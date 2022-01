Die Kryptoplattform BNBMeta stellt die Erste Community-gesteuerte Plattform zur Monetarisierung von Ländern und Metaverse-Erfahrungen vor

BNBMeta ist eine Krypto-Plattform der nächsten Generation, die eine Community-gesteuerte Plattform für die Monetarisierung von Land/Assets und Metaverse-Erfahrung auf der Binance Smart Chain entwickelt hat.

Januar 2022: Eine neuartige Krypto-Plattform steht in den Startlöchern, um eine neue Welle in der Krypto-Szene zu starten. Unter dem Namen “BNBMeta” startet das Portal die allererste Community-gesteuerte Plattform für die Monetarisierung von Land/Assets und Metaverse-Erfahrung auf der Binance Smart Chain. BNBMeta wird bald seine Whitelisted IDO Presale oder PinkSale in diesem Monat haben.

$BNBMETA ist der native Token von BNBMeta. Der Token wird auf Pancakeswap eingeführt.

In einem exklusiven Interview teilte der führende Sprecher von BNBMeta mit, dass der kommende Vorverkauf für den 22. Januar 2022, 13:00 Uhr (UTC) geplant ist.

Der Hard Cap beträgt 600 BNB.

Beitrag: 0,3 – 2 BNB

“Wir freuen uns, euch allen mitzuteilen, dass wir bald die erste Runde unseres Vorverkaufs oder Pink Sale am Ende dieses Monats haben werden. Wir bieten derzeit nur 50 begrenzte Whitelist-Plätze an – also beeilt euch bitte, um euch für den Verkauf zu registrieren und informiert auch eure Freunde”, sagte der Sprecher von BNBMeta.

BNBMeta ist ein visionäres und ehrgeiziges Projekt, das durch eine lange Liste von innovativen Funktionen unterstützt wird.

Innovativ Auto-buyback Funktion

Eine eingebaute Smart-Contract-Funktion, Auto-Buyback, wurde entwickelt, um automatisch verschiedene Beträge von $BNBMETA zurückzukaufen, wenn jemand seine Token verkauft. Der Prozess wird dazu beitragen, die Token-Preise zu stabilisieren, was den Anlegern letztendlich mehr nützen wird als manuelle Rückkäufe.

SAFU HOLDers Choice

Der anfängliche Liquiditätspool des Tokens ist unter PinkSale für 12 Monate gesperrt. Die Plattform wird ihren Vertrag kurz vor dem Start des Vorverkaufs von einem führenden Smart-Contract-Prüfungsunternehmen unabhängig prüfen lassen. Die Plattform verfügt auch über ein KYC-Zertifikat. Außerdem hat BNBMeta offiziell angekündigt, keinen Privatverkauf durchzuführen.

Fortschrittliche Gestaltung von Antidumpingverträgen

Der Sprecher teilte mit, dass die Verkaufssteuer auf $BNBMETA höher ist als die Kaufsteuer. Infolgedessen erhalten die Nutzer bei jeder Transaktion Überlegungen und profitieren vor allem in Zeiten mit hohem Volumen und hoher Volatilität. Dieses Verfahren erleichtert die Strategie der “Diamantenen Hand” und ermöglicht es der Plattform, langfristige Investoren anzuziehen.

Für CZ reservierte Wertmarken

10% $BNBMETA-Token wurden für Binance CEO CZ und sein Team reserviert. Die reservierten Token werden als Anreiz für das Binance-Team verwendet, das als Projektberater am BNBMeta-Projekt teilnehmen wird. Sollte es keine Partnerschaft geben, werden die gesperrten Token verbrannt.

Utility-Token für das Metaverse-Ökosystem

Der $BNBMETA-Token ist ein Utility-Token. Er kann verwendet werden, um Ländereien, NFT-Gegenstände, Charaktere und mehr zu kaufen oder zu verkaufen. Der Token kann auch verwendet werden, um verschiedene DeFi-Anwendungen wie Darlehen oder Einsätze zu unterstützen. Das BNBMeta-Entwicklungsteam entwickelt in den kommenden Monaten weitere Anwendungsfälle, um den inneren Wert von $BNBMETA zu erhöhen.

Riesige Allokation für Marketing

Die BNBMeta-Plattform hat etwa 5 % ihres Tokens für digitale Marketingkampagnen reserviert. Darüber hinaus werden 4 % jeder $BNBMETA-Transaktion direkt für Marketingaktivitäten verwendet.

“Wir investieren viel in Marketing und Werbung, um den Bekanntheitsgrad der Marke zu erhöhen und neue Investoren zu gewinnen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://bnbmeta.net oder im Telegrammkanal https://t.me/bnbmeta