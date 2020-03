Die verschiedenen Fähigkeiten, die einen Restaurantleiter ausmachen

Wer sich schon in jungen Jahren in seiner Ausbildungszeit für die Atmosphäre und das besondere Flair der Gastronomie in allen Bereichen interessiert hat, kann sich vielen Herausforderungen in diesem Metier stellen. Vom Praktikum und Tellerwäscher zum Restaurantleiter. Möglich ist alles und wer sich dazu noch selbstständig machen möchte, muss sich nicht nur ein dickes Fell anlegen, sondern auch Durchhaltevermögen und eine große Portion Selbstbewusstsein an den Tag legen. Was genau man als Leiter eines Restaurant benötigt, wird hier einmal ausgiebig aufgeführt und erklärt.

Die persönlichen Fähigkeiten

Desto größer das Selbstbewusstsein ist, umso größer auch die Chance das instinktiv Richtige zu tun. Denn grundlegend ist man in seinem Beruf am Ende nur dann erfolgreich, wenn man ihn auch gerne und mit einer großen Portion Leidenschaft ausübt. Die persönlichen Eigenschaften und auch Bedürfnisse spielen zudem ebenfalls einen nicht ganz unwichtige Rolle. Warum möchte ich ein Restaurant leiten? Sich der Gefahr und dem Risiko einer möglichen Selbstständigkeit zu stellen und immer die Angst des Scheiterns im Nacken. Die notwendigen Skills, die man mitbringen sollte, um ein Restaurant auch tatsächlich souverän führen und leiten zu können, sind mit am wichtigsten. Denn ohne eine Portion Erfahrung in dieser Branche läuft man ganz schnell auf Grund und die Pleite steht vor der Türe. Hier ist ein gewisser Erfahrungsschatz, den man sich im Laufe seines beruflichen Werdegangs aneignet sehr vorteilhaft. Und dieser Umstand kann auch mitunter den Erfolg der Selbstständigkeit untermauern und stützen.

Durchhaltevermögen und Biss

Die Leidenschaft für die Gastronomie muss schon vorhanden sein. Auch die Bereitschaft dazu, immer wieder zu nicht wirklich ansprechenden Arbeitszeiten an Bord zu sein und die Führungsrolle immer wieder aufs Neue gegenüber den Angestellten und Mitarbeitern womöglich zu beweisen. Da kann es dann auch schon einmal vorkommen, dass die Gäste bis in die Nacht am Tisch sitzen und der letzte, der das Licht ausmacht ist meist der Leiter des Ladens. Mit Biss und Durchhaltevermögen kann man auch als Ungeübter in dieser Position den Laden schmeißen und zum Positiven mutieren zu lassen und mit guten Jahresabschlüssen und neue Jahr starten lassen. Führung und Leitung bedeutet auch immer ein gutes Händchen für die Angestellten zu haben. Denn das Team kann nur als Team perfekt zusammen agieren und zu Eins werden, wenn alle Hand in Hand arbeiten können. Mitarbeitergespräche zu führen, Positionen zu verteilen und optimal zu besetzen und auch immer ein offenes Ohr für die Probleme und Sorgen der Mitarbeiter auseinandersetzen zu könne. Delegieren und denn alle Bedürfnisse der Mitarbeiter dabei zu berücksichtigen. Das ist es, was für ein gutes Arbeitsklima innerhalb eines Betriebes und ganz besonders in der Gastronomie letztlich ausmacht. Desto besser und intensiver alle an einem Strang ziehen, umso besser. Und damit das auch gelingt, ist der Leiter der Gastronomie in der Pflicht.



