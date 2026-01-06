Dr.Coffee schließt seine starke Präsenz auf der HOTELEX Shenzhen 2025 ab

Die HOTELEX Shenzhen 2025 fand vom 16. bis 18. Dezember im Shenzhen World Exhibition & Convention Center erfolgreich statt und brachte wichtige Akteure der globalen Hotel- und Gastronomiebranche zusammen.

Als professionelle Marke, die sich auf vollautomatische Kaffeelösungen spezialisiert hat, präsentierte Dr.Coffee fast 20 Maschinen aus drei Kernproduktlinien: Coffee Shop, CVS & HoReCa (Convenience Stores und Hotel & Catering) sowie OCS (Office Coffee Service). Zusammen mit mehr als 2.500 Ausstellern knüpfte Dr.Coffee Kontakte zu Branchenpartnern und Kunden aus China und dem Ausland und präsentierte End-to-End-Kaffeelösungen, die auf verschiedene kommerzielle Szenarien zugeschnitten sind.

Drei Produktlinien für reale Geschäftsszenarien

Während der Messe demonstrierte Dr.Coffee, wie seine vollautomatischen Kaffeemaschinen die praktischen Herausforderungen verschiedener Geschäftsformate bewältigen. Die Produkte wurden für spezifische Anwendungsszenarien und betriebliche Anforderungen entwickelt und zeichneten sich durch ihre Zuverlässigkeit, Leistung und Konsistenz aus, was großes Interesse bei Fachbesuchern und Einkäufern weckte.

Coffee Shop-Serie – Castle

Castle wurde speziell für Spezialitätencafés entwickelt und kombiniert ein raffiniertes, klassisches Erscheinungsbild mit einer Leistung auf gewerblichem Niveau. Die Maschine ist mit einem in der Schweiz hergestellten Metall-Flachmahlwerk und einem System mit drei Bohnenbehältern ausgestattet, sodass Betreiber mehrere Kaffeebohnenoptionen gleichzeitig mit unabhängiger Mahlung verwenden können. Castle verfügt über das Hochdruck-Brühsystem der vierten Generation von Dr.Coffee, gepaart mit einer fortschrittlichen Milchschaumtechnologie, die eine präzise Einstellung des Schaumanteils von 0 bis 80 Prozent ermöglicht. Ob für heiße oder kalte Milchgetränke – die Maschine liefert eine cremige, dichte und stabile Schaumtextur. Mit einer täglichen Ausgabekapazität von bis zu 300 Tassen reproduziert Castle das Geschmacksprofil von handgefertigtem Spezialitätenkaffee und verbessert gleichzeitig die Serviceeffizienz erheblich und reduziert die Abhängigkeit von Arbeitskräften. Damit ist sie die ideale Lösung für High-End-Cafés, die sowohl Qualität als auch Skalierbarkeit suchen.

Coffee Shop Series – D30

Die D30 wurde für moderne Café-Betriebe entwickelt und eignet sich besonders für Ketten und zeitgemäße Getränkekonzepte, die sowohl Schnelligkeit als auch Konsistenz erfordern. Die proprietäre wasserlose Milchschaumtechnologie erzeugt eine feine, gleichmäßige Schaumschicht, die einen charakteristischen „goldenen Ring” auf der Kaffeeoberfläche bildet und die optische Präsentation verbessert. In Kombination mit dem SP40-Sirupsystem ermöglicht die D30 das Umschalten zwischen vier Geschmacksprofilen per Knopfdruck und unterstützt so die Flexibilität der Speisekarte bei minimaler Komplexität im Betrieb. Ein voreingestelltes Menü mit 27 Getränken deckt alle gängigen Café-Angebote ab, darunter Latte, Cappuccino und Eiskaffee. Ausgestattet mit einer automatischen Umschaltung zwischen zwei Milchquellen und einem 1,2-Liter-Doppelboilersystem ermöglicht die D30 die gleichzeitige Extraktion und das Aufschäumen von Milch. Mit einer Ausgabekapazität von bis zu 140 Tassen pro Stunde eignet sie sich gut für die Bewältigung der Spitzenauslastung in stark frequentierten Café-Ketten.

Convenience Stores & Hotel Catering Series – Coffee Express

Coffee Express wurde für den Dauerbetrieb und eine stabile Leistung entwickelt und verfügt über ein Doppelboilersystem in Kombination mit zwei Mahlwerken und langlebigen Keramik-Flachmahlwerken für bis zu 500 Kilogramm. Diese Konfiguration ermöglicht eine konstante Leistung von 100 Tassen pro Stunde, wobei die empfohlene Tageskapazität bei bis zu 200 Tassen liegt. Die Maschine ermöglicht ein flexibles Umschalten zwischen zwei Milchquellen und ist mit unabhängigen Dampf- und Heißwasserlanzen ausgestattet, um eine individuelle Zubereitung von Getränken zu ermöglichen. Ein intelligentes, vollautomatisches Reinigungssystem reduziert den manuellen Wartungsaufwand erheblich. Darüber hinaus integriert Coffee Express eine IoT-fähige mobile Zahlungsfunktion und unterstützt so einen standardisierten Betrieb und eine zentralisierte Verwaltung in Ketten- und Gastronomiebetrieben. Das Ergebnis ist ein praktisches Gleichgewicht zwischen Effizienz, Flexibilität und Bedienkomfort.

Bürokaffee-Serie – F16

Die F16 wurde für Büroumgebungen mit konzentrierten Nutzungsmustern entwickelt und basiert auf zwei wesentlichen Vorteilen: Vielseitigkeit bei heißen und kalten Getränken und geringer Wartungsaufwand. Dank ihres Dual-Heizsystems können Kaffeeextraktion und Milchzubereitung parallel erfolgen, was einen schnellen Service während der Stoßzeiten im Büro gewährleistet. Ein 8-Liter-Wassertank mit hoher Kapazität und ein 1.000-Gramm-Bohnenbehälter sind auf den täglichen Verbrauch in mittleren bis großen Büros ausgelegt. Die verbesserten 64-mm-Keramikmahlwerke sorgen für eine stabile Mahlleistung und verlängern gleichzeitig die Lebensdauer der Komponenten. Die F16 verfügt über eine Touchscreen-Temperaturregelung zur individuellen Geschmacksanpassung, während der abnehmbare Bohnenbehälter einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Kaffeesorten ermöglicht. Ihr kompaktes, leichtes Design ermöglicht eine flexible Platzierung, und die entkalkungsfreie Konstruktion des Boilers senkt die langfristigen Wartungskosten erheblich, was die F16 zu einer idealen Lösung für hochwertige Bürogebäude und Unternehmenszentralen macht.

Full-Chain-Services verdienen Marktanerkennung

Technologische Kompetenz in der praktischen Anwendung

Während der gesamten Messe begeisterte Dr.Coffee die Besucher mit einem lösungsorientierten Serviceansatz. Das Team vor Ort lieferte maßgeschneiderte Vorschläge auf der Grundlage spezifischer betrieblicher Anforderungen, darunter Produktvorführungen, szenariobasierte Anwendungsempfehlungen, Zutatenabstimmung, Inbetriebnahme der Geräte und Support nach der Installation. Dieses strukturierte End-to-End-Servicesystem ermöglichte es den Besuchern, die technische Stärke und die wirtschaftliche Rentabilität der Marke schnell zu beurteilen, und mehrere Kunden bekundeten nach einer praktischen Bewertung ihre Kooperationsabsichten.

Mit seiner langjährigen Spezialisierung im Bereich vollautomatischer Kaffeemaschinen hat Dr.Coffee durch die kontinuierliche Integration von IoT-Technologie, intelligenten Reinigungssystemen und mobilen Zahlungsfunktionen in seine Lösungen eine starke Position in der Branche aufgebaut. Diese Fähigkeiten unterstützen Kunden dabei, ihre Betriebskosten zu senken und gleichzeitig die Effizienz und Standardisierung in verschiedenen Geschäftsformaten zu verbessern. Über die Präsentation seines gesamten Produktportfolios für alle wichtigen Anwendungsszenarien hinaus bot die Messe Dr.Coffee auch wertvolle Gelegenheiten für einen intensiven Austausch mit Branchenpartnern. Die aus diesen Gesprächen gewonnenen Erkenntnisse ermöglichten es der Marke, die sich wandelnden Marktanforderungen genauer zu identifizieren und eine solide Grundlage für nachfolgende Produktverbesserungen und Serviceoptimierungen zu schaffen.

Mit Blick auf die Zukunft wird Dr.Coffee sich weiterhin auf die Bedürfnisse seiner Kunden konzentrieren, wobei technologische Innovationen als Hauptantriebskraft für die Entwicklung dienen. Durch die Umsetzung von Branchenkenntnissen in konkrete Produktverbesserungen und die weitere Stärkung seines Service-Ökosystems möchte das Unternehmen eng mit globalen Partnern zusammenarbeiten, um ein effizienteres und nachhaltigeres Wachstum in der gesamten Kaffeeindustrie zu fördern.