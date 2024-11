Ein Neuer Rekord von CEA: Beschaffungsvolumen über 2,8 Mrd. USD

Als eines der „Kernunterstützungsunternehmen“, der „Beschaffungsunternehmen“, der „Dienstleistungen anbietenden Unternehmen“ und der „designierten Luftfahrtgesellschaften“ für die Internationale Importmesse Chinas unterzeichnete China Eastern Airlines (im Folgenden als „CEA“) während der 7. Internationalen Importmesse Chinas (vom 5. bis 10. November) 19 Beschaffungsverträge mit 18 Unternehmen aus 10 Ländern und Regionen, darunter Frankreich, die Vereinigten Arabischen Emirate, Deutschland, Kanada, die Vereinigten Staaten, die Schweiz, die Türkei und Singapur, mit einem Gesamtbetrag von über 2,8 Milliarden USD, was 8 Kategorien abdeckte, darunter Flugzeugtriebwerke, Flugsimulatoren, Luftfahrtausrüstungen, Kommunikationsdienstleistungen und frische Lebensmittel. Auf der diesjährigen Importmesse stellte CEA neue Rekorde auf, und zwar beim Gesamtbetrag der unterzeichneten Importverträge, beim Gesamtbetrag der bei der Unterzeichnungszeremonie unterzeichneten Verträge und beim Gesamtbetrag der am Messestand abgeschlossenen unterzeichneten Einjahresverträge.

Danke der kontinuierlichen Erweiterung der für die „Visafreie Durchreise für Ausländer“ zugelassenen Länder wird CEA während des Winter- und Frühlingsflugplans etwa 1.373 internationale und regionale Passagierflüge durchführen, was 102 % des gleichen Zeitraums im Jahr 2019 entspricht. Aufgrund dieses Wachstums des Passagierverkehrsmarktes besteht auch ein erhöhter Beschaffungsbedarf zur Verbesserung des Reiseerlebnisses für die Passagiere, beispielsweise an Luftfahrtdienstleistung und Bordverpflegung.

Um das Erlebnis der Passagiere in Bezug auf die Bordverpflegung zu verbessern, verstärkt CEA weiterhin die Zusammenarbeit mit Lieferanten aus den Ländern, die neue Seidenstraße (ein Gürtel, eine Straße) gemeinsam aufbauen, wobei Beschaffungsverträge mit Unternehmen wie der Dubai National Air Travel Agency (abgekürzt als dnata) aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, SATS aus Singapur und LSG Sky Chefs aus Deutschland im Gesamtwert von über 10 Millionen USD abgeschlossen wurden. Darüber hinaus machte sich CEA seine Vorteile in der Industriekette der Luftfahrtlogistik zunutze, wodurch ein „Großer Vertrag für die Beschaffung köstlicher Produkte“ mit der Benson Lobster Co., Ltd. aus Kanada zustande kam, um in den nächsten fünf Jahren Boston-Hummer zu importieren. Mit Hilfe des bahnbrechenden Modells des Direktcharterflugs vom Ursprungsort wird CEA Frischwaren aus aller Welt in großem Umfang importieren, damit diese direkt vom Ursprungsort auf die Tische der chinesischen Verbraucher im frischen Zustand gelangen können.

Auf der diesjährigen Importmesse erkundete CEA neue Dienstleistungsmodelle im Bereich Luftfahrtindustrie und Luftfahrtausrüstungen, wobei der Schwerpunkt auf neuen Produkten und Technologien im Luftfahrtbereich lag. Zudem unterzeichnete das Unternehmen verschiedene Verträge mit international renommierten Unternehmen wie Boeing, Satair, TurbineAero und CAE, um die betriebliche Effizienz zu verbessern.

Als Zentral Verwaltetes Unternehmen mit Sitz in Shanghai und größte Fluggesellschaft mit der Hauptbasis in Shanghai lud CEA in diesem Jahr insgesamt 8 ausländische Lieferanten zur Importmesse ein, von denen GE und Honeywell für 7 Jahre in Folge eingeladen sind. Darüber hinaus verlängerte CEA auf der diesjährigen Importmesse seinen Vertrag mit GE.