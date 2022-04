Die Geschichte von VOOPOO und Spark Your Life

Am 11. April 2022, VOOPOO sein jährliches Produkt, den ARGUS GT 2, vor. Mit seiner 200W hohe Leistung konstante Ausgabe, IP68 Bewertung und Vulkankrater Design, bringt ARGUS GT 2 eine innovative Erfahrung für Benutzer weltweit.

Everest, CEO von VOOPOO, sagte: “VOOPOO ist ein Vorreiter in Sachen Innovation und experimentiert mit neuen Technologien. Wir glauben, dass der neue ARGUS GT 2 unseren Kunden ein neues High-End-Erlebnis bieten wird.”

Ob es sich um den Erfinder des 0,025s-Zündungsrekords, den Entdecker der GENE-Chiptechnologie oder den Disruptor der PNP/TPP/ITO-Zerstäubungsplattform handelt, VOOPOO ist eher ein Träumer mit der Idee, “die Welt zu verändern und die Zukunft zu stören”, der dem angeborenen und furchtlosen Innovationsgen anhängt. VOOPOO hat sich dem Ziel verschrieben, die traditionellen Grenzen zu durchbrechen und unendliche Möglichkeiten zu schaffen, die den Benutzern, der Industrie und der Welt gehören.

Die Geburt von VOOPOO

Im Jahr 2014, als die Branche der elektronischen Zerstäubung nahezu still war, stiegen Scott und Everest, die Gründer von VOOPOO, mit ihrem scharfen Blick für den Markt tief in die Chipindustrie ein und gründeten gemeinsam ICCPP (die Muttergesellschaft von VOOPOO), um mit GENE-Chips Chiptechnologielösungen für die Branche der elektronischen Zerstäubung anzubieten.

Als wir damals im Ausland arbeiteten, stellten wir fest, dass die internationalen Kunden den “Chip” nicht erkannten, weil es sich nicht um ein Endprodukt handelte, das den Verbraucher direkt erreichen konnte. Obwohl die Leistung der GENE-Chips optimiert wurde, fehlten andere Designaspekte des Produkts des Dienstanbieters, wie z. B. Prozess und Design, was letztendlich dazu führte, dass der Nutzer kein Qualitätsprodukt erhielt. Vor diesem Hintergrund war ICCPP der Ansicht, dass das ultimative Ziel darin besteht, den Kunden und den Nutzern ein gutes Erlebnis zu bieten, und begann, über eine Umgestaltung seiner Produktmarke nachzudenken.

Im Jahr 2017 trafen Scott und Everest erneut die großartige Entscheidung, das Unternehmen global auszurichten, indem sie ein neues Markenlogo – VOOPOO – kreierten und das Produkt schließlich als VOOPOO brandmarkten. Mit den drei leicht auszusprechenden, weltweiten Buchstaben “V”, “P” und “O” führen sie den vom Gründer propagierten Geist der “weltbewegenden Innovation” fort.

Der Anfangsbuchstabe “V” steht für “Victory”, was bedeutet, dass VOOPOO auf technologische Innovation setzt, um die gesunde Entwicklung der Branche anzuführen und die Ergebnisse der Innovation durch seine Produkte mit den Benutzern zu teilen. Der Buchstabe “P” steht für “Produce”, d.h. Kreativität, die die Markenpersönlichkeit von VOOPOO ausmacht. VOOPOO steht für eine positive und unermüdliche Einstellung zum Leben. Um die Attribute der Zerstäubungsindustrie widerzuspiegeln, hat VOOPOO ein originelles künstlerisches Design für die beiden Buchstaben “O” geschaffen, die eine unendliche Figur bilden, die der Form ähnelt, die der Benutzer beim Verschlucken von Vape in der Luft bildet, aber auch mit einem originellen Design, das reich an Symmetrie ist und die unendlichen Möglichkeiten und die zukünftige Schöpfung von VOOPOO unterstreicht.

Wie der VOOPOO-Slogan – SPARK YOUR LIFE – bedeutet, unendliche Möglichkeiten zu schaffen, was auch das Unendlichkeitssymbol im Logo ergänzt. VOOPOO hofft, der Welt nicht nur Produkte zu bringen, sondern auch den Geist und den Traum, unendliche Möglichkeiten zu erforschen, die sogenannten Zwänge und Fesseln zu durchbrechen und mehr schöne Möglichkeiten in das Leben eines jeden zu bringen.

Träume – mit Technologie unendliche Möglichkeiten schaffen

Chip und Zerstäubung, die zwei Räder von VOOPOO laufen gleichzeitig

Innovationen im Bereich der Nutzererfahrung haben die Branche in das “Zeitalter der technologischen Innovation” geführt, das zunehmend die Integration von Chips und Zerstäubungstechnologie erfordert.

VOOPOO hat diese Chance wieder einmal mit viel Fingerspitzengefühl ergriffen.

Bereits seit 2014 engagiert sich VOOPOO intensiv im Bereich der Chiptechnologie und hat die einzige globale strategische Partnerschaft mit GENE, einem High-End-Chipunternehmen in den Vereinigten Staaten, geschlossen, um die Chiptechnologie der GENE Inside-Serie kreativ zu gestalten und weiterhin ein besseres Zerstäubungserlebnis für Nutzer auf der ganzen Welt zu schaffen. Nach jahrelanger Praxis verfügt VOOPOO über die Stärke des industriellen Weitblicks in der Chipentwicklung.

Als Innovator in der Entwicklung der Chiptechnologie für die elektronische Zerstäubung hat sich VOOPOO der Entwicklung innovativer Technologien verschrieben, mit denen sich mehrere Analysen in den Bereichen Leistungsregulierung, Moduswechsel, Energiemanagement, Temperaturkontrolle und anderen Funktionen durchführen lassen. Nach Jahren der Chip-Technologie und Produkt-Iterationen hat VOOPOO eine Reihe von Chips wie GENE.Fan, GENE.Fit, GENE.Pod, GENE.Trio, GENE.AI und GENE.TT entwickelt und damit ein vollständiges und ausgereiftes System der Chip-Technologie-Entwicklung geschaffen.

Das Konzept des Platforming ist eine große Errungenschaft im Bereich der Chips und ein Sprung nach vorne in der ökologischen Zerstäubungsplattform von VOOPOO, die die TPP-, PNP- und ITO-Zerstäubungsplattform umfasst. Durch das Erreichen einer hohen Leistung Erfahrung, mehrere kompatible Zerstäubung Erfahrung, die ultimative reiche Geschmackserlebnis, bietet es den Nutzern mit einer Vielzahl von Geschmack Exploration. Es erfüllt die Bedürfnisse der Benutzer der Beschäftigung Zerstäuber, Spule von verschiedenen Plattformen nach Belieben, ohne die Verwendung eines bestimmten Zerstäuber, damit die Benutzer zu einer niedrigeren Gesamtkosten, eine reichere und vielfältigere Erfahrung zu erreichen. VOOPOOs innovative ökologische PNP/TPP/ITO-Universalzerstäubungsplattform hat sich in der Branche zum neuen technischen Maßstab für Zerstäubungsplattformen entwickelt.

Ein globaler Technologie-Innovator

VOOPOO hat eine weltweite Präsenz

VOOPOO wurde 2017 gegründet und ist eine VAPE-Technologie-Marke, die Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Markenbetrieb integriert. Das Unternehmen ist in mehr als 70 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt tätig, darunter Nordamerika, Europa und der asiatisch-pazifische Raum, mit sechs Niederlassungen auf der ganzen Welt, die sich auf eine intensive lokale Tätigkeit in den USA, Großbritannien, Indonesien, Kanada und anderen Ländern und Regionen konzentrieren und eine Abdeckung von 100.000 Offline-Verkaufsstellen weltweit erreichen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, den Nutzern weltweit innovative, hochwertige und abwechslungsreiche Produkterfahrungen zu bieten.

VOOPOO ist im Bereich der elektronischen Zerstäubung angesiedelt, geht aber über die elektronische Zerstäubung hinaus, diversifiziert sein Geschäft, stellt ständig neue Systeme in Frage und ist ein “innovatives Unternehmen”, das “andere nicht gemacht haben”. Der Slogan von VOOPOO besagt, dass es keine Grenzen gibt, dass wir unbegrenzte Möglichkeiten und ein besseres Leben für die Nutzer schaffen, dass wir eine nachhaltige Geschäftsentwicklung für die Industrie ermöglichen und dass wir mehr positive Werte für die Welt schaffen.

