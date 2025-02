DSbV-Spielbanken 2024: Zuwachs von 6,6 Prozent auf 729,3 Mio. Euro Bruttospielertrag bedeutet neues All Time High

Kerstin Kosanke

Bilanz 2024 – Deutsche Spielbanken gesamt: 1,4 Mrd. Euro BSE und 7,4 Mio. Gäste



Die im Branchenverband DSbV organisierten öffentlich-rechtlichen Spielbanken sowie die zum Verband gehörige Merkur Group in Nordrhein Westfalen erreichten 2024 einen Bruttospielertrag (BSE, Einnahmen minus ausgezahlte Gewinne) von 729,3 Mio. Euro (2023: 684,5 Mio. Euro). 2024 begrüßten die DSbV-Mitglieder 3.776.855 Gäste, 2023 waren es 3.462.618 (+9 Prozent).

Im Jahr 2024 zählten alle staatlich konzessionierten deutschen Spielbanken, d. h. die öffentlich-rechtlichen Spielbanken und die Merkur Group im DSbV sowie die Spielbanken in privater Regie, 7.418.501 Besucher/Innen (2023: 6.810.351). Die gesamte Branche erzielte einen BSE von knapp 1,4 Mrd. Euro. (2023: 1,3 Mrd. Euro).Im Fünf-Jahres-Rückblick auf 2019 wuchs der BSE der deutschen Spielbanken um mehr als die Hälfte, von 860,2 Mio. Euro auf aktuell 1,4 Mrd. Euro. Im Zehn-Jahresrückblick hat sich der BSE weit mehr als verdoppelt.

„Das Jahr 2024 war für deutsche Spielbanken überaus erfolgreich. Das belegen die Erlöse und besonders die gestiegene Zahl der Gäste: Sie zeigen, dass sich Seriosität, Sicherheit und Spielerschutz auszahlen. Die Gäste schätzen zudem die Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für faires Spiel stehen. Das ist die Basis für Vertrauen, das für Spielbanken zählt. Dazu kommt, dass viele Menschen trotz vieler Unwägbarkeiten bereit sind, Geld für Freizeiterlebnisse und Entertainment auszugeben“, sagt Kerstin Kosanke, Präsidentin des DSbV. „Gäbe es für Spielbanken einen Geschäftsklima-Index, so könnten wir eine positive Stimmung vermelden. Viel deutet darauf hin, dass Spielbanken gegenüber wirtschaftlichen Turbulenzen resistenter sind als andere Branchen. Es wäre aber vermessen, schon jetzt auf das nächste All Time High zu setzen. Wir erwarten zwar stabile Ergebnisse. Doch es wäre falsch, in dieser Zeit allein an Glücksspiel und nicht über den Tellerrand hinaus zu denken.“

2024 stand für konzessionierte Spielbanken erneut im Zeichen des Wettbewerbes mit Online-Glücksspiel. Kerstin Kosanke verweist auf – vorläufige – 2024er-Kennzahlen des Portals statista. Es prognostiziert 2024 für „Online-Casinos“ in Deutschland einen BSE von rund 3,3 Mrd. Euro. 60 Prozent (1,9 Mrd. Euro) davon entfielen auf Anbieter („Online-Slots“) mit deutscher Lizenz.

Im DSbV organisiert: Die Baden-Württembergischen Spielbanken, die Bayerischen Spielbanken, die Brandenburgischen Spielbanken, das Bremer Spielcasino, die Saarland Spielbank, die Sächsischen Spielbanken, die Spielbanken Schleswig-Holsteins, die Merkur Spielbanken in Nordrhein-Westfalen.

