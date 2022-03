eBakery informiert: Keine guten Erfahrungswerte durch Agenturen aus dem Ausland (Finger weg!)

Der digitale Handel und die damit verbundene Marktwirtschaft boomen und ein rasanter Anstieg dessen ist sichtbar und spürbar. Unternehmen, die die Globalisierung und den damit verbundenen Weltmarkt schon im stationärem Handel betrieben, tun dies nun umso mehr online. Denn der Onlinemarkt hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Und dies unabhängig von der derzeitigen Situation der Pandemie geschuldet. Denn diese hat den Markt noch einmal um ein Vielfaches an Bedeutung und Wichtigkeit zugeführt.

Um im stark frequentierten Onlinehandel als Unternehmen erfolgreich auftreten und handeln zu können, wird ein gut eingerichteter Onlineshop vorausgesetzt. Denn nicht nur der Markt hat sich stark verändert, sondern auch das Kaufverhalten der Verbraucher. Und diese shoppen nunmal hauptsächlich online. Wer hier als Unternehmer aufs falsche Pferd setzt und seinen Shop durch ausländische Anbieter einrichten lässt, wird nicht selten bitter enttäuscht. Dies zumindest berichten immer wieder viele Unternehmer und Geschäftstüchtige.

Transparenz und Know-how

Es gibt auf dem Terrain des E-Commerce sicherlich mittlerweile eine große Bandbreite an Anbietern, die insbesondere das Einrichten von Onlineshops neben vielen anderen Dienstleistungen anbieten. Und das ist auch gut so, denn schließlich lebt leben Handle und Marktwirtschaft von der ständigen Bewegung und auch Veränderung der Angebote selbst. Doch wie so oft tummel sich auch in diesem Sektor Schwarze Schafe, die viel versprechen und nur einen Bruchteil dessen oder noch weniger halten. Besonders in den Bereichen Transparenz und Know-how auf internationaler Ebene mangelt es oftmals. Ausländische Anbieter sind zwar oftmals günstiger und bieten unter Umständen sogar noch einige Dienstleistungen mehr an, doch am Ende kann das für den Auftraggeber dennoch teuer zu stehen kommen. Dann nämlich, wenn viele versprochene Leistungen entweder nicht wunschgemäß geleistet wurden, oder erst gar nicht vorhanden sind. Die Rechnung des Anbieters flattert dann schneller ins Postfach, als der vermeintlich fertiggestellte und eingerichtete Shop letztendlich überhaupt funktioniert. Das Endergebnis, verärgerte Stammkunden oder potenzielle Kunden, die das Weite suchen weil nichts wirklich reibungslos funktioniert und mehr, sind meist die Folge. Und dies liegt nicht im Sinne eines Unternehmens. Benötigt man Report, Service und Hilfe, geschweige denn dass man einen Ansprechpartner für die Behebung der Fehlerquellen und Co. findet, meist erfolglos.

Auf deutsche Unternehmen und Agenturen setzen

Viele Kunden fühlen sich nicht selten durch den Einsatz ausländischer Unternehmen im Stich gelassen. Die Erreichbarkeit, wenn Fragen offen sind und manchmal auch die sprachlichen Barrieren können dazu führen, dass der Shop unter Umständen nicht funktioniert und ein Weiterkommen diesbezüglich nicht stattfinden kann. Ein Teufelskreis, aus dem man so schnell nicht wieder herausfindet. Der Vorteil bei deutschen Unternehmen, wie man sie beispielsweise unter https://ebakery.de/ findet ist, dass man bei Beratungsbedarf und mehr keine sprachlichen Barrieren hat und dass man eben keine Kommunikationsprobleme hat und das es hieraus resultiert zu keinerlei Missverständnissen kommt, ist schon allein aus diesem Grund schon für viele Unternehmen ein Segen. Zudem sind viele ausländische Anbieter nicht in der Lage den Deutschen Standards entsprechenden Technologien bei der Einrichtung des Onlineshops folge zu leisten. Auch hier kann es zu erheblichen Problematiken kommen und der Shop funktioniert nicht.

Zum Thema Haftung im Ernstfall (Vorsicht bei Vorkasse)

Das Problem mit der Zuständigkeit der Haftung, wenn es unter Umständen zu Rechtsansprüchen und Co. kommt, ist ein nicht geringeres, als die Tatsache, dass der Shop nicht funktioniert. Denn eine Agentur, die sich als Sitz im Ausland befindet verklagen zu können, gestaltet sich erfahrungsgemäß meist als äußerst schwierig bis unmöglich.

Und: Vorsicht vor den Schwarzen Schafen und insbesondere, wenn man Vorkasse bei Auslandsfirmen leisten soll. Denn besonders in diesem Segment tummeln sich nicht wenige, die sich als vermeintlich hoch versierte und professionell agierende Profis anpreisen, es aber keinesfalls sind. Besonders wenn um eine bestimmte Zahlung im Vorfeld, quasi als Anzahlung und Vorkasse, gefordert wird sollte man auf der Hut sein.