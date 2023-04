Die Online-Druckerei CHROMA kommt auf den deutschen Markt!

In Deutschland gibt es eine Vielzahl von Druckerzeugnissen, die von Unternehmen und Privatpersonen genutzt werden. Zu den beliebtesten Drucksachen gehören Visitenkarten, Flyer und Kataloge. Es ist wichtig, sich die Auswirkungen des Druckens auf die Umwelt bewusst zu machen.

Die Druckindustrie trägt erheblich zum CO2-Fußabdruck bei, da die meisten Druckprozesse auf Druckfarben und Energie aus fossilen Brennstoffen basieren. Aber ist das notwendig? Die Druckerei Chroma beweist, dass es nicht so sein muss!

Es gibt Möglichkeiten, den Druckprozess ökologischer zu gestalten. Chroma ist ein Unternehmen, das auf umweltfreundliche Drucklösungen setzt. Mit Sojatinte und japanischer UV-Technologie bietet Chroma eine ökologische Alternative zu herkömmlichen Druckverfahren. Durch den Einsatz dieser Technologie können der CO2-Fußabdruck und die Umweltauswirkungen von Druckerzeugnissen reduziert werden. Die Druckerei recycelt auch Abfälle und Chemikalien und verwendet umweltfreundliches Papier.

Neben modernen Technologien bietet die Online-Druckerei Chroma schnelle Lieferung und hohe Qualität. Sie strebt eine effiziente und professionelle Zusammenarbeit und Projektabwicklung an. Chroma ist davon überzeugt, dass es möglich ist, die besten Kompetenzen einer Druckerei mit den Annehmlichkeiten des Internets zu verbinden. Sie können Ihre Druckprodukte bequem von zu Hause aus bestellen und geliefert bekommen.

Die Online-Druckerei bietet eine breite Palette an Druckerzeugnissen, darunter Visitenkarten, Flyer, Kataloge, Poster und vieles mehr, die in tausenden von Konfigurationen individuell gestaltet werden können. Das Besondere an Chroma ist der benutzerfreundliche Konfigurator, mit dem Kunden ihr eigenes Budget eingeben und sofort den Wert der Bestellung berechnen können. Dadurch wird der Bestellvorgang bei Sonderanfertigungen erheblich beschleunigt.

Bei Interesse besuchen Sie die Website von Chroma: chromadruckerei.de

