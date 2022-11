Gold, Palladium oder Silber?

Gold ist das beliebteste Edelmetall überhaupt. Wertvoll sind aber auch andere Edelmetalle wie z.B. Palladium, Silber oder Platin. Palladium ist ein chemisches Element, gehört zu den Übergangsmetallen und zur Familie der Platinmetalle. Es ist ein sehr seltenes Metall, das eine silbrig weiße Farbe hat. Die Seltenheit des Edelmetalls führt dazu, dass es nicht sehr bekannt ist, aber dennoch in vielen Gegenständen des täglichen Gebrauchs zu finden ist. In Fahrzeugen mit Ottomotoren, in den Abgaskatalysatoren, aber im Zahnersatz, in medizinischen Instrumenten und in vieles mehr. Palladium ist ein Edelmetall, doch als Wertanlage bekannt.

In fester Form ist Palladium nicht gefährlich, aber als Pulver gehört das Metall zum Gefahrengut. In seiner kompakten Form ist das Metall nicht brennbar; in Pulver- oder Staubform entzündet es sich schnell.

Die Goldankaufstelle in München kauft Gegenstände wie Schmuck aus Palladium. Unabhängig davon, ob die Kunden den Wert ihrer Gegenstände aus Palladium schätzen lassen wollen oder ob sie sich für den Verkauf entscheiden, für beides ist die Münchner Goldankaufstelle der richtige Ansprechpartner.

Die Gegenstände werden auf den Gehalt von Palladium geprüft und analysiert. Nach der Analyse erhalten die Kunden ein unverbindliches und faires Angebot. Basis für das Angebot ist der an diesem Tage aktuellen Börsenkurs für Palladium und die Art des Gegenstandes. Palladium wird, wie alle Edelmetalle an der Börse für Rohstoffe gehandelt; die Kurse schwanken dabei wie auch bei den Aktienbörsen. Der Börsenwert von Palladium ist aktuell fast so hoch wie der Goldwert.

Kunden, die Gegenstände aus Edelmetallen besitzen können bei der Goldankaufstelle München Ihre Schätze schätzen lassen. Bei der Goldankaufstelle in München ist der Verkauf möglich. Kunden erhalten ein faires Angebot, sagt ihnen das Angebot zu, tätigen sie den Verkauf und erhalten sofort den im Angebot angegebenen Preis.