und den Bau von Nansha (Guangdong, Hongkong und Macao) Pilotzone für Datendienste… Mit demNansha-Plan als Leitlinie, Nansha unternimmt alle Anstrengungen, um sci-tech-Innovationsressourcen der Greater Bay Area zu sammeln, um das „Leuchtfeuer der sci-tech-Innovation in der Bay Area zu beleuchten“, zukünftige Industrien zu entwickeln und neue zu schaffen Motor für qualitativ hochwertige Entwicklung und bringen die wissenschaftlich-technologische Innovation der Greater Bay Area auf ein höheres Niveau.

Nansha, Guangzhou

Der Nansha-Plan kommt zur richtigen Zeit und stärkt die strategische Kapazität von Nansha umfassend

Auf einer Pressekonferenz des Informationsbüros des Staatsrates am 24. Juni sagte Guo Yonghang, Sekretär des CPC Guangzhou Municipal Committee und Bürgermeister der Guangzhou Municipality, dass Nansha im geografischen Zentrum liegt, nämlich im Herzen der Greater Bay Bereich. Die Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) steht kurz vor der Eröffnung in diesem Herbst. Immer mehr berühmte Universitäten und Institutionen versammeln sich und hochwertige Bildungsressourcen wie die Affiliated High School der South China Normal University und die Zhixin High School werden hier vorgestellt. Mit zunehmender Stärke und politischer Unterstützung ist Nansha auf dem Weg, sich zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und mit den richtigen Leuten zu öffnen und zu entwickeln.

Guo Yonghang erwähnte, dass seit dem „ Outline Development Plan for the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area” veröffentlicht im Jahr 2019 vorgeschlagen, Nansha zu einer Demonstrationszone für eine umfassende Zusammenarbeit zwischen Guangdong, Hongkong und Macau auszubauen, ist Nansha in eine neue Phase mehrerer nationaler Bezeichnungen eingetreten, die sich auf die neue Zone auf staatlicher Ebene, die Pilot-Freihandelszone, bezieht , und die Demonstrationszone für umfassende Zusammenarbeit zwischen Guangdong, Hongkong und Macao. Seitdem hat Nansha seine Entwicklung erheblich beschleunigt. Im Jahr 2021 überstieg das BIP von Nansha 200 Milliarden Yuan, und über 223 Projekte wurden von Fortune Global 500-Unternehmen investiert. Die Quote der regionalen F&E-Ausgaben erreichte 3,67 %. Ein wissenschaftliches und technologisches Innovationssystem „1+1+3+N“ hat Gestalt angenommen. 749 institutionelle Neuerungen wurden vorgenommen, davon wurden 43 landesweit gefördert. Mehr als 2700 Unternehmen aus Hongkong und Macao haben sich registriert, 117 Milliarden Dollar investiert. Inzwischen haben sich nacheinander die Guangzhou Futures Exchange, das Greater-Bay Science Forum und das International Finance Forum in Nansha angesiedelt.

Laut Guo Yonghang wird Guangzhou zur Stärkung der Position der wichtigsten strategischen Plattform, die der Nansha-Plan bietet, jede Gelegenheit nutzen und der Mission der Zeit gerecht werden, indem es die Führung der Partei stärkt und dabei „die großen Interessen von China“ im Auge behält die Nation, die Partei und das Volk“ und bemüht sich um innovative, rechtzeitige und raffinierte Maßnahmen.

Nach der Veröffentlichung des Nansha-Plans äußert sich Cong Liang, stellvertretender Generaldirektor der National Development and Reform Commission und stellvertretender Direktor des Leading Group Office of the Construction of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, in einem Artikel. Er betont, dass die Unterstützung von Nansha aus Guangzhou bei der Vertiefung der umfassenden Zusammenarbeit zwischen Guangdong, Hongkong und Macao mit globaler Perspektive von großer Bedeutung ist, um die Entwicklung von Guangzhou zu fördern, die Reform und Öffnung in der Greater Bay Area voranzutreiben und zu bereichern das „ein Land, zwei Systeme“.

Wang Fuqiang, Direktor der Abteilung für regionale und industrielle Wirtschaftsforschung des China Center for International Economic Exchange, glaubt, dass Nansha aus der Perspektive der ausgewogenen Entwicklung der Greater Bay Area eine der drei wichtigsten Plattformen für die Zusammenarbeit und das Joint Venture ist Entwicklung von Guangdong, Hongkong und Macao, hat umfassende städtische Funktionen, die mehr Möglichkeiten für die Entwicklung zukünftiger Industrien bieten. Wang Fuqiang erklärt, dass gemeinsame Anstrengungen unternommen werden könnten, um moderne Industrien wie neue Energiefahrzeuge, eine große wissenschaftliche Infrastruktur, eine internationale Kooperationsplattform und eine Bildungs- / Ausbildungsindustrie mit Schwerpunkt auf der Verbesserung des Humankapitals zu kultivieren.

Genauer gesagt setzt der Nansha-Plan das Ziel, dass „bis 2025 der gemeinsame wissenschaftliche und technologische Innovationsmechanismus Guangdong-Hongkong-Macau in Nansha weiter vervollständigt, die industrielle Zusammenarbeit gestärkt und das System der regionalen Innovation und industriellen Transformation gestärkt wird wird eingeleitet“. Zu diesem Zweck ist geplant, diese Ziele zu erreichen, indem „die gemeinsame wissenschaftlich-technische Innovation zwischen Guangdong, Hongkong und Macao gefördert, große wissenschaftlich-technische Innovationsplattformen eingerichtet, High-Tech-Industrien kultiviert und internationale High-End-Talente angezogen werden“. .

Nansha, Guangzhou

Mehrere Maßnahmen ergreifen, um effektiv eine Kette von Zukunftsindustrien aufzubauen

Nansha liegt am südlichsten Ende von Guangzhou und der Mündung des Perlflusses, auch das geografische Zentrum der Great Bay Area. Es dient als wichtiger Knotenpunkt, der die Städte auf beiden Seiten der Perlflussmündung mit Hongkong und Macao verbindet. Es fungiert auch als Knotenpunkt der maritimen Seidenstraße des 21. Jahrhunderts und der Landseidenstraße. Das Schlüsselwort der Entwicklung von Nansha ist also „Ozean“.

Durch den Ozean gestärkt, konzentriert sich Nansha auf Meereswissenschaften und baut Nansha Science City mit hohem Standard. Es hat wichtige wissenschaftlich-technologische Innovationsplattformen versammelt, darunter das South China Sea Institute of Oceanology CAS, das Southern Marine Science and Engineering Guangdong Laboratory (Guangzhou) und die Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou). Weltklasse-Meereswissenschafts- und -technologieinfrastrukturen bilden Cluster, wie das Cold-Seep-Ökosystem, die extreme marine wissenschaftliche Forschungseinrichtung und das Ozeanbohrschiff.

Vom Plan geleitet, Nansha wird sich weiterhin auf den Ozean konzentrieren und versuchen, das Southern Marine Science and Engineering Guangdong Laboratory (Guangzhou) zu einem nationalen Labor auszubauen, das kontinuierlich hochwertige Meereswissenschafts- und Innovationsressourcen sammelt und eine nationale Basis für meereswissenschaftliche Kernforschung aufbaut eine Plattform für Schlüsseltechnologieforschung und -entwicklung, um ein Innovationszentrum für Meereswissenschaft und -technologie mit globalem Einfluss zu schaffen. Mit diesen Maßnahmen ist Nansha bestrebt, aufstrebende Meeresindustrien wie Meeresneuenergien, Meereselektronikinformationen und Meeresbiomedizin zu entwickeln. Nansha ist auf dem Weg, die führende Marineindustrie und die maritime Dienstleistungsindustrie zu verbessern, um zum Schrittmacher des blauen Wirtschaftsgürtels in Südchina zu werden und die Strategie für das Südchinesische Meer zu skizzieren und gleichzeitig eine Seemacht aufzubauen.

Der Nansha-Plan weist darauf hin, dass Nansha die digitale Industrie entwickeln wird, indem es den Bau des GBA-Innovationszentrums des National Next Generation Internet Engineering Center (im Folgenden als Innovationszentrum bezeichnet) beschleunigt und die Anwendung des Internetprotokolls Version 6 (IPv6 ) und die Entwicklung von Internet-Computing-Diensten der nächsten Generation.

IPv6 mit der riesigen Adressmenge ist die Grundlage für die rasante Entwicklung aufstrebender Branchen wie 5G, industrielles Internet der Dinge, Big Data, künstliche Intelligenz, Internet der Fahrzeuge und grenzüberschreitender Datenfluss. Es legt die solide Grundlage für das Internet of Everything und trägt zur Entwicklung der Smart City und der digitalen Wirtschaft in Nansha bei.

Mit Unterstützung des Innovationszentrums werden in Nansha der Aufbau der internetindustriebezogenen Infrastruktur, das technische Schema und die Forschung zu einem entsprechenden Governance-System auf der Grundlage des IPv6-Protokolls durchgeführt. Es wurde festgestellt, dass das Innovationszentrum mit Telekommunikationsbetreibern, Herstellern von Netzwerkausrüstung, Dienstanbietern für Netzwerktechnologie, Unternehmen für Endgeräteanwendungen und Cybersicherheitsunternehmen zusammenarbeitet, um die Anwendung neuer Forschungsergebnisse des Internets der nächsten Generation zu fördern. Dies zeigt einen Agglomerationseffekt in Nansha.

Laut dem Nansha District Bureau of Industry and Information Technology wird Nansha aktiv 5G-Anwendungsdemonstrationen durchführen; Verbesserung der integrierten Anwendung von „City Brain“, Umsetzung des Projekts inklusiver digitaler Technologie; wettbewerbsfähige Branchen wie künstliche Intelligenz, Big Data, Halbleiter der dritten Generation und das Internet der Dinge entwickeln. Nansha unternimmt alle Anstrengungen, um die Einrichtung des Qingsheng-Parks für Wertinnovationen mit künstlicher Intelligenz, der Dagang-Basis für fortschrittliche Fertigung und des Wanqingsha-Clusters der Halbleiterindustrie der dritten Generation zu beschleunigen. Der Umfang der Kernindustriecluster der digitalen Wirtschaft wächst weiter.

Ergreifung mehrerer Maßnahmen zur tiefgreifenden Integration wissenschaftlich – technologischer Innovationsressourcen in Guangdong, Hongkong und Macao

Der Aufbau industrieller Kooperationsbasen für wissenschaftlich-technische Innovationen ist das Hauptziel der fünf wichtigsten Entwicklungsrichtungen des Nansha-Plans . Guangdong, Hongkong und Macao sind reich an wissenschaftlich-technologischen Innovationsressourcen. Der Nansha-Plan hat viele starke Maßnahmen zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den drei Orten in der wissenschaftlich-technischen Innovation vorgeschlagen. Beispielsweise wurden Anstrengungen unternommen, um gemeinsame Bestrebungen in der Kerntechnologieforschung zwischen wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen in Guangdong, Hongkong und Macau zu fördern sowie Pilotprojekte durchzuführen, um wissenschaftlichen Forschern das Eigentum oder das langfristige Nutzungsrecht an wissenschaftlichen Erkenntnissen zu verleihen. technische Errungenschaften.

Wang Jianfan, Direktor der Haushaltsabteilung des Finanzministeriums, sagte, um die vertiefte und umfassende Zusammenarbeit zwischen Guangdong, Hongkong und Macau zu beschleunigen, habe der Nansha-Plan entsprechende Unterstützung in den Bereichen Finanzen und Steuern bereitgestellt. Beispielsweise wird klargestellt, dass die Körperschaftssteuer für Unternehmen in Sektoren, die in den Startgebieten gefördert werden, zu einem ermäßigten Satz von 15 % erhoben wird, und Einwohner von Hongkong und Macao, die in Nansha arbeiten, von dem Teil ihrer persönlichen Einkommenssteuer befreit werden die den Steuersatz von Hongkong und Macau übersteigt, um die Ansammlung von High-Tech-Unternehmen und -Talenten zu fördern. Außerdem wird die Regierung die Dauer des Verlustvortrags für wichtige Hightech-Unternehmen in Nansha weiter verlängern.

Besonders hervorzuheben ist der „15% Steuersatz“. Fang Zhou, Forschungsdirektor des Forschungszentrums „Ein Land, zwei Systeme“ in Hongkong, sagte, dass der Steuersatz sogar niedriger sei als die Körperschaftssteuer von 16,5 % in Hongkong.

Fang Zhou glaubt auch, dass einige Richtlinien vom Nansha-Plan vorgeschlagen werden Aufmerksamkeit verdienen, darunter „Unterstützung qualifizierter Private-Equity-Fonds aus Hongkong zur Beteiligung an der Finanzierung von in Hongkong finanzierten innovativen Technologieunternehmen in Nansha“, „Unterstützung der Reform der Devisenverwaltung“, „Durchführung von politischen Pilotprojekten wie Qualified Domestic Limited Partners ( QDLP) Auslandsinvestitionen“ und Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen Institutionen in Guangdong, Hongkong und Macau zur Einrichtung von Auslandsinvestitionsfonds in RMB“. Fang Zhou glaubt, dass in Zukunft neue Kanäle eingerichtet werden, um Risikokapital zu erleichtern, „global zu werden“ und „einzubringen“, wie der freie Fluss grenzüberschreitender Gelder zwischen in- und ausländischen Anleihemärkten und Investoren im Hinblick auf die Unterstützung die Entwicklung der Greater Bay Area und sci-tech Innovation in Nansha.

Li Xiaolin, stellvertretender Direktor des dritten Büros für regionale Angelegenheiten des Instituts für Raumplanung und regionale Wirtschaft der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission PRC, sagte: „Mit der Unterstützung von Guangzhou ist Nansha reich an wissenschaftlich-technischen Innovationsressourcen und wird stark von der Fertigungsindustrie unterstützt . Alle diese wichtigen Maßnahmen werden auf der Grundlage der industriellen Grundlage und Vorteile von Nansha vorgeschlagen.“

Was können wir tun, um von Hongkong zu profitieren? Wang Fuqiang glaubt, dass Nansha seine Industrien aktiv an den wettbewerbsfähigen Hongkongs ausrichten kann, wie Biotechnologie, künstliche Intelligenz, Smart City und Finanztechnologie usw., und sich zu einem wichtigen Unterstützungsbereich für die Reindustrialisierung Hongkongs entwickeln kann.

Darüber hinaus hielt er den im Nansha-Plan vorgeschlagenen „Aufbau wettbewerbsfähiger Pilotstützpunkte und Anwendungsförderungsstützpunkte“ hoch . Seiner Ansicht nach wird das in der Greater Bay Area errichtete International Scientific and Technological Innovation Center Probleme lösen, die die Kommerzialisierung und Industrialisierung wissenschaftlicher und technologischer Errungenschaften behindern, was der Entwicklung von Nnasha entspricht. Wang Fuqiang glaubt auch, dass Nansha im Laufe der Zeit zu einer Pilotanlage für neue Industrien und zu einer Brutstätte für die Kultivierung neuer Industrieformen in der Greater Bay Area werden wird, was es Nansha erleichtern wird, als Innovationsleuchtturm der Bay Area und der USA zu wachsen Pionier einer neuen Runde der Industriereform.