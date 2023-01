Dr. Kristen Schilt: Geschlechtsspezifische Flecken & die Ergebnisse auf Transgender Individuen

TL; DR: nicht jeder tatsächlich gewidmet die maximale Menge von Zeit für Sie die Beharrlichkeit der geschlechtsspezifischen Ungleichheit während des Ungleichheit und durch einfache Tipps zu Ideen, wie man genau Tipps gibt, wie man damit umgeht und was man kann generieren sozial modifizieren, und Soziologie wurde die wichtigste akademische Disziplin, die ich bemerkte als Angebot einen Weg zu, wie Aktivitäten Teams und Gemeinschaft Toiletten.

Wie kann wir das Geschlecht „tun“, und wie werden wir identifizieren Geschlecht?

Veröffentlicht in Tagebuch Geschlecht und Kultur, „Durchführen Geschlecht, Identifizieren Geschlecht: Transgender Personen, Geschlechterpanik und auch das Reparatur mit das Geschlecht / Geschlecht / Sexualität Programm, „ein Bericht Schilt schrieb zusammen mit Professor Laurel Westbrook, von large Valley Landkreis Universität, über Opposition Transgender Menschen in geschlechtsgetrennte Räume einbeziehen.

„Wir haben uns angesehen, wie Menschen überprüft wurden, wenn Personen dazu neigen, gegen Transgender zu sein|Individuen|Leute|Männer und Frauen} Betreten dieser geschlechtsgetrennten Räume, Was sind die Argumente sie benutzen? Was kann wir lernen diesen größeren sozialen Widerstand ? “ Schilt sagte.

Verwenden eines Materials Analyse von Zeitung Diskurs, einschließlich Anweisungen wie „die besten Wege dazu wirklich wissen das ist geht in die Toilette? “ Schilt und Westbrook die Fähigkeit viel besser zu verstehen Überzeugungen über was macht jemand ein Mann oder eine Frau.

„einmal wir Sport Fall angesehen haben|neben der Badezimmer Situation, es gab viel mehr Erfolg bei der Beruhigung kultureller Sorgen um Transgender Menschen auf Aktivitäten Gruppen, und das ist größtenteils da es Pläne in Position wollen das Transgender Menschen sind planen sich beteiligen an Sport Gruppen sind welche sind Geschlecht getrennt sein, sie sollten wirklich besonders Vorschriften durch was ihr Körper aussehen kann und welchen Arten von Körperhormonen sie müssen nehmen, „Schilt erwähnte.

Per Schilt und Westbrook, mit Richtlinien wie diesen wirft Individuen Integration Transgender Männer und Frauen in geschlechtsgetrennte Orte entspannt, trotzdem wann es gibt einen Mangel an Richtlinien, sie tendieren werden nervös zu werden.

„innerhalb der Badezimmer Instanz ansehen, es gibt kein Anforderungen. Sie finden normalerweise Transgender gesetzliche Rechte Kosten die es Transgender Einzelpersonen vielleicht nicht Gesicht Diskriminierung in Beschäftigung, Wohnen oder Gemeinschaft Zimmer, folglich sie können Toilette dieser Option, dort is no Kriterien für wer zählt als Transgender Person oder das was Sie zu tun haben Ihren Körper beziehen}, „sagte Schilt erwähnt.

Schilt und Westbrooks Haupt Argument die Tatsache ist, dass Bedingungen wie z dies setzt Vorschriften auf was Arten von Körpern werden betrachtet akzeptabel.

„Es Erzeugt riesiger finanzieller Last. Hormone und Verfahren sind eine monetäre Belastung für Einzelpersonen „, sagte Schilt. „viele es [das studieren] geht es hauptsächlich um Ändern Ideen über Sex und Sexualität zusätzlich das {Menschen, die|diejenigen, die|Personen, die|sich dem widersetzen, die wollen bleiben gesichert an â € žNein, es gibt Menschen nur. Männer müssen einigen Arten von Figuren. Frauen muss einigen Arten von Figuren, und wir benötigen regulieren. ‚“

Opposition {als ein Weg, um|um persönliche Veränderung zu erreichen

Während Schilt ist, ist innerhalb der Anfangsphasen des Durchführens eines Follow-up Lernen das aussieht mehr genau während der Opposition von Transgender {Kinder|Kinder|Jugendliche|Kleinkinder|Kleinkinder|in der Schule, Allround Einfluss, die sie wünscht zu produzieren mit ihr studien sind coachen und beginnen a Konversation, speziell vom pol Eisbildung Stufe.

„zweifellos ich hoffe Leute {machen|erzeugen|produzieren|diese Arten von Plänen denken es durch aber auch nur bieten Menschen ein substanzielleres Wissen über Verständnis hinter diesem Widerstand, wann Männer und Frauen Zustand â € ˜ I. nicht wünsche Transgender Einzelpersonen nutzen my Badezimmer, ‚genau was macht das bedeutet für Einzelpersonen sowie wie werden wir beschreiben Dies in einem Moment in der Zeit wo war eindeutig ein riesiger move? “ sie sagte. „Die Akzeptanz von Transgender Individuen tatsächlich Verschiebung allgemein in Gesellschaft, das ist fantastisch, aber als Ergebnis dieser Verschiebung Sie machen sich auf den Weg bleiben genau gleich. „

Um mehr über Dr. Kristen Schilt und ihre innovativen Arbeit, gehen Sie zu uchicago.edu.

