Einfache Dinge, die Sie über die PDF Komprimierung wissen müssen

Falls sie sich fragen, wie sie eine PDF datei komprimieren können, sind sie bei uns genau richtig! Eines der erstaunlichsten dinge an PDF ist, dass sie es direkt nach Ihren anforderungen komprimieren können. Die flexibilität beim vergrößern und verkleinern macht es zur am besten geeigneten option für den benutzer, dokumente universell anzuzeigen und gemeinsam zu nutzen. Ein weiterer fantastischer faktor bei der verwendung von PDF zum anzeigen und freigeben von dateien ist, dass das format universell unterstützt wird. Es ist nicht abhängig von der verwendung einer bestimmten art von software, hardware oder betriebssystem. Die komprimierung von PDF dateien wird von nun an nur noch die kirsche auf der oberseite!

Zu Ihrer unterstützung erklären wir Ihnen hier alles, was sie zum komprimieren von PDFs zum anzeigen und freigeben wissen müssen. Sie erfahren alles über das komprimieren einer PDF datei, damit sie sie bequemer speichern und freigeben können. Auch wenn sie bei der qualität der datei ein wenig kompromisse eingehen müssen, ist dies dennoch eine äußerst nützliche funktion, die sich beim teilen von dateien für ernsthafte akademische und berufliche zwecke als nützlich erweist.

Arten der PDF Komprimierung

PDF dateien sind von natur aus komprimierung freundlich optimiert. Lassen sie uns sehen, welche haupttypen der komprimierung sie verwenden können.

Verlustfreie Kompression

Die verlustfreie komprimierung wird praktisch, wenn sie eine datei komprimieren müssen, die den text enthält. Bei der verlustfreien komprimierung erstellt der algorithmus referenzpunkte für die textmuster, speichert sie in einem katalog und belebt sie dann wieder in der datei.

Verlustbehaftete Komprimierung

Verlust komprimierung wird verwendet, wenn bilder und grafiken in PDF komprimiert werden. Durch die verlustbehaftete komprimierung werden die grafik bits entfernt und die größe der PDF datei verringert. jedoch auf kosten seiner qualität.

Nachdem sie die arten der PDF komprimierung kennen, werden wir die beiden einzigen möglichkeiten zur PDF komprimierung vorstellen, d. H. Über Desktop Software oder mithilfe eines Online Tools.

Möglichkeiten zur PDF Komprimierung

Wenn sie nach maximaler komprimierung und mehr sicherheit suchen, ist die entscheidung für eine desktop komprimierungs software die beste wahl. Es ist auch am praktischsten, wenn sie das PDF später per E-Mail versenden möchten. Menschen bevorzugen die verwendung von desktop software, insbesondere wenn die zu bearbeitenden dokumente vertrauliche informationen enthalten. Mit desktop software müssten sie Ihre dokumente nicht in eine externe quelle hochladen. Vielmehr kann alles lokal erledigt werden.

Wenn sie jedoch nach einer schnellen und eher ungezwungenen PDF komprimierung suchen, ist die verwendung eines online PDF komprimierungstools die beste wahl. Ein online tool zur PDF komprimierung ist in der tat die beliebteste methode zur PDF komprimierung. Online tools zur PDF komprimierung (https://www.sodapdf.com/de/pdf-verkleinern/) sind einfacher zu verwenden und größtenteils kostenlos. Die einschränkung tritt meistens auf, wenn sie die anzahl der verwendungszwecke oder die größe der datei einschränken.

Dies sind einige der informationen, wenn sie sich mit der PDF komprimierung vertraut machen möchten. Hoffe es geht dir gut!