Die Change Management Beratung – ihr Optimierer der Organisationsentwicklung

Viele, gerade große Unternehmen, verlieren schnell den persönlichen Bezug zu ihren Mitarbeitern und laufen Gefahr, dass sich die Unternehmensziele von den persönlichen Zielen der Mitarbeiter unterscheiden. Um solche Differenzen zu vermeiden, ist es unerlässlich, die Zusammenarbeit regelmäßig zu reflektieren, um Unstimmigkeiten frühzeitig aus der Welt zu schaffen. Eine Management Beratung wie die Change Corporation München und Hamburg hat aus den Eindrücken und Erfahrungen vieler verschiedener Unternehmen gelernt, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss, um ein Unternehmen effizienter und mitarbeiterfreundlicher zu gestalten. Nach einer Analyse der Unternehmensstruktur werden Handlungsalternativen bereitgestellt, die durch die Unternehmensführung ausgeführt werden können, um die Zusammenarbeit und das generelle Management zu optimieren.

Was macht eine Change Management Beratung?

Zuerst wird der aktuelle Ist-Zustand der Organisation und des Teams betrachtet. Durch Mitarbeiterbefragungen, meist in Form von Interviews, werden die benötigten Ressourcen und Kompetenzen erfragt, aus welchen dann mögliche Entwicklungspotenziale abgeleitet werden. Diese Entwicklungspotenziale bilden den Grundstein einer Optimierung der Organisationsentwicklung.

Change Management Coaching, die hybride Organisationsentwicklung

Neben der Möglichkeit einer Analyse, die die Schwachstellen im Management aufdecken soll, gibt es die Alternative eines Management-Coaches, der regelmäßig Hilfestellungen in Form von Meetings für das Unternehmen bereitstellt. Der Vorteil bei dieser hybriden Organisationsentwicklung liegt darin, dass sich das Unternehmen an wandelnde Strukturen, sich ändernde Kundenwünsche und fluktuierende Mitarbeiterzahlen anpassen kann. Mängel im Bereich von ineffizienter Kommunikation oder nicht zielgerichteter Zusammenarbeit werden so schnell behoben.

Was zeichnet die Change Corporation München und Hamburg aus?

Durch eine Ausrichtung der Personalarbeit auf eine humanistische Grundlage werden Eigenschaften wie Loyalität und Vertrauen gefördert, welche für ein erfolgreiches Unternehmen unerlässlich sind. Des Weiteren liegen Kernkompetenzen in den Bereichen ressourcenorientierte Gesprächsführung, Change-Design, Hypothesenbildung, sowie systemische Organisationsentwicklung, Change-Management und Konzeption vor.

Durch die Vielzahl an Kernkompetenzen, kombiniert mit Erfahrungen in verschiedenen Bereichen des Managements, ist die Change Corporation München und Hamburg zu einem starken Ansprechpartner im Bereich Organisationsentwicklung herangewachsen.

