DYU T1 Elektrofahrrad – exklusives Black Friday Angebot mit einem riesigen Rabatt von €200

Der Höhepunkt des Jahresendeinkaufs – der Black Friday – rückt näher und DYU schließt sich mit den Verbrauchern zusammen, um dieses globale Shopping-Event zu feiern. Das beliebte Elektrofahrrad DYU T1 wird mit einem beispiellosen Rabatt von 200 € angeboten, damit jeder Fahrradliebhaber die neueste intelligente Fahrradtechnologie zu einem günstigeren Preis erleben kann.

Als führende Marke in der weltweiten Elektrofahrradbranche hat sich DYU stets dafür eingesetzt, den Nutzern durch technologische Innovationen hochwertige, umweltfreundliche und intelligente Fortbewegungslösungen zu bieten. Das Unternehmen hält sich an das Konzept “intelligentes Reisen, grünes Leben „ und fördert die Entwicklung der gesamten Branche.

Während des Einkaufsfestivals hat DYU ein spezielles Angebot für das T1 E-Bike vorbereitet. Die Kunden erhalten einen Direktrabatt von bis zu 200 Euro sowie einen kostenlosen Versand in allen Bereichen. Dieses zeitlich begrenzte Angebot gibt jedem Fahrradliebhaber die Möglichkeit, dieses leistungsstarke Elektrofahrrad zu einem günstigeren Preis zu erwerben.

Produkt-Highlights:

Leichtes Material aus Magnesiumlegierung: Die Verwendung von hochwertigem Magnesium-Legierungsmaterial, die insgesamt keine Schweißpunkte, das Aussehen ist mehr stromlinienförmig.

Drehmomentsensor-Technologie: Intelligente Drehmomentsensoren messen genau das Pedaldrehmoment, die Pedalfrequenz und die Geschwindigkeit und passen die Motorleistung automatisch an das Gelände und das Fahrverhalten an.

Tragbares Faltdesign: Perfekter Faltmodus, leicht zu tragen und zu verstauen, geeignet für verschiedene Szenen des städtischen Lebens.

Mechanische Scheibenbremsen vorne und hinten: für sicheres Fahren bei Tag und Nacht.

Bequemes Fahrgefühl: Verstellbare Sitze und Stoßdämpfungssystem bieten den ultimativen Komfort für die Fahrer.

Technische Daten:

Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h

Reichweite im Hilfsmodus: bis zu 55 km

Batterie: 18650 Lithium-Ionen-Akku, unterstützt 300 Ladezyklen

Wasserdichte Klasse: IP54

Seit seiner Markteinführung wurde das DYU T1 Elektrofahrrad von unzähligen Nutzern positiv aufgenommen. Sie schätzen das mühelose Fahrgefühl und die hochwertige Verarbeitung des T1 ebenso wie seine hervorragende Leistung im Stadtverkehr.

“Der Black Friday ist die am meisten erwartete Einkaufszeit des Jahres, und wir bieten unseren geschätzten Kunden an diesem Tag ein beispielloses Angebot mit 200 € Preisnachlass. Der DYU T1 repräsentiert nicht nur unser Engagement für das intelligente Mobilitätskonzept der Zukunft, sondern auch unsere Unterstützung für einen umweltfreundlichen Lebensstil. Wir glauben, dass diese Aktion mehr Menschen in die Lage versetzen wird, den Komfort und den Spaß an intelligenten E-Bikes zu genießen.„ Adolfo Pezzuti Gallucci, Chief Marketing Officer, DYU

Der Black Friday Verkauf von DYU T1 Elektrofahrrädern ist eine Einkaufsgelegenheit, die man nicht verpassen sollte. Entscheiden Sie sich für das DYU T1 und beginnen Sie eine neue intelligente, bequeme und komfortable Reise durch die Stadt.